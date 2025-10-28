台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo

一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署完成調查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。

被告推翻供詞

檢方指出，被告 10 月 9 日下午在台北車站大廳東側，與事主及數名街友一同飲酒聊天。當日下午約 3 時 22 分，事主因酒醉癱倒在地，被告涉嫌明知事主不勝酒力、神智不清，乘機將她拉至牆邊性交，過程約 10 分鐘。檢方指，雖然被告曾向警方承認犯案，但之後又推翻供詞，批評其態度惡劣。

廣告 廣告

據台媒報道，案發當日一名馬來西亞籍旅客目睹事件，立即請友人報警。鐵路警察接報後即趕赴現場，當場拘捕該名男子。

陸委會發言人梁文傑早前表示，案件由檢警偵辦，一定會還給受害人公道。他強調台灣治安良好，相信香港市民不會因今次個別案件對台灣留下不好印象。

涉兩宗盜竊案遭通緝

被告 44 歲邱勝明此前涉及兩宗盜竊案，被判刑 6 個月，但因為未有服刑，亦沒有繳交罰金，被列為通緝犯。