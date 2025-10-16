台北車站性侵案受害人據報已回港 台鐵和警方否認外流影片 將展開調查

【Now新聞台】香港旅客在台北車站遭性侵案輿論持續發酵，據報受害人錄口供後已離開台灣。涉案影片外流引來多方關注，警政部門回應指片段並非從警方或台鐵系統外傳，已要求下架、屏蔽片段，亦會偵查相關傳播行為。

人來人往的台北車站大廳近日發生性侵案，事件備受社會關注。入境處回覆本台查詢，指未接獲港人求助，會密切留意事態發展。

台灣《聯合報》報道指，受害的香港女遊客訪台期間住在車站附近，並認識了44歲邱姓疑犯，本月9日案發當天上午起，兩人與朋友一起喝高粱酒，至下午三時其他人陸續離開，疑犯趁受害人失去意識犯案。

報道指，受害人錄口供後已離開台灣回港，口供會作為未來訴訟的關鍵證據，而檢方為了保護受害人，下令警方不主動就案件對外發言。

至於涉案影片外流，加上有當地電視台播放時被指未有適當「打格仔」，引來多方關注。台鐵方面澄清，片段並非車站閉路電視畫面。警方亦指，片段是由民眾拍攝。

台灣的警政署長張榮興周四在立法院回應立委質詢時，表示已經要求相關平台下架或屏蔽片段，之後會偵查傳播影片的行為。

衞福部門表示，已受理民眾申訴，警告平台若未按法規限制瀏覽或移除涉案片段，最重可罰款60萬元新台幣，甚至「封網」，而民眾若未經同意散布片段，最重可判入獄五年，呼籲民眾避免對受害人造成二次傷害。

