台北酒店優惠｜台北西門索拉利亞西鐵飯店人均低至$140！西門區首間日系酒店、鄰近夜市/阿宗麵線/西門紅樓

眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
Klook繼續逢星期二11am起推出一口價$280台灣酒店優惠，今個星期（8月26日）有2023年才開業的「索拉利亞西鐵飯店台北西門」，是日本西鐵酒店集團在台灣首個據點，亦是西門區首間日系酒店！同步更推出24小時7折優惠，折後每晚人均$511.3起，正在計劃台北旅遊的話，立即往下睇睇優惠！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
日本西鐵酒店集團首次進軍台灣
日本西鐵酒店集團首次登陸台灣，選址台北西門町，距離捷運西門站只是4分鐘步程，附近就是西門町夜市、阿宗麵線、西門紅樓等，交通相當便利。酒店整體設計以木質基調，營造新穎輕奢的日系感覺，備有健身房、投幣式洗衣機等，大廳全天候提供煮咖啡、茶和水的設施，服務細心；酒店共有298間客房，除了基本雙人床房型、雙床房型，還有較少見的三床房、單人房等類型，浴室與廁所採獨立設計，跟足日式設計，滿足到不同旅客的要求。
一晚住宿人均低至$140！
Klook於8月26日11am開賣索拉利亞西鐵飯店台北西門一口價優惠，入住舒適雙床房，每房每晚只需$280，入住日期為2025年8月26日至9月30日期間（9月8至11日除外），Yahoo購物專員睇過酒店本身平均房價約為$1,500一晚，搶到的話絕對是相當抵住！搶不到亦不用灰心，Klook同步推出24小時7折優惠，折後每晚只需$1,022.5起，除開人均$511.3，同樣划算！
【8月26日11am開搶】索拉利亞西鐵飯店台北西門快閃一口價
房價：$280，人均$140
優惠開賣日期：8月26日11am起
適用日期：2025年8月26日至9月30日（不適用日期為2025年9月8日至9月11日）
【限時24小時 - 7折優惠】索拉利亞西鐵飯店台北西門
房價：星期日至四入住 $1,022.5，人均$511.3；星期五及六入住$1,284.7，人均$642.3
優惠開賣日期：8月26日零時零分-8月26日11:59pm
適用日期：2025年8月26日至9月30日（不適用日期為2025年9月8日至9月11日）
索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）
地址：台北市萬華區中華路一段88號（地圖按此）
交通：捷運西門站步行4分鐘
更多相關文章：
台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025
台北酒店2025｜台北新酒店推薦20間！人均低至$275.2 人氣奢華之選寒居酒店/台北小巨蛋茹曦酒店/西門町首間日牌酒店
台證2025｜台證印刷最新消息！到底是用黑白或彩色？即睇台灣移民署官方回應
台證2025｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用
台北酒店｜奢華五星級酒店Top 5！最平人均$638起 鄰近台北101、松山文創園/信義區景觀露天泳池 即睇9-10月房價
台北親子室內好去處！NAKED沉浸式海洋藝術展、TOMICA博覽會、鳳梨酥工作坊
台灣旅遊｜米芝蓮級早餐店阜杭豆漿外賣到酒店！不用早起、免排隊 悠閒享受豐盛早餐鹹豆漿油條
台北自由行6大全新開幕景點！新地標Dream Plaza/烏來最美溫泉Villa/南港LaLaport
台北新商場「Dream Plaza」開幕！全球最大Starbucks、24小時旗艦書店、餐廳最夜開至凌晨
無印良品首間手搖茶飲店登場！選用台灣茶葉製作10款限定茶飲 包括成人限定清酒系列
脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜
跟《國家地理雜誌》遊台灣！別只去夜市，一起探索5大隱藏版生態秘境：千年紅檜、亞熱帶雨林
