台北酒店優惠｜西門町新酒店：相鐵飯店台北西門人均$128起！距離西門町捷運站僅1分鐘步程
超抵台北酒店優惠送到！去年才開幕的日系酒店「相鐵飯店」台北西門店推出快閃一口價優惠，最平每晚只需$256，除開人均僅$128，價錢抵到冇人有，Klook 9月16日早上11時限量搶購！酒店由捷運西門站3號出口步行僅約1分鐘，交通便利，而且擁自助入住及退房系統，簡單又方便。
距西門町及捷運站僅1分鐘步程
「相鐵飯店台北西門」2024年新開幕，是日本相鐵Grand Fresa品牌海外的第二間酒店，品牌追求酒店便利性，確保每間分店距離主要車站或觀光景點5分鐘內步程，而相鐵飯店台北西門坐落熱鬧的西門商圈內，距離西門町步行街及西門捷運站也僅有1分鐘步程！酒店設計風格使用溫暖木系及簡約佈置，感覺舒適，空間亦較區內同類酒店闊落寬敞。酒店內還有自助式置物櫃、自動販賣機、洗衣區（只接受電子支付）、 微波爐等設備；亦一如日本的酒店，其大堂備品區免費提供化妝水、乳液，甚至防蟲貼！
一口價優惠每晚$256
想一試日系酒店的水準，不妨趁今次優惠入手，Klook推出快閃一口價優惠，人住標準雙人房（無景觀）每晚只需$256，人均即$128，入住日期為2025年10月31日前指定日子，優惠於9月16日11am開搶，切勿錯過！萬一手速不夠快搶不到，亦可享有限時24小時優惠低至7折，週日至四入住低至每晚$965，人均$482.5起，週五及六入住即享額外95折，只限9月16日預訂。不用千元一晚住得到台北旺區，價錢算是相當吸引！
相鐵飯店台北西門
快閃一口價：$256
（原價$1,616.8起），人均$128
房型：標準雙人房（無景觀）
入住日期：2025年10月31日前（不適用：9月17-20日；10月3-10日、17-18日、23-26日）
限時24小時優惠：週日至四入住每晚$965，人均$482.5
（原價$1,616.8起）；週五及六入住享額外95折
房型：標準雙人房（無景觀）
優惠開賣日期：2025年9月16日12am至11:59pm
相鐵飯店台北西門
地址：台灣台北市中正區中華路一段57號（地圖按此）
交通方法：台北捷運板南線（藍線）、松山新店線（綠線）西門站3號出口步行1分鐘
2025中秋節「請3放7」快閃台北攻略！水舞嘉年華/圓山大飯店中秋BBQ/最新迷幻太空滾軸溜冰場｜附台北酒店推介
台北酒店2025｜台北新酒店推薦20間！人均低至$275.2 人氣奢華之選寒居酒店/台北小巨蛋茹曦酒店/西門町首間日牌酒店
台北溫泉酒店｜烏來全新奢華溫泉Resort 48折優惠！獨棟Villa配備露天風呂、一泊3食人均$2,222起
華航再推CHIIKAWA主題機上茶飲甜品！最平$1,033起登機快閃台北
台灣旅遊｜台北機場交通優惠推介！桃園機場捷運單程$30.5/台北接駁巴士每程$26起
台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025
2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾
台北旅遊｜台北捷運淡水信義線沿線景點推介！文青必去赤峰街/榕錦時光生活園區/最新微風平台睇靚景
台北新酒店2025｜CAPELLA酒店首次登陸台北！客房面積516.7平方呎起、眺望台北101/戶外泳池賞台北天際線
台北新商場｜日本LaLaport登陸台北南港！逾300個品牌進駐、2大美食廣場 台灣首間哈利波特專賣店、逾6,000平方米兒童職業體驗樂園
台北新商場「Dream Plaza」開幕！全球最大Starbucks、24小時旗艦書店、餐廳最夜開至凌晨
台北自由行6大全新開幕景點！新地標Dream Plaza/烏來最美溫泉Villa/南港LaLaport
