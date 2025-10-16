專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
台北車站港女遭公然性侵 入境處未接求助 陸委會：必還受害人公道｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】台北車站上周四（9日）發生一宗性侵案，據台灣傳媒報道，受害人是一名香港女子，案發過程長達 10 多分鐘，期間無人制止，引起外界譁然。香港入境處回覆《Yahoo 新聞》查詢表示，至今未有接獲港人求助，會繼續密切留意事態發展。鐵路警察局昨晚（15日）澄清，疑犯與受害女子在台北車站附近飲酒認識，並非隨機犯案。台北市社會局指出，警方明確告知疑犯並非街友，呼籲外界避免做不適當連結，污名化街友。陸委會今天（16日）表示，對於事件表示遺憾，由於港澳政府在台辦事機構均停止運作，港澳市民在台若遇緊急事故，可與陸委會聯繫。
鐵路警察局台北分局指出，案發當日為 10 月 9 日，一名邱姓男子與受害人等多名友人，於上午 11 時許在台北車站大廳東側飲酒聊天，直至下午 3 時許。其餘友人陸續離開後，邱姓男子懷疑見事主不勝酒力而犯案。
據台媒報道，整個犯案過程長達 10 多分鐘，一名馬來西亞籍旅客目睹事件，立即請友人報警。鐵路警察接報後即趕赴現場，當場拘捕該名男子。
報警遊客：受害人昏倒
民視新聞網訪問該名報警的馬來西亞籍遊客，稱疑犯試圖將一位女士抬起來，「一直很用力的把她往旁邊移，然後把她帶到旁邊之後，就開始一些犯罪的行為」。報警遊客並說，受害人昏倒並癱在地上，沒有反抗，「她應該是無意識的」。
《Yahoo 新聞》查詢入境處有否就台北車站性侵案接獲港人查詢或求助。入境處今早（16日）回覆稱，入境處至今未有接獲港人求助，會繼續密切留意事態發展。
入境處表示，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的 24 小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用 1868 聊天機械人；發送訊息至 1868 WhatsApp 求助熱線或 1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。
鐵警局加強執勤
鐵路警察局指出，疑犯與受害人在附近喝酒認識，並趁受害人喝醉後犯案。鐵路警察局強調，本案非隨機犯案，未來將結合台鐵站方及保全人員，加強執勤，增加見警率，確保旅客安全。
《自由時報》引述消息，據悉受害的香港女子近日來台遊玩，期間在北車附近暫住，案發後她錄取口供，之後已返港。
台北市社會局社工科長邱慶雄昨表示，案件已經進入司法調查，無法確認行為人詳細個人資料，但經比對，這名男子沒有在清冊中，警方也有明確告知犯嫌不是街友，希望外界不要做不適當的連結，污名化街友。
陸委會：台灣治安良好
陸委會發言人梁文傑今在例行記者會上表示，目前案件由檢警偵辦，一定會還給受害人公道。他強調台灣治安良好，在2025年全球安全指數名列第4名，超越日本、韓國，去年來台旅遊香港旅客達120萬人次，相信香港市民不會因今次個別案件對台灣留下不好印象。
