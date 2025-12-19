台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少三死多傷｜Yahoo

中山站事發後現場群眾爭相逃離現場

【Yahoo 新聞報道】台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成至少3人重傷、4人輕傷，疑犯其後從約6樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。

台北市警方傍晚 5 時 24 分接報，台北車站 M7 出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男子昏迷，心肺功能停止送院搶救。

台北消防局指，台北車站現場2人送院，57歲重傷男子送院後不治；誠品南西店有7人送院，包括27歲男疑犯，及另外4男2 女。其中疑犯在晚上 7 時 56 分宣告不治。

此外，馬偕醫院收治的一名男傷者，到院前已無生命跡象，經搶救後於晚上 8 時宣告不治，成為此案第 3 名死者。

戴防毒面具丟擲煙霧彈

一名戴防毒面具男疑犯傍晚在台北車站丟擲煙霧彈，犯案後逃逸，其後再於中山站出口約20公尺的馬路處扔擲煙霧彈，又斬傷多人，持刀闖入誠品南西店，被警方包圍後後從頂樓約6樓高處墮下。

台北市長蔣萬安表示，目前了解疑犯為 27歲本地男子，極有可能畏罪墜樓，捷運雖已恢復正常營運，但警方巡邏會持續加強。台灣領導人賴清德發文呼籲，不要轉發未經查證的訊息，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情。

據當地媒體，疑犯為姓張27歲男子，有妨害兵役前科，今年7月被桃園地檢署通緝。

誠品表示，對事件感到震驚及遺憾，第一時間已疏散民眾並配合調查，南西店全館提前結束營業。

中山站多人受傷