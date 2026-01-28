台北親子酒店2026: 十大必住推介！樹屋滑梯/波波池/免費零食放題 帶B出遊放電首選

台北親子酒店

近年親子遊風潮席捲全港，帶埋BB同屋企人一齊飛轉台北，享受Family Trip已經成為唔少爸媽嘅指定動作！想大人可以Relax，小朋友又可以盡情「放電」？揀啱酒店就係成功嘅一半！

Trip.com 特別為大家搜羅咗 10間熱門台北親子酒店，無論係想搵樹屋滑梯、房內波波池，定係想要超方便嘅捷運上蓋住宿，呢篇攻略都幫到你！即刻睇下有邊間心水，Plan定下個長假期啦！😉

親子遊優惠

台灣機場自取！4G上網卡含話費，即時確認⚡️ HK$62起

台灣5G eSIM即日可用！⚡️24小時計費，HK$4.66起享高速上網📱

平價機票：優惠低至 😍 45 折

酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥折扣碼：TRIPBEST8

桃園機場↔台北車站｜來回巴士票HK$57.09起，免費Wi-Fi+充電⚡️即日可用！

桃園機場直達台北！48/72小時捷運套票🇭🇰僅HK$131，即買即用🚀

Trip.com優惠大合集 (不停更新)

1. 台北凱達大飯店 (Caesar Metro Taipei)

✨ 萬華區地標・高CP值放電之選

台北親子酒店推介 | 台北凱達大飯店(Caesar Metro Taipei)

廣告 廣告

帶住小朋友最怕交通唔方便，凱達大飯店同台鐵萬華站共構，一落火車就到酒店，行去捷運龍山寺站都只係幾分鐘，去西門町行街食嘢超就腳！酒店位於高樓層，景觀開揚，重點係CP值極高，房價親民得嚟設施又齊全。

台北親子酒店推介 | 台北凱達大飯店(Caesar Metro Taipei)

小朋友最愛： 酒店設有「手拉手樂園」，入面有樹洞滑梯區、煮飯仔區同科技電玩區，簡直係小朋友嘅天堂！

家長加分位： 12歲以下小童不佔床免費入住，慳返啲錢可以去夜市食多餐！

Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運龍山寺站（2號出口）步行約3分鐘

周邊景點： 龍山寺、華西街夜市、剝皮寮老街

Shop Now

2. 台北喜來登大飯店 (Sheraton Grand Taipei Hotel)

✨ 五星級享受・超人氣親子主題房

台北親子酒店推介 | 台北喜來登大飯店(Sheraton Grand Taipei Hotel)

如果預算充足，想體驗五星級服務，台北喜來登絕對係榜首之選。酒店近年翻新後加入咗大量親子元素，同「老牌」兩個字講Bye Bye！佢哋嘅親子主題房好搶手，有恐龍、動物森林等唔同Style，房入面已經有玩具玩！

台北親子酒店推介 | 台北喜來登大飯店(Sheraton Grand Taipei Hotel)

小朋友最愛： 設有專屬兒童遊戲區，有巨型積木同滑梯，玩成日都唔願走。

家長加分位： 位於善導寺站隔離，出名嘅「阜杭豆漿」就喺附近，食早餐唔使排長龍！

Trip.com 住客評分： 4.5/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運善導寺站步行即達

周邊景點： 華山文創園區、台北車站

Shop Now

3. 路徒Plus行旅-站前館 (Roaders Plus Hotel)

✨ 台北車站對面・美式遊樂場風格

台北親子酒店推介 | 路徒Plus行旅-站前館(Roaders Plus Hotel)

呢間酒店位置贏晒！就喺台北車站對面，樓下就係商圈。酒店設計行美式工業風，Check-in大堂甚至有旋轉木馬（打卡一流！）。

台北親子酒店推介 | 路徒Plus行旅-站前館(Roaders Plus Hotel)

小朋友最愛： 擁有2間兒童遊戲室，包括超大波波池同迷宮攀爬區，就算落雨留喺酒店都唔怕悶。

家長加分位： 景觀超靚，可以望到台北市景。大堂仲有免費零食同汽水任拎，夜晚肚餓都唔使落街買。

Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟

交通： 台北車站Z8出口步行約2分鐘

周邊景點： 寧夏夜市、西門町

Shop Now

4. 台北晶華酒店 (Regent Taipei)

✨ 中山區奢華之選・全方位託管服務

台北親子酒店推介 | 台北晶華酒店(Regent Taipei)

晶華酒店係台北數一數二嘅豪華酒店，位置喺超好行嘅中山區。佢哋最出名係服務細緻，對小朋友特別友善。

台北親子酒店推介 | 台北晶華酒店(Regent Taipei)

小朋友最愛： 「童話森林遊戲室」有齊美國品牌Teamson玩具同益智桌遊，動靜皆宜。

家長加分位： 酒店提供兒童看護服務（需預約），爸媽可以偷時間去樓下精品街Shopping或者做個SPA！

Trip.com 住客評分： 4.6/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運中山站步行約5分鐘

周邊景點： 赤峰街文青小店、誠品南西店

Shop Now

5. 台北天成文旅華山町飯店 (Hua Shan Din by Cosmos Creation)

✨ 銀行金庫改建・文青家庭必住

台北親子酒店推介 | 台北天成文旅華山町飯店(Hua Shan Din by Cosmos Creation)

前身係第一銀行倉庫，酒店保留咗好多復古元素，例如金庫大門、美式無樑板結構，住喺度好似入咗博物館咁。2019年仲攞過老屋新生大獎添！

台北親子酒店推介 | 台北天成文旅華山町飯店(Hua Shan Din by Cosmos Creation)

小朋友最愛： 雖然冇大型滑梯，但酒店特設「柑仔鋪」，免費提供懷舊糖果同餅乾，小朋友見到糖肯定超開心！

家長加分位： 就在華山1914文創園區隔離，帶小朋友去睇展覽、草地跑跳超方便。

Trip.com 住客評分： 4.6/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運忠孝新生站步行約3分鐘

周邊景點： 華山1914文化創意產業園區、光點台北

Shop Now

6. 路境行旅-府前館 (Finders Hotel-Fu Qian)

✨ 奇幻森林風・24小時零食放題

台北親子酒店推介 | 路境行旅-府前館(Finders Hotel-Fu Qian)

一入酒店大堂就覺得入咗魔幻森林咁，周圍都係綠色植物同鹿嘅裝飾，非常有特色。呢度係好多後生爸媽嘅心水推介。

台北親子酒店推介 | 路境行旅-府前館(Finders Hotel-Fu Qian)

小朋友最愛： 兒童遊戲室雖然唔算巨型，但有齊滑梯、騎乘車仔，對於學齡前幼兒嚟講已經夠玩。

家長加分位： 重點推介！24小時免費杯麵、飲品同小食吧！半夜整返個杯麵做宵夜，簡直係人生享受。

Trip.com 住客評分： 4/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運台大醫院站步行約5分鐘，行去西門町都係6分鐘

周邊景點： 二二八和平公園、總統府

Shop Now

7. 台北福華大飯店 (Howard Plaza Hotel)

✨ 東區經典五星・三大主題親子房

台北親子酒店推介 | 台北福華大飯店(Howard Plaza Hotel)

福華係台北老字號五星酒店，雖然有啲歷史，但勝在保養得宜，加上位置喺大安區，去邊都方便。

台北親子酒店推介 | 台北福華大飯店(Howard Plaza Hotel)

小朋友最愛： 全新打造咗「動物寶貝」、「甜甜寶貝」同「海洋寶貝」三款主題房，房內佈置超可愛。

家長加分位： 酒店有戶外泳池，夏天帶小朋友去游水消暑一流！

Trip.com 住客評分： 4.4/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運忠孝復興站或大安站步行約7分鐘

周邊景點： 東區商圈、建國花市

Shop Now

8. 儷客旅店-台北車站館 (Click Hotel - Taipei Main Station Branch)

✨ 機場捷運直達・多人家庭首選

台北親子酒店推介 | 儷客旅店-台北車站館(Click Hotel - Taipei Main Station Branch)

如果係三代同堂或者大家庭出遊，儷客旅店就最啱你。佢哋嘅家庭房空間夠大，最多可以住到5個人！

台北親子酒店推介 | 儷客旅店-台北車站館(Click Hotel - Taipei Main Station Branch)

小朋友最愛： 館內公共空間設有兒童遊戲區，Check-in或者等車嗰陣小朋友有得玩唔會扭計。

家長加分位： 鄰近桃園機場捷運，返香港嗰日唔使拖住大細路趕車，時間預算更鬆動。

Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟

交通： 台北車站Z區出口步行約4分鐘

周邊景點： 台北車站微風廣場、新光三越

Shop Now

9. 台北圓山大飯店 (The Grand Hotel)

✨ 氣派地標・探索密道滑梯

台北親子酒店推介 | 台北圓山大飯店(The Grand Hotel)

講到台北地標，一定係紅柱金瓦嘅圓山大飯店。住喺度唔單止係住宿，更加係一種文化體驗。

台北親子酒店推介 | 台北圓山大飯店(The Grand Hotel)

小朋友最愛： 酒店除咗有兒童遊樂區同泳池，最特別係可以參加導賞團，參觀傳說中嘅「密道滑梯」（需預約及付費），對大個少少嘅小朋友嚟講好有探險feel！

家長加分位： 露台景觀無敵，可以飽覽台北市全景。雖然位置喺半山，但有免費穿梭巴士接駁捷運站，出入都好方便。

Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟

交通： 捷運圓山站或劍潭站轉乘免費接駁巴士

周邊景點： 士林夜市、花博公園

Shop Now

10. 北投亞太飯店 (Asia Pacific Hotel Beitou)

✨ 偽日本旅行！親子溫泉度假首選

台北親子酒店推介 | 北投亞太飯店(Asia Pacific Hotel Beitou)

想係台北市內都感受到日本溫泉Feel？北投亞太飯店就係最佳選擇。由日本建築師設計，成個環境超有禪意，仲可以望到丹鳳山美景。房入面就有獨立溫泉湯屋，一家大細私隱度極高，浸完溫泉仲可以去玩VR遊戲！

台北親子酒店推介 | 北投亞太飯店(Asia Pacific Hotel Beitou)

📍 位置： 北投區幽雅路31號（提供捷運北投/新北投站免費接駁巴士）

👶 親子設施： 超大室內泳池、兒童池、VR/AR遊戲區、手作DIY教室，唔怕悶親小朋友。

🛌 房型： 日式和風客房，榻榻米設計啱晒BB爬黎爬去。

💬 真實評價： 4.5/5 非常好 (2026農曆新年期間仍有豐富館內活動！)

Shop Now

準備好帶家中寶貝出發未？立即登入 Trip.com 預訂心水親子酒店，賺取 Trip Coins 當錢用！✈️

台北景點推介

【台北新景點】2023台北旅遊必去8大新景點推介！士林巨球/藍寶石泉

【台北按摩SPA】9間必去台北按摩店 低中高價位台北SPA按摩

台北自由行 ${currentYear} | 5 天 4 夜行程、美食住宿、10 大必去景點攻略

【台北好去處】 ${currentYear} 台北商場盤點！吃喝玩樂一應俱全

【台北新景點】${currentYear} 台北旅遊必去8大新景點推介！士林巨球/藍寶石泉

【台北景點地圖】${currentYear} 台北景點地圖！台北自由行必備，開放時間、交通資訊大全！

初遊台北必看！一文掌握台北旅行費用預算及要點