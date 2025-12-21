台北隨機斬人案後首場大型活動 台北馬拉松警力倍增至近七百人 全副武裝配槍戒備︱Yahoo

台北馬拉松

【Yahoo新聞報道】台北馬拉松今日（21 日）清晨在台北市政府前廣場起跑，共有約 28,000 名跑者參與。由於台北車站日前發生嚴重的隨機傷人案，市政府大幅提升安全級別，部署 693 名全副武裝的警力在現場戒備。

台北馬拉松是 12 月 19 日發生隨機斬人案後，當地首場大型國際賽事。為確保選手安全，台北市長蔣萬安視察情況，動員警力較原先規劃增加 341 人，總數達 693 人，規模較往年增加一倍。現場值勤人員配備槍械、防彈衣及防護裝備，並加派警車與機動巡邏人員。

蔣萬安表示，今次保安規格將成為未來大型活動的參考標準，包括即將到來的跨年晚會也將採取嚴謹的防護措施，並要求針對恐嚇訊息或突發狀況建立完善的通報與應變機制。

台北車站日前發生嚴重的隨機傷人案，造成多人死傷。(Photo by Akio WANG / AFP via Getty Images)

參加者刷新歷年紀錄

今年賽事吸引來自 57 個國家及地區，共 4,845 名國際跑者參戰，刷新歷年紀錄。全馬項目有 9,000 人參加，半馬項目則有 1.9 萬人。大會首次在圓山段賽道實施全馬與半馬分流，並由 11 個警分局、刑事警察大隊及特勤中隊聯手維持秩序。

賽事成績方面，衣索比亞選手加迪斯 (Mulu Demissie Gadise) 以 2 小時 24 分 17 秒奪冠，與獲得亞軍的澤蓋耶 (Tirfi Tsegaye) 雙雙打破大會紀錄。男子組由肯亞跑者瓊巴 (Bethwel Chumba) 奪魁，以些微差距未能刷新大會紀錄。