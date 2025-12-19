宏福苑五級火｜情緒支援熱線
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少三死多傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成至少3人重傷、4人輕傷，疑犯其後從約6樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。
台北市警方傍晚 5 時 24 分接報，台北車站 M7 出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男子昏迷，心肺功能停止送院搶救。
台北消防局指，台北車站現場2人送院，57歲重傷男子送院後不治；誠品南西店有7人送院，包括27歲男疑犯，及另外4男2 女。其中疑犯在晚上 7 時 56 分宣告不治。
此外，馬偕醫院收治的一名男傷者，到院前已無生命跡象，經搶救後於晚上 8 時宣告不治，成為此案第 3 名死者。
戴防毒面具丟擲煙霧彈
一名戴防毒面具男疑犯傍晚在台北車站丟擲煙霧彈，犯案後逃逸，其後再於中山站出口約20公尺的馬路處扔擲煙霧彈，又斬傷多人，持刀闖入誠品南西店，被警方包圍後後從頂樓約6樓高處墮下。
台北市長蔣萬安表示，目前了解疑犯為 27歲本地男子，極有可能畏罪墜樓，捷運雖已恢復正常營運，但警方巡邏會持續加強。台灣領導人賴清德發文呼籲，不要轉發未經查證的訊息，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情。
據當地媒體，疑犯為姓張27歲男子，有妨害兵役前科，今年7月被桃園地檢署通緝。
誠品表示，對事件感到震驚及遺憾，第一時間已疏散民眾並配合調查，南西店全館提前結束營業。
其他人也在看
據悉伊利沙伯醫院走犯 疑犯赤腳逃往加士居道方向
【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。 有閉路電視拍攝到，35歲的男疑犯早上從醫院S座赤腳逃往加士居道方向，當時他身穿白色上衣，下身是病人服裝，而醫院C座一樓大堂留下一輛疑犯坐過的輪椅，上面有衣物及拖鞋。警方封鎖調查，在醫院附近一帶搜索。據了解，涉事疑犯懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，上午做X光檢查期間逃脫。案件交由警方重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
珍惜生命｜上水寶石湖邨15歲少女墮樓 當場死亡
上水發生少女墮樓案。 昨日（18日）晚上7時04分，一名年僅15歲的少女於上水寶石湖邨珊瑚樓高處墮下，倒臥在屋邨平台位置，有保安員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實少女已經明顯死亡。警方經初步調查後，相信少女從上址大廈天台墮下，於現場未檢獲遺書，其死因有待法醫驗屍後確定。據悉，少女生am730 ・ 13 小時前
日本防災報告預警：東京 7.3 級地震足以造成 1.8 萬人死亡
日本政府一個委員會估計，一場在東京地底發生的強烈地震，足以奪走 18,000 人的生命，並造成 83 兆日圓（港幣約 4.15 萬億元）的經濟損失。小組警告，這場災害將會帶來全國危機，呼籲社會各界制訂計劃，舒緩災難帶來的影響。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
假借送貨劫街市檔員 35歲賊涉10宗搶劫盜竊案荃灣落網
黃大仙警區前日(16日)下午時份接獲一名本地市民報警求助，指較早時分於區內街市一間店舖工作時，有一名本地男子到店購物，其後聲稱因身體狀況欠佳，要求該名店主幫手送貨到新蒲崗一個工廠大廈單位。 當受害人與疑犯到達大廈時，疑犯突然從後搶去受害人背囊。受害人嘗試掙扎，但被疑犯隨手拎起一塊2.5米長的電箱蓋作出指嚇，並要求am730 ・ 1 天前
伊利沙伯醫院走犯 據悉35歲疑犯涉搶劫偷竊案 警方搜捕後於元朗拘捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據了解，伊利沙伯醫院今（19 日）發生走犯事件，一名涉嫌搶劫及偷竊的35歲男疑犯早上在羈留病房乘機逃去，警方現正搜捕。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
全球國家自戀排名 德國第一中國第三 集體主義孕育自我人格
曾經有學者指出，特朗普當選美國總統和英國公投脫歐是民族集體自戀的結果，那麼英美國民是否特別自戀呢？美國密歇根州立大學心理學系一項研究發現，全球最自戀的人來自德國，其次是伊拉克，中國排第三。研究指出，集體主義文化孕育出更高程度的自戀人格，結果推翻了自戀是個人主義社會的產物這個傳統印象。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
李昭南出席記招後被一男士強行擁抱 出PO還原事件：合照唔好咁衝動
現年36歲Mishy李昭南，2016年當選「全美華埠小姐」第二公主，之後就加入ViuTV擔任主持及拍劇工作。噚日（18日）李昭南出席ViuTV劇集《存酒人》記者招待會，事後佢喺Threads出PO詳細交代一件令佢唔舒服嘅合照事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
腦癱嬰醫療事故︱醫委會重啟研訊惟再延至明年4月 父母：極度失望 盧寵茂到校探望︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】男童遠建 16 年前出生後現腦癱，醫委會早前永久終止研訊決定，引起各界不滿，及後收回決定，重啟紀律研訊。惟醫委會秘書處原訂明年 1 月至 3 月可進行研訊，但再度通知父母，研訊需延至最快 4 月 26 日及 6 月 7 日進行。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
美國布朗大學槍擊案疑犯自殺身亡 另涉殺害麻省理工教授 警指兩人為舊同學｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國羅德島長春藤名校布朗大學（Brown University）上周六（13日）發生槍擊案，造成至少兩名學生死亡、9人受傷。當地警方周四（18 日）表示，持續追緝多日後，在新罕布什爾州城市 Salem 一個倉庫發現48歲的葡萄牙籍疑犯Claudio Valente 已死亡，相信疑犯是自殺。疑犯 2000 年時曾在布朗大學就讀三個學期研究生課程，麻薩諸塞州檢察官表示，Valente同時涉嫌 12 月 15 日時在當地殺害一名麻省理工學院教授，正調查兩宗案件的關聯。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火災｜殉職消防員何偉豪喪禮 官員市民到場致意
【Now新聞台】消防處為宏福苑火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。 喪禮早上9時開始，先由各界參與悼念儀式，之後舉行官方儀式，會在靈柩蓋上區旗及辭靈。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、警務處處長周一鳴等多名司局長及官員到場致意。喪禮後，靈車隊伍會前往大埔宏福苑舉行路祭，之後會到何偉豪生前駐守的沙田消防局，消防處處長楊恩健會帶領消防人員列隊致最後敬禮，隨後安葬於浩園。有市民到殯儀館外的公眾致敬區致意。何先生：「英雄不朽，我本人衷心致敬。(殉職消防員)他們每一位都是用生命拯救生命，我認為他們是相當之偉大，衷心祝福他們。香港很多市民都因為這次受到感動，希望這些事情不再發生。」張小姐：「希望他的家人早點釋懷，他去到另一個地方，得到平安快樂，希望所有消防員都平安歸家，安安全全回家。」#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 6 小時前
南韓擬將脫髮治療納入醫保 李在明形容「生死攸關」 醫學界質疑應優先處理重症︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓總統李在明近日提出，研究將脫髮治療納入國民健康保險，認為相關治療已不再只是美容問題，形容是「生死攸關」。有關建議引起社會熱議，雖然獲部分民眾支持，但醫學界及輿論質疑，在國民健康保險長期面對財政壓力下，政府資源是否應優先用於更嚴重疾病。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
遊日必買排行榜｜UNIQLO榮登旅客「掃貨榜」冠軍！鬼塚虎跑贏NIKE、Pokémon打入十大
每逢日圓大跌，大家總會趁機去日本「大出血」，究竟遊客去日本掃貨時，最喜歡將日幣投放在哪些品牌？日本觀光廳近日發佈《入境外國旅客消費趨勢調查》，透過網上問卷及機場抽樣，收集了逾2.4萬份數據，統計出最受旅客歡迎的60個品牌排行榜。結果顯示，國民服裝品牌UNIQLO以壓倒性優勢拿下冠軍，調查更指旅客平均每買三件衣服，就有一件來自UNIQLO。緊隨其後的是食品及美妝品牌，分別佔據第二、三位。值得留意的是，香港人熟悉的DONKI只排第11位，任天堂排第15位，反映遊客購物取向正在改變。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
金鐘遠東金融中心男工遭電纜擊中 昏迷送院搶救終不治（更新）
【19/12更新】男工昏迷送院搶救，可惜延至翌日（19日）凌晨1時12分證實不治。警方經初步調查後，相信59歲姓黃男工當時正進行翻新電梯更換鋼纜工程，其間，負責固定鋼纜的夾繩器懷疑鬆脫，擊中其頭部。據了解，男工與兒子居於香港，妻子和媳婦居於東莞，事發後匆匆趕來。工業傷亡權益會正提供協助。金鐘遠東金融中心發生工業意外。am730 ・ 7 小時前
MIRROR演唱會｜阿Mo李啟言向舞館索償 明年5月評賠償額 李將視像作供
男團 MIRROR 紅館演唱會墮屏事故，嚴重受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）入稟向僱主「舞館」索償。僱主多次缺席聆訊，區院法官羅麗萍直接判李勝訴，周五（19 日）並排期明年 5 月審訊，准李以視像作供，處理賠償金額評估。法庭線 ・ 8 小時前
被鄭健樂Rocky高調認愛 崔碧珈將下年6月電影節收益 捐予大埔災民
上月大埔宏福苑火災，崔碧珈公司發出聲明，表示會將2026年6月15日至18日在摩納哥舉行的「第一屆高影國際微電影節」，所有收益將全數捐贈給慈善團體。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
據悉伊利沙伯醫院走犯 警員附近搜捕
【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。 有警員在醫院附近一帶搜捕。據了解，涉事疑犯35歲，懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，在檢查期間逃脫，案件由警方重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前