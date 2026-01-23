台北車站演練應對隨機施襲 模擬斬人擲煙霧彈

【on.cc東網專訊】台北市上月發生隨機斬人案造成重大傷亡，市政府為應對同類事件，周四（22日）與交通部合作在台北車站包含4條鐵路、台北地下街及微風商場等處開展無差別攻擊演練，涉及歹徒斬人、丟擲煙霧彈等模擬場景，警消及醫護人員迅速反應。台北市長蔣萬安親自監督演練，透露下一階段演練將擴大至新北市。

現場模擬從多名歹徒先在月台投擲煙霧彈後竄逃，又在捷運、台鐵月台層持刀斬傷民眾，最後一名歹徒逃逸至台北地下街被警員制服。演練模擬民眾被斬傷出血、丟擲煙霧彈時引起濃煙，警方霹靂小組全副武裝，整體非常逼真。期間市政府在範圍內發送「災防告警細胞廣播訊息」，提醒民眾若收到警報毋須驚慌。

廣告 廣告

演練結束後，蔣萬安先為基隆犧牲的消防員詹能傑默哀，並肯定演練成果，呼籲各單位做好萬全準備。他表示，市政府會持續針對演練的每一個環節需要，再作精進和改善來調整；並提醒民眾遇襲，應採取「逃、躲、報」原則，守護自身安全。他預告，第三階段演練會把規模層級向上提升，跨縣市開展更高強度的演練，亦包含與當日類似的複雜場域。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】