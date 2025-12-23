台北隨機攻擊案 犯嫌父母下跪道歉

（法新社台北23日電） 27歲男子張文上週在台北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，張父和張母今天首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉，承諾全力配合調查。

19日傍晚，張文於尖峰時段在台北車站引爆煙霧彈，隨即持刀行凶，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。

張文的遺體今天在台北市懷愛館進行解剖，張父與張母今天戴著帽子和口罩在館外下跪，向社會大眾及受害者家屬致歉。

張父表示，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害，要向大家說對不起。

2人隨即下跪向社會大眾道歉，張父說，接下來會全力配合司法調查；張母則全程未發一語。

本案橫跨台北車站、地下街與中山捷運站，警方仍在調查做案動機，目前初步排除恐怖攻擊的可能性。