台北美食｜杜汶澤插旗台灣餐飲業 與團隊打造全新港式小吃品牌「小杜麵館」
杜汶澤插旗台灣餐飲業！杜汶澤移居台灣5年，與團隊打造全新港式小吃品牌「小杜麵館」，餐廳將於12月6日在台北大安區開張，以更細緻、講究的方式重新詮釋雲吞麵、牛腩麵、廣東老火湯等港式美食。
與雷啓剛師傅合作開店
杜汶澤今次找來同樣來自香港，有「少年刀神」之稱的雷啟裕主廚擔任小杜麵館顧問，他在Facebook上分享：「認識少年刀神雷啓剛師傅時我是食客他是大廚，那時候他在台北中正區的餐廳還未入選米其林推介，現在訂位很困難。兩個從香港來的人，一拍即合，決定一起打破常規研發一些新東西。」
杜汶澤亦有提到自己開店的初心：「其實一個柱侯牛腩撈麵也可以「很帥」、炸雲吞也可以精緻」、「既然點心可以走高檔路線，為什麼南乳豬手炸醬麵不可以？」。他亦提到：「我們希望可以帶給台灣朋友嶄新的餐飲經驗，最道地的味道、最有趣的視覺效果！更希望香港旅客吃過也會覺得，現在在香港能吃到這麼好吃的脆皮咖喱牛腩飯也不容易！」他強調開餐廳並不兒戲，是認真做菜：「我的家鄉是香港，我們不是來混飯吃的，會盡全力把餐廳做好，不丟香港人的臉！」
小杜麵館
營業時間: 12:00-15:00 & 18:00-21:00
地址：台北市大安區復興南路1段107巷5弄15號
