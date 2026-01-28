錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
台北親子酒店2026: 十大必住推介！樹屋滑梯/波波池/免費零食放題 帶B出遊放電首選
近年親子遊風潮席捲全港，帶埋BB同屋企人一齊飛轉台北，享受Family Trip已經成為唔少爸媽嘅指定動作！想大人可以Relax，小朋友又可以盡情「放電」？揀啱酒店就係成功嘅一半！
Trip.com 特別為大家搜羅咗 10間熱門台北親子酒店，無論係想搵樹屋滑梯、房內波波池，定係想要超方便嘅捷運上蓋住宿，呢篇攻略都幫到你！即刻睇下有邊間心水，Plan定下個長假期啦！😉
台灣機場自取！4G上網卡含話費，即時確認⚡️ HK$62起
台灣5G eSIM即日可用！⚡️24小時計費，HK$4.66起享高速上網📱
平價機票：優惠低至 😍 45 折
酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥折扣碼：TRIPBEST8
桃園機場↔台北車站｜來回巴士票HK$57.09起，免費Wi-Fi+充電⚡️即日可用！
桃園機場直達台北！48/72小時捷運套票🇭🇰僅HK$131，即買即用🚀
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
1. 台北凱達大飯店 (Caesar Metro Taipei)
✨ 萬華區地標・高CP值放電之選
帶住小朋友最怕交通唔方便，凱達大飯店同台鐵萬華站共構，一落火車就到酒店，行去捷運龍山寺站都只係幾分鐘，去西門町行街食嘢超就腳！酒店位於高樓層，景觀開揚，重點係CP值極高，房價親民得嚟設施又齊全。
小朋友最愛： 酒店設有「手拉手樂園」，入面有樹洞滑梯區、煮飯仔區同科技電玩區，簡直係小朋友嘅天堂！
家長加分位： 12歲以下小童不佔床免費入住，慳返啲錢可以去夜市食多餐！
Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運龍山寺站（2號出口）步行約3分鐘
周邊景點： 龍山寺、華西街夜市、剝皮寮老街
2. 台北喜來登大飯店 (Sheraton Grand Taipei Hotel)
✨ 五星級享受・超人氣親子主題房
如果預算充足，想體驗五星級服務，台北喜來登絕對係榜首之選。酒店近年翻新後加入咗大量親子元素，同「老牌」兩個字講Bye Bye！佢哋嘅親子主題房好搶手，有恐龍、動物森林等唔同Style，房入面已經有玩具玩！
小朋友最愛： 設有專屬兒童遊戲區，有巨型積木同滑梯，玩成日都唔願走。
家長加分位： 位於善導寺站隔離，出名嘅「阜杭豆漿」就喺附近，食早餐唔使排長龍！
Trip.com 住客評分： 4.5/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運善導寺站步行即達
周邊景點： 華山文創園區、台北車站
3. 路徒Plus行旅-站前館 (Roaders Plus Hotel)
✨ 台北車站對面・美式遊樂場風格
呢間酒店位置贏晒！就喺台北車站對面，樓下就係商圈。酒店設計行美式工業風，Check-in大堂甚至有旋轉木馬（打卡一流！）。
小朋友最愛： 擁有2間兒童遊戲室，包括超大波波池同迷宮攀爬區，就算落雨留喺酒店都唔怕悶。
家長加分位： 景觀超靚，可以望到台北市景。大堂仲有免費零食同汽水任拎，夜晚肚餓都唔使落街買。
Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟
交通： 台北車站Z8出口步行約2分鐘
周邊景點： 寧夏夜市、西門町
4. 台北晶華酒店 (Regent Taipei)
✨ 中山區奢華之選・全方位託管服務
晶華酒店係台北數一數二嘅豪華酒店，位置喺超好行嘅中山區。佢哋最出名係服務細緻，對小朋友特別友善。
小朋友最愛： 「童話森林遊戲室」有齊美國品牌Teamson玩具同益智桌遊，動靜皆宜。
家長加分位： 酒店提供兒童看護服務（需預約），爸媽可以偷時間去樓下精品街Shopping或者做個SPA！
Trip.com 住客評分： 4.6/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運中山站步行約5分鐘
周邊景點： 赤峰街文青小店、誠品南西店
5. 台北天成文旅華山町飯店 (Hua Shan Din by Cosmos Creation)
✨ 銀行金庫改建・文青家庭必住
前身係第一銀行倉庫，酒店保留咗好多復古元素，例如金庫大門、美式無樑板結構，住喺度好似入咗博物館咁。2019年仲攞過老屋新生大獎添！
小朋友最愛： 雖然冇大型滑梯，但酒店特設「柑仔鋪」，免費提供懷舊糖果同餅乾，小朋友見到糖肯定超開心！
家長加分位： 就在華山1914文創園區隔離，帶小朋友去睇展覽、草地跑跳超方便。
Trip.com 住客評分： 4.6/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運忠孝新生站步行約3分鐘
周邊景點： 華山1914文化創意產業園區、光點台北
6. 路境行旅-府前館 (Finders Hotel-Fu Qian)
✨ 奇幻森林風・24小時零食放題
一入酒店大堂就覺得入咗魔幻森林咁，周圍都係綠色植物同鹿嘅裝飾，非常有特色。呢度係好多後生爸媽嘅心水推介。
小朋友最愛： 兒童遊戲室雖然唔算巨型，但有齊滑梯、騎乘車仔，對於學齡前幼兒嚟講已經夠玩。
家長加分位： 重點推介！24小時免費杯麵、飲品同小食吧！半夜整返個杯麵做宵夜，簡直係人生享受。
Trip.com 住客評分： 4/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運台大醫院站步行約5分鐘，行去西門町都係6分鐘
周邊景點： 二二八和平公園、總統府
7. 台北福華大飯店 (Howard Plaza Hotel)
✨ 東區經典五星・三大主題親子房
福華係台北老字號五星酒店，雖然有啲歷史，但勝在保養得宜，加上位置喺大安區，去邊都方便。
小朋友最愛： 全新打造咗「動物寶貝」、「甜甜寶貝」同「海洋寶貝」三款主題房，房內佈置超可愛。
家長加分位： 酒店有戶外泳池，夏天帶小朋友去游水消暑一流！
Trip.com 住客評分： 4.4/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運忠孝復興站或大安站步行約7分鐘
周邊景點： 東區商圈、建國花市
8. 儷客旅店-台北車站館 (Click Hotel - Taipei Main Station Branch)
✨ 機場捷運直達・多人家庭首選
如果係三代同堂或者大家庭出遊，儷客旅店就最啱你。佢哋嘅家庭房空間夠大，最多可以住到5個人！
小朋友最愛： 館內公共空間設有兒童遊戲區，Check-in或者等車嗰陣小朋友有得玩唔會扭計。
家長加分位： 鄰近桃園機場捷運，返香港嗰日唔使拖住大細路趕車，時間預算更鬆動。
Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟
交通： 台北車站Z區出口步行約4分鐘
周邊景點： 台北車站微風廣場、新光三越
9. 台北圓山大飯店 (The Grand Hotel)
✨ 氣派地標・探索密道滑梯
講到台北地標，一定係紅柱金瓦嘅圓山大飯店。住喺度唔單止係住宿，更加係一種文化體驗。
小朋友最愛： 酒店除咗有兒童遊樂區同泳池，最特別係可以參加導賞團，參觀傳說中嘅「密道滑梯」（需預約及付費），對大個少少嘅小朋友嚟講好有探險feel！
家長加分位： 露台景觀無敵，可以飽覽台北市全景。雖然位置喺半山，但有免費穿梭巴士接駁捷運站，出入都好方便。
Trip.com 住客評分： 4.2/5 (很好) 🌟🌟🌟🌟
交通： 捷運圓山站或劍潭站轉乘免費接駁巴士
周邊景點： 士林夜市、花博公園
10. 北投亞太飯店 (Asia Pacific Hotel Beitou)
✨ 偽日本旅行！親子溫泉度假首選
想係台北市內都感受到日本溫泉Feel？北投亞太飯店就係最佳選擇。由日本建築師設計，成個環境超有禪意，仲可以望到丹鳳山美景。房入面就有獨立溫泉湯屋，一家大細私隱度極高，浸完溫泉仲可以去玩VR遊戲！
📍 位置： 北投區幽雅路31號（提供捷運北投/新北投站免費接駁巴士）
👶 親子設施： 超大室內泳池、兒童池、VR/AR遊戲區、手作DIY教室，唔怕悶親小朋友。
🛌 房型： 日式和風客房，榻榻米設計啱晒BB爬黎爬去。
💬 真實評價： 4.5/5 非常好 (2026農曆新年期間仍有豐富館內活動！)
準備好帶家中寶貝出發未？立即登入 Trip.com 預訂心水親子酒店，賺取 Trip Coins 當錢用！✈️
台北景點推介
【台北新景點】2023台北旅遊必去8大新景點推介！士林巨球/藍寶石泉
【台北按摩SPA】9間必去台北按摩店 低中高價位台北SPA按摩
台北自由行 ${currentYear} | 5 天 4 夜行程、美食住宿、10 大必去景點攻略
【台北好去處】 ${currentYear} 台北商場盤點！吃喝玩樂一應俱全
【台北新景點】${currentYear} 台北旅遊必去8大新景點推介！士林巨球/藍寶石泉
【台北景點地圖】${currentYear} 台北景點地圖！台北自由行必備，開放時間、交通資訊大全！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？
在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄭希怡自爆同老公梁學儲拍拖前各自有「好多對手」老公靠唔出聲避免鬧交
鄭希怡Yumiko早年北上發展成功，更一度移居上海，直到前年先回流返港，同老公梁學儲(Andy)及女兒梁子柔（梁浸浸）搬入複式大屋。早排Yumiko更參演TVB合拍劇《風華背後》，同汪明荃及黃宗澤有唔少對手戲。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 45 分鐘前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 18 小時前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 2 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？
日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。Yahoo財經 ・ 1 天前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
《哈利波特》人名全是「劇透」？拆解Snape、Lupin名字原意，原來羅琳一早寫好結局
潮流興復古，這次來看回2001年上映的經典作品《哈利波特》裡面的一些小趣聞。如果你以為《哈利波特》只是一個關於愛與勇氣的童話，那你就太小看羅琳了。這位「細節狂魔」在第一集的第一頁開始，就已經把所有人的命運暗暗埋在了名字裡。為什麼石內卜（Snape）總是顯得如此嚴苛？為什麼路平教授（Lupin）註定要在月圓之夜痛苦？拆解了這些名字的拉丁語與古德語原意，你才會驚覺：原來我們被「劇透」了足足二十年！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
英超話題 ｜天空體育：沙比阿朗素有意回歸利物浦
英國《天空體育》指出，沙比阿朗素與利物浦之間的傳聞再度升溫。報道引述接近阿朗素的消息人士透露，這名前紅軍球員對於一旦出現機會接掌利物浦帥印，將「非常樂意」考慮。Yahoo 體育 ・ 14 小時前