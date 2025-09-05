打風｜天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號
台北酒店優惠｜天雲旅棧台北開封分館每晚$199！鄰近台北車站/西門町/24小時寄存行李
Trip.com 9.9狂賞Mega Sale即將開鑼，推出$99起一口價酒店優惠，當中9月9日中午12點有天雲旅棧台北開封分館每晚$199優惠，酒店鄰近台北車站，旅客坐桃園機場捷運車程連步行時間不用1小時即達，非常方便，即睇今次優惠內容！
鄰近台北車站/西門町 交通方便
天雲旅棧台北開封分館鄰近台北車站，旅客從桃園機場乘捷運最快39分鐘到達台北車站，再從車站地下街Z10出口步行約2分鐘即達，加上前往西門町或新光三越百貨公司不用15分鐘步程，絕對是港人快閃台北的理想落腳點！天雲旅棧台北開封分館屬商務酒店格局，設計風格簡約時尚，備有24小時洗衣房及11種客房，面積由142至249呎不等，網民們大讚交通方便，房間整潔，設施很新，亦有24小時免費寄存行李服務，頗為貼心。Yahoo購物專員睇過Trip.com本身標價每晚折後都要$459起，連稅後為$530起，如今每晚只需$199，人均$99.5，超抵住！但今次優惠預告沒有提及入住房型、入住日期等詳情，大家預訂時記得留意！
天雲旅棧台北開封分館每晚$199
優惠推出日期：2025年9月9日12pm
若有任何取消或更改訂單的情況，相關酒店訂單的優惠代碼將告失效
推廣活動可能不適用於某些產品。請查閱相關產品頁面的供應情況和價格，並閱讀相關條款及細則。
此推廣活動不可與其他優惠同時使用
天雲旅棧台北開封分館
地址：台北市開封街一段33號（地圖按此）
交通：捷運台北車站經由台北車站地下街至出口Z10步行約2分鐘
