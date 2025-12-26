《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
台北跨年2026: 終極懶人包！KARA壓軸倒數、反斗奇兵煙火Show！食玩買住一篇搞掂
喂喂喂！2025年話咁快就到尾聲，淨返唔夠10日就要同2026年Say Hi喇！仲諗緊點樣過一個又特別又難忘嘅跨年夜？近近哋飛轉台北就最啱feel啦！呢個充滿活力嘅城市，已經準備好同你一齊 high 爆迎接新一年！
今年台北跨年晚會「台北最 High 新年城」以「航向未來」為主題，堅係猛料十足，精彩到你唔信！
K-Pop迷注意！ 殿堂級女團 KARA 事隔12年再度合體訪台，擔任壓軸嘉賓，諗起都興奮！
童心未泯必睇！ 台北 101 跨年煙火 Show 將會史上第一次 crossover 迪士尼《反斗奇兵》嘅光雕投影，視覺聽覺雙重享受，氣氛肯定推到最高點！
除咗市政府廣場嘅萬人演唱會，台北仲有超多特色酒店 Party 同文青蒲點，無論你係 Party Animal 定係想靜靜哋感受氣氛，都一定搵到你嘅心水！唔使愁，Trip.com 已經為你準備好呢份「2026台北跨年終極懶人包」，由卡士陣容、熱門倒數派對，到絕密煙火靚位都一次過話你知，保證你個 Trip 玩得盡興又輕鬆！
出發前必睇！台北跨年慳錢快閃 Checklist
未出發先興奮！但興奮之餘，都要 plan 好晒啲嘢先玩得安心㗎嘛！
即日可用！台灣eSIM，TikTok/ChatGPT無限用 💯 HK$2.33起
平價機票：優惠低至 😍 45 折
酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥折扣碼：TRIPBEST8
桃園機場直達台北！48/72小時捷運通票🇭🇰$130起，即買即用⚡️
桃園機場↔台北車站｜來回巴士票$56.73，免費Wi-Fi+充電⚡即日可用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
台北跨年行前準備：機票、交通與上網
在投入跨年狂歡前，請確保您的行程安排妥當：
✈️ 機票同入境： 跨年檔期啲機票一定勁搶手！快啲用 Trip.com 個「機票比價」功能，mon實長榮、HK Express、國泰嘅最後平機位。揀早去晚返航班，玩盡每一分每一秒！
🚗 當地交通： 落機後想輕鬆出市區？建議預先買定張「悠遊卡」，搭捷運、巴士都勁方便。如果行李多或者想舒服啲，book定機場接送就最爽，一嘢送到酒店門口，即刻叉足電去玩！
台灣交通悠遊卡｜搭配桃園捷運卡｜非台灣居民限定｜台灣自由行必買｜捷運、公車都能刷（桃園國際機場領取），低至HK$22(6604人已購)
桃園機場捷運車票（贈台灣名產coupon券）｜非台灣居民限定｜台灣自由行必買（桃園國際機場＋商家領取），低至HK$40(4221人已購)
台灣桃園機場至台北車站來回巴士票-國光客運1819，低至HK$57(2175人已購)
📶 上網數據： 跨年夜人山人海，網絡實塞到爆！想即時同朋友開Live倒數、send相洗版都唔怕斷線？記得買定張高速 4G/5G SIM 卡或者 eSIM，包你全程上網順暢，精彩時刻唔會 Miss！
中國內地/香港/澳門/台灣 | 5G eSIM｜日費計劃／流量套餐｜24小時計費制｜1至30日｜QR碼，低至HK$3(227521人已購)
全球（66國）| 4G/5G eSIM | 流量套餐｜24小時計費制｜1至7日｜QR碼，低至HK$10(119920人已購)
台灣 eSIM | 可用TikTok & ChatGPT | 日用包/流量包 | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$2(54870人已購)
焦點一：市政府「台北最High新年城」— 同KARA一齊倒數！
想感受最熾熱嘅跨年氣氛，同成千上萬人一齊大叫新年快樂？咁就一定要去台北市政府前廣場嘅主會場啦！
活動時間： 2025年12月31日 19:00 - 2026年1月1日 01:00 (足足6個鐘無間斷狂歡！)
活動地點： 臺北市政府府前市民廣場 (捷運「市政府站」或「台北101/世貿站」一出就到)
門票： 免費入場！
⭐ 超強卡士陣容
圖片來源：Facebook
主持： Sandy 吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
壓軸巨星： 韓國二代傳奇女團 KARA
實力猛將： 蔡健雅、韋禮安、畢書盡 (Bii)、李千娜
人氣單位： 周湯豪、玖壹壹、美秀集團、高爾宣 OSN、U:NUS、幻藍小熊、味全龍啦啦隊 Dragon Beauties 小龍女等等，星光熠熠，包你由頭 high 到落腳！
🚇 交通貼士：
搭捷運板南線去「市政府站」(2號出口) 或淡水信義線去「台北101/世貿站」(5號出口) 就最方便。
重點： 跨年夜捷運會 42小時通宵服務唔收車，玩到幾夜都唔使驚無車返酒店！
🏨 周邊住宿推介：
台北 W 酒店 (W Taipei)： 市政府站隔離，奢華型格，部分房型直望舞台或煙火。
台北寒舍艾美酒店 (Le Méridien Taipei)： 行3分鐘就到會場，地理位置屈機。
焦點二：年度重頭戲！台北101煙火 x《反斗奇兵》光雕Show
今年嘅台北101煙火絕對係史上最期待！足足 300秒 (5分鐘) 嘅璀璨煙火，仲要係首次結合迪士尼經典《反斗奇兵》嘅光雕投影，胡迪同巴斯光年會喺101大樓外牆同你一齊倒數，簡直係童年回憶返晒嚟！
活動亮點： 300秒煙火騷 +《反斗奇兵》光雕投影 (12月27號起每晚都有得睇)
地址： 臺北市信義區信義路五段 7 號
戶外觀賞： 免費
89樓觀景台派對： 想高高在上睇煙火？觀景台派對門票約 TWD 2,000 - 3,000 起，位就肯定唔多，記得要提早 book！
交通： 捷運淡水信義線「台北101/世貿站」(4號出口)
🏨 最佳煙火景觀酒店：
台北君悅酒店 (Grand Hyatt Taipei)： 全台灣離101最近嘅五星酒店，部分房有無敵煙火景。
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店 (Humble House Taipei)： 有戶外花園，可以近距離欣賞煙火，又唔使同人逼。
唔想同人逼？三大室內/高空倒數Party推介
如果你想優雅啲，喺室內歎住美酒、聽住音樂，舒服咁睇煙火，以下呢幾個 party 就最啱你！
1. 時尚奢華之選：CÉ LA VI Taipei 跨年派對
📍 微風南山48樓
位於48樓嘅頂級酒吧，有360度露天靚景，係全台北睇101煙火最近、最震撼嘅地方！喺國際級DJ嘅音樂下舉杯迎接新年，絕對係潮人首選！
圖片來源：Vogue Taiwan
適合： 追求極致體驗、鍾意電音同靚酒嘅你。
門票： 約 TWD 2,500 - 5,000+ (早買有著數！)
2. 復古文青風：台北松山意舍酒店「Retro City Pop」倒數派對景的完美結合
📍 松山車站旁，酒店17樓
喺Que原木燒烤餐廳，隔住條基隆河遠望101煙火，個景觀夠晒獨特開揚。派對仲有半自助餐同飲品任飲，啱晒鍾意懷舊 feel、又想避開信義區人潮嘅朋友。
適合： 鍾意復古風、想靜靜哋又要有氣氛嘅你。
門票： 約 TWD 2,000 - 3,000 (包埋食嘢飲嘢)
3. 韓流狂熱：台北國泰萬怡酒店「韓流來襲」派對
📍 酒店14樓 Drift Bar
呼應主場館嘅KARA，呢度大玩K-POP主題！現場有猜歌比賽、韓國美食，戶外露台仲可以近距離睇到市區煙火，啱晒一班韓迷朋友一齊玩轉跨年夜！
適合： 韓迷、鍾意熱鬧互動嘅你。
門票： 站票約 TWD 1,500，座位票約 TWD 3,500 (包飲品任飲)
文青/攝影控必去！免費睇煙火秘境
想搵個靚位影相打卡，又唔想太迫？呢幾個地方係你嘅好選擇！
1. 四四南村 (今年新增舞台！)
被譽為「瞓喺度睇煙火」嘅秘境！呢個眷村文創園區正正對住台北101，今年仲加咗舞台，有文創市集，氣氛超好。最啱唔鍾意逼，但又想近距離感受煙火震撼嘅你。
交通： 捷運「台北101/世貿站」(2號出口)，行3分鐘就到。
周邊熱門住宿酒店推介：
台北思泊客(Sparkle Hotel)： 位於 101 正對面地下層，性價比高，出門即達四四南村。
2. 象山親山步道
攝影發燒友嘅兵家必爭之地！可以影到台北101煙火配埋成個城市夜景嘅經典靚相。不過記得要提早上山霸定位！
地址： 臺北市信義區信義路五段 150 巷 34 弄（登山口）
門票價格： 免費
公共交通： 捷運淡水信義線「象山站」（2號出口），沿指標步行至登山口。
周邊熱門住宿酒店推介：
慕舍酒店(Hotel Mvsa)： 雖然不在象山腳下，但位於同一捷運線上，交通便利且風格雅緻。
3. 彩虹河濱公園
想同三五知己野餐式跨年？呢度地方夠闊，視野又好，可以鋪張墊、帶啲小食，輕輕鬆鬆咁等倒數睇煙火，夠晒 chill！
地址： 臺北市內湖區堤頂大道一段（麥帥二橋下）
門票價格： 免費
交通： 離捷運站有啲距離，建議搭巴士或者 Call Uber/的士去。
周邊熱門住宿酒店推介：
台北萬豪酒店(Taipei Marriott Hotel)： 位於大直，過橋即達河濱公園，高樓層房型亦可看煙火。
元旦日點樣玩？行程接力推介
跨完年唔好即刻瞓啦！第二日仲有好多精彩活動！
1. 總統府元旦升旗典禮
想體驗地道新年氣氛？清晨5點幾去總統府前廣場，同台灣人一齊參加升旗典禮，迎接新年第一道晨光，夠晒熱血又有意義！
地址： 臺北市中正區重慶南路一段 122 號（總統府前廣場）
門票價格： 免費
公共交通： 捷運淡水信義線「台大醫院站」（1號出口）。
2. 陽明山擎天崗迎曙光
台北人氣觀日出地點！喺廣闊嘅大草原上睇住太陽升起，畫面超靚，可以順便呼吸新鮮空氣，叉足電再玩過！
地址： 臺北市士林區菁山路 101 巷 246 號
門票價格： 免費（自行開車需付停車費）。
交通： 喺捷運「劍潭站」搭巴士「小15」就上到山。
周邊熱門住宿酒店推介：
陽明温泉渡假村(Yanmin Hot Spring Resort)： 位於山上，美式風格別墅，適合家庭客。
3. 北投溫泉（地熱谷/溫泉酒店）
狂歡完一晚，去浸個溫泉就最爽！可以去地熱谷睇下煙霧瀰漫嘅奇景，再揀間溫泉酒店歎下，舒緩晒成晚嘅疲勞。
地址： 臺北市北投區中山路（地熱谷）
交通： 捷運搭到「新北投站」。
更多北投溫泉熱門推介
北投晶泉丰旅2人泉月湯屋泡湯90分鐘(小旺日+NT$300.旺日及特殊節日+NT$500.假日+NT$750)，低至HK$494(8人已購)
北投享溫泉2人湯屋泡湯90分鐘(假日2人+NT$300)，低至HK$445(31人已購)
台北｜北投春天酒店｜獨立湯屋・大眾風呂・溫泉體驗，低至HK$121(857人已購)
Trip.com 港人旅遊小貼士
散場攻略： 散場時千祈唔好走去逼「市政府站」同「台北101/世貿站」！行遠少少去「國父紀念館站」或者「永春站」上車，會快好多走得甩。
付款方式： 夜市多數仲係收現金，但百貨公司、便利店就普遍收 Apple Pay 或信用卡。袋定啲現金，再加埋電子支付就最穩陣。
住宿最後召集： 距離跨年淨返幾日，靚房肯定勁緊張！快啲開 Trip.com App 睇下，分分鐘執到最後一間煙火景觀房！
台北跨年 | 更多熱門酒店推介
1. 台北喜來登大飯店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$1,976起
我在台北喜來登大酒店度過了愉快的時光。飯店員工非常專業，英語流利，溝通順暢。飯店提供便利的行李寄放服務，非常實用。 房間乾淨整潔，配備齊全，包括吹風機、水杯、餐具和免費瓶裝水等基本用品。不過要注意的是，飯店主餐廳位於較低樓層，午餐時間人潮較多，旅行團和其他客人絡繹不絕。因此，食物的氣味可能會在電梯裡久久不散，甚至會沾到衣服上。如果飯店能在房間裡提供空氣清新劑就更好了。 飯店地理位置優越，距離台北車站僅一站之遙，步行即可到達南溪購物區，無論是旅行還是休閒度假都非常方便。 總而言之，我強烈推薦台北喜來登大酒店，它地理位置優越，服務周到，住宿舒適。
2. 台北凱達大飯店
用戶評分: 8.7/10.0
價錢：HK$659起
提前email 酒店按排高樓層，入住時是27樓。 房間不過不失，因環保關係需要自備牙膏牙刷。拖鞋酒店有提供。 但有點唔好既係，沖涼地方對住洗手盤，跟一大塊境，沖涼地方冇位放置毛巾和換洗衣服，一家人入住有點不方便。 酒店龍山寺捷運站2號出口，非常方便，捷運站附近已經有超市，便利店，鹹濕至15分鐘左右有夜市。
3. 美麗信花園酒店
用戶評分: 8.9/10.0
價錢：HK$1,625起
房間很乾淨很舒服，房間電梯口就有水機，有熱水常溫水很方便，健身室和泳池也很不錯！喜歡！ 唯一就是離地鐵站很遠、但是每天定時有免費接駁車坐出忠孝新生捷運站（走路要12分鐘以上），雖然只有8個座位，但只要提前和前台說就可以坐到。回程我們坐公交也是很遠，附近的站點不多車，或者坐uber坐計程車比較方便。 整體來說一切都非常的好，就是離捷運有點遠。
仲諗？即刻透過 Trip.com 計劃你嘅 2026 台北跨年之旅啦！同韓國天團 KARA、胡迪、巴斯光年一齊喺璀璨煙火下倒數，迎接一個充滿希望嘅新開始！
更多台北遊玩攻略
台北地圖：必遊景點一覽！2025台北自由行必備，台北景點、美食開放時間、交通資訊大全！
台北自由行 2025 | 5 天 4 夜行程、美食住宿、10 大必去景點攻略
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
