台北酒店優惠｜西門町新酒店：相鐵飯店台北西門人均$128起！距離西門町捷運站僅1分鐘步程

56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，前日（9月12日）他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前