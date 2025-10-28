江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。
被告推翻供詞
檢方指出，被告 10 月 9 日下午在台北車站大廳東側，與事主及數名街友一同飲酒聊天。當日下午約 3 時 22 分，事主因酒醉癱倒在地，被告涉嫌明知事主不勝酒力、神智不清，乘機將她拉至牆邊性交，過程約 10 分鐘。檢方指，雖然被告曾向警方承認犯案，但之後又推翻供詞，批評其態度惡劣。
據台媒報道，案發當日一名馬來西亞籍旅客目睹事件，立即請友人報警。鐵路警察接報後即趕赴現場，當場拘捕該名男子。
陸委會發言人梁文傑早前表示，案件由檢警偵辦，一定會還給受害人公道。他強調台灣治安良好，相信香港市民不會因今次個別案件對台灣留下不好印象。
涉兩宗盜竊案遭通緝
被告 44 歲邱勝明此前涉及兩宗盜竊案，被判刑 6 個月，但因為未有服刑，亦沒有繳交罰金，被列為通緝犯。
其他人也在看
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。法庭線 ・ 7 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 8 小時前
屯門警署閘門被私家車撞毀 司機逃去又報警被捕 警檢獲懷疑太空油｜Yahoo
屯門警署的車閘今晨（28日）被一輛私家車直衝撞毀。涉案司機肇事後一度逃走，在區內報案聲稱懷疑被人跟蹤，又向警員承認撞到警署閘口。警方在涉事私家車檢獲懷疑依托咪酯等毒品，相信司機曾吸毒，以刑事毁壞將他拘捕，現正扣留調查。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 7 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 7 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
據報荷蘭政府憂安世半導體遭掏空決定接管
《路透》引述消息指，荷蘭政府上月底決定接管安世半導體(Nexperia)，是因為擔心該公司的前CEO張學政已經在拆除安世的歐洲業務，並將生產轉移到中國。張學政也是安世中國母公司聞泰科技的創始人。據稱，在10月1日被荷蘭法院暫停CEO職務之前，張學政已將安世在英國曼徹斯特工廠的機密，轉移到聞泰科技的中國工廠，其中包括晶片設計和機器設置，接下來預定轉移安世的漢堡廠設備。消息人士指，張學政計劃在歐洲裁員40%，並關閉位於慕尼黑的一個研發據點。消息人士指，荷蘭政府認為，可以通過與中國談判達成解決方案，讓安世恢復為中荷共存的結構。荷蘭政府於9月30日以治理缺陷為由，接管安世。10月4日，中國商務部禁止安世產品從中國出口。雖然安世大部分晶片在歐洲生產，但約70%的晶片在中國封裝後分銷。安世中國分公司已宣布獨立經營，並已恢復向中國國內分銷供應晶片。中國與荷蘭就安世長達1個月的對峙，已引發歐洲、美國和日本的汽車製造商發出警告，晶片短缺可能導致生產問題。儘管安世生產的晶片非常基本，但它們被大量用於汽車電子系統。(ST)infocast ・ 9 小時前
青衣 12 歲男墮樓亡 父母被捕涉遊澳門獨留兒子在家 ︱傳馬會折讓價出售十億美元投資組合︱許紹雄病危多名明星趕往醫院｜10 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 27 日（星期一）。明日香港大致多雲，早晚有一兩陣雨；市區最低約 22 度，新界再低一兩度，日間部分時間天色明朗，最高約 25 度。吹和緩北至東北風，明日稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風；最高紫外線指數約 5（中等）。展望重陽節及星期四風勢頗大、短暫陽光；星期五日間炎熱；週末及下週初早上稍涼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
傳富臨楊維5億沽大圍橙色空間全幢｜7億招標 本擬套現2.02億 最終僅賺2球
由富臨集團（1443）創辦人兼主席楊維或相關人士持有的大圍橙色空間全幢工廈，據悉以約5億元易手，折合平均每平方呎約2,117元。消息指，該物業今年2月曾以7億元作招標意向價，較2013年購入價4.98億元高出約2.02億元，升幅逾四成。閱讀更多：名人沽貨潮｜富臨老闆2700萬沽君臨天下 勁賺659萬炑八韓烤26間執剩8間 母公司富臨盈警料中期虧達5,000萬上述物業位於大圍成運路2至8號，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎。大廈配套完善，設有3部電梯，地下樓底特高約5.4米，並設有可供40呎貨櫃車出入的車位。地面車路可直達1樓停車場，全層共提供18個貨車停泊位。大廈外牆另設三塊大型廣告牌，現時由知名租戶使用，包括電動車品牌比亞迪及跨境網購轉運商Buyandship。資料顯示，上述工廈於2013年由楊維或其相關人士以4.98億元購入，是次交易面僅賺200萬元，近乎平手離場。 延伸閱讀: 大圍 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 3 小時前
騙案｜港鐵美孚站現「借錢黨」稱日後歸還終失聯 48歲男子被捕
港鐵美孚站驚現「借錢黨」。 一名男子於美孚港鐵站內聲稱需要金錢應急，向途人借取金錢，日後歸還，惟其後失去聯絡，途人懷疑自己受騙，於是報警求助。警方近日接獲報案後，昨日（26日）西九龍總區特遣隊人員在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟am730 ・ 1 天前
食品公司堆放大量死豬 疑從外部收購用以加工
【on.cc東網專訊】廣東省羅定市一間肉聯食品企業近日被發現堆放大量死豬，疑從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。從屬地相關單位周一（27日）證實，有關部門介入調查，死豬暫未流入市場，7名涉案人已被警方控制。on.cc 東網 ・ 8 小時前
甘士比主帥：賓福特「惡哽」過曼聯
【Now Sports】在英聯盃第2圈爆冷淘汰曼聯的英乙球隊甘士比，於周二第4圈主場對賓福特前，領隊艾迪爾認為這支目前英超排第11位的球隊，比紅魔更「惡哽」。艾迪爾（David Artell）賽前說：「我不希望收到世界各地的曼聯球迷來信，但我認為他們仍在尋找新的方向，然而賓福特並非如此。他們也有新主帥（安祖斯），但那是從內部任命，承繼了前帥法蘭的風格。我相信每個人都會認同安祖斯做得很出色，他正帶領這支球隊前進。」甘士比在第2圈與曼聯打成2:2平手，最後靠互射12碼勝出，令紅魔一度陷入低潮，但阿摩廉最近帶領該隊在英超取得3連勝，目前已在積分榜升上第6位，但3連勝前就在賓福特的主場以1:3落敗。艾迪爾補充：「如果你沒有根深蒂固的踢法，就不可能如此壓倒性地擊敗韋斯咸，也不可能擊敗曼聯和利物浦。無論是死球、攻守轉換、控球，還是主動進攻和截擊，所有這些戰略都已經融入球隊體系中，但我不確定曼聯的情況是否如此。」now.com 體育 ・ 7 小時前
47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo
47 人民主派初選案中再有被告刑滿獲釋。據了解，前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，暫時仍在醫院，已完成出獄的有關手續。今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國稱轟炸機繞台演練！川普與習近平會晤前夕釋軍事訊號？
中國多架轟 - 6K 轟炸機近日飛近台灣周邊空域進行演練，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預定舉行「川習會」前夕。此次中國軍方行動被視為釋出戰略訊號，凸顯中台局勢與美中關係的敏感時刻。鉅亨網 ・ 1 天前