台北車站港女遭性侵 44 歲男被起訴｜日本公布對美 5,500 億美元投資細節｜許紹雄逝世終年 76 歲｜10 月 28 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 28 日（星期二）。明日香港大致多雲，早晚有一兩陣微雨；市區最低約 23 度，新界再低一兩度，午後短暫陽光，最高約 26 度。北至東北風和緩至清勁，明日轉吹偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望星期四風勢頗大、短暫陽光；星期五日間炎熱；週末氣溫稍降。明日最高紫外線指數約 5，屬中等。
【今日重點新聞】
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
【Yahoo 新聞】台北地檢署完成偵查，就本月初台北車站性侵案起訴 44 歲邱姓男子，指其在 10 月 9 日午後與事主及街友飲酒，至約 3 時 22 分，疑知事主醉倒、神智不清，將她拉至牆邊性交約 10 分鐘。檢方稱被告曾向警方承認，再推翻供詞，批評其態度惡劣，並以「乘機性交」及「公然猥褻」罪起訴，要求法院判囚 7 年。據報一名馬來西亞旅客目睹並通知友人報警，鐵路警察到場拘捕。陸委會早前表示案件由檢警偵辦，會還受害人公道，強調台灣治安良好。邱男另涉兩宗盜竊案，被判 6 個月但未服刑及未繳罰金而遭通緝。
立法會選舉 2025｜李家超斥反對勢力抹黑選舉 正常人事更替遭刻意歪曲｜Yahoo
【Yahoo 新聞】行政長官李家超出席行會前見記者，稱將致函全體公務員，提醒以身作則在 12 月 7 日投票，並強調會嚴正防範及打擊任何干預、破壞選舉的行為。他批評所謂「限制」與「祝福名單」說法是抹黑新選舉制度，又指「反中亂港」與「外部勢力」意圖造謠生事以否定制度；中央對特區選舉擁有全面管治權屬「天經地義」。他又稱議會的人事更替屬正常換屆，對抹黑言論將「義正辭嚴」澄清，並以「全面做到最好」作為本次選舉指標。
屯門警署閘門被私家車撞毀 司機逃去又報警被捕 警檢獲懷疑太空油｜Yahoo
【Yahoo 新聞】今晨約 4 時，屯門警署車閘被一輛私家車直撞損毀。男司機落車時疑掉下一袋懷疑冰毒，隨即往友愛邨方向逃走；其後在保安處報警稱被人跟蹤，期間向到場警員承認曾撞警署閘口，被以刑事毀壞拘捕。警方在涉事車上檢獲電子煙及懷疑依托咪酯（俗稱太空油），相信其曾吸毒。被捕人 33 歲、姓陳，現於屯門警署扣留，由屯門警區刑事調查第四隊跟進。
【今日重點財經新聞】
日本公布對美5,500億美元投資細節 涉能源、AI及關鍵礦產等領域
【AASTOCKS】日本經產省列出向美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，涵蓋能源、 AI 及關鍵礦產，由軟銀、西屋電氣、東芝等企業參與，單項規模介乎 3.5 億至 1,000 億美元。報道指美國總統特朗普與日本新任首相高市早苗會面，雙方簽署貿易與關鍵礦產相關協議，其中包括日本為上述總值 5,500 億美元（約 4.29 兆元）美國項目提供資金。能源占比大，西屋擬與三菱重工等夥伴在美建 AP1000 及小型模組化反應堆，估值或達 1,000 億美元（約 7,800 億元）。
【AASTOCKS】對於市場質疑以約 30% 溢價私有化恒生銀行的代價偏高，滙豐控股財務總監郭珮瑛表示，這是基於商業考量、為集團增長而作出的股權投資，對雙方均屬合理且具吸引力。她指要約期結束後可披露更多細節，料有助釋疑。滙控為此預留資本並暫停回購 3 個季度，但認為可持續提升資本水平；以每 10 億美元收入，普通股權一級資本比率（ CET 1 ）可提升約 0.15 個百分點。她續稱，香港商業房地產的預期信貸損失本季約 10 億美元（約 78 億元），與第二季相若。
【彭博】滙豐指出香港商業地產行業持續承受「下行壓力」，今年首三季與商業地產相關的費用約 7 億美元（約 54.6 億元），較去年同期約 1 億美元（約 7.8 億元）大增，反映就新違約風險敞口計提更高準備及非住宅供應過剩。該行稱將持續以投資組合評估與壓力測試監察脆弱借款人；雖然金融市場表現改善帶動本地情緒，好轉跡象尚未在住宅以外明顯浮現。滙豐香港業務今年首九個月稅前利潤增至 71.2 億美元（約 555.36 億元）。
【今日重點娛樂新聞】
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
【Yahoo 娛樂圈】資深演員許紹雄今晨約 2 時 30 分因癌症引發器官多重衰竭安詳離世，終年 76 歲。其出身家勢不凡，入行初期已駕德國名車上班，獲稱「Benz 雄」。許氏 1972 年入讀無綫首屆藝訓班，其後長年效力 TVB，參演無數劇集與電影；曾憑《 My 盛 Lady 》奪最佳男配角，翌年以《使徒行者》「覃歡喜」獲「最受歡迎電視男角色」，成為代表作。其生涯由《新紮師兄》《他來自江湖》以至《新紮師妹》等角色深入民心，圈中人緬懷其敬業與暖心。
專訪｜試當真「元祖」阿慈 甘願當下把為成就作品 不捨告別：我冇諗過咁快
【Yahoo 娛樂圈】YouTube 頻道「試當真」在 5 週年時宣告結束營運，成員倪安慈（阿慈）於最後一天受訪，坦言 5 年急速成長，迎來停運既感震撼亦如釋重負。她回憶自素人投身幕前，由《Channel 需要女》公開招募入局，首作《豪哥演技大師班》即獲重用，並在團隊互信下挑戰多變角色。對外界指其常被「欺負」，她表示為成就作品與團隊，願意「做下把位」，最難忘是一週年時全隊上下一心的時刻。
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
佘詩曼與許紹雄合作過多套劇集，二人成為契爺契女，關係深厚。今日佘詩曼接受訪問，分享到心情：「他是我一位非常專業的演員，他也當我爸好幾次，他每次拍戲也非常認真，他是我們的開心果，永遠在片場也很樂觀，雖然大家很累很累，他永遠都跟我們開玩笑，把氣氛搞起來。」
