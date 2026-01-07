別只會買鳳梨酥！台北伴手禮店推薦Top10：爆漿流心酥、大顆草莓大福通通有

台北擁有豐富文化歷史，也有多家老字號的伴手禮名店，從傳統糕點到古早味鹹食，或是連木村拓哉都愛的鳳梨酥，每一家都有著超過十幾年以上的歷史。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點10家台北排隊名店，每一樣伴手禮都是人氣與品質保證，絕對能同時滿足長輩們與小朋友的喜好。

NO.10 老天祿滷味

汰換更新的西門町商圈，「老天祿滷味」始終屹立不搖，1959年成立至今，依舊深受台灣人的喜愛，是台北人對西門町最珍貴的美食記憶，老天祿販售二十多種滷味，滷製材料包含醬油、米酒、三星蔥及五香、八角、丁香等15種上等中藥材，獨家醃製的醬料超級入味，其中鴨舌頭更是港星張學友、劉嘉玲等名人每到台灣必指定品嘗，也讓鴨舌頭從香港紅回台灣，不僅成為香港觀光客熱門的打卡點，也是台灣各類媒體、觀光旅遊指南的推薦美食，榮獲2008年台北市10大伴手禮、2009年台北城市代表名店的等殊榮，帶回家一定能滿足大家口味，老顧客都推薦，「人潮一個接一個！鴨舌必點別錯過」「配上冰涼啤酒很過癮」「滷味醬汁鹹香、入味唰嘴」。

▲老天祿滷味鹹香入味，讓人一口接一口。（圖片來源：米寶麻幸福滿載）

老天祿滷味

地址：台北市萬華區武昌街2段55號

電話：02-2361-5588

時間：週一至日10：00～18：00

NO.９ 李亭香

曾被人氣台劇《華燈初上》取景的李亭香是位於大稻埕迪化街的百年老店，創始人李騰飛於清光緒21年創立以來，共有119年的傳承歷史，如今傳至第５代。有別於一般西式甜點，李亭香是一家有著台式製餅技術的經典糕餅店，其中最經典的就是「平西餅」是一種包裹著白豆沙的台式餡餅，外型圓形如掌心大，細如碎雪的白鳳豆沙入口即化，另外還有獨特的手工花生糖「金錢龜」，外觀可愛又喜氣，推出的禮盒包含所有李亭香最熱銷的糕點，是過年拜訪的最佳首選，網友都讚道，「整家店有復古的台式浪漫」「喜氣金龜搭配咖啡甜而不膩」「非常適合友人回國僑居地當伴手禮」。

▲李亭香「金錢龜」外觀可愛又好吃。（圖片來源：小美很愛嚐）

李亭香（迪化街本店）

地址：台北市大同區迪化街1段309號

電話：02-7746-2200 #200

時間：週一至日10：00～19：00

NO.８ 三統漢菓子

月銷50萬顆流心酥，三統漢菓子是台北40年的伴手禮老店，第１代創辦人阿輝師，赴日本取經研習烘培技藝，後來又向香港師傅學習製作老婆餅，成為台灣「老婆餅」創始的第１人。近年來將傳統的餅融合創意並符合養生概念低油、低脂、低糖，成功打入年輕市場，受到現代人的喜愛，每逢佳節不僅是信義區在地知名排隊名店，網路預購也都在短時間內被搶購完畢，不管是喜歡鹹甜滋味的肉鬆捲、能體驗到酥脆、綿密、爆漿三部曲的流心酥還是綿密滑順的綠豆糕，這些熱銷糕點都能在三統漢菓子的禮盒中品嘗到。

▲咬一口鳳凰流心酥，流沙就會緩緩流出。（圖片來源：傻妞吃台南）

三統漢菓子（信義永春總店）

地址：台北市信義區松山路315-5號

電話：02-2756-9800

時間：週一至日09：30～21：00

NO.７ 一之軒

全台有二十多間門市的一之軒，應該是台灣人頗為親切的兒時回憶，在台北隨處可見粉色招牌，一進店就能聞到療癒的麵包香，1980年於台北師大路發跡，起初以零售麵包及零食糖果為主，接著擴大為創新伴手禮店，除了熱銷的麵包與西點，伴手禮也是許多遊客瘋狂掃貨的指定品，像是平價又美味的牛軋餅，成為韓國部落客口耳相傳來台必買品；手工麻糬則是星馬遊客的最愛，可見一之軒深受著國內外消費者的喜愛，網友們紛紛表示，「價位算台北市中便宜的！cp值不錯」「麵包很好吃，都滿新鮮的」「有別於其他家的創新款、好吃」。

一之軒（信義店）

地址：台北市大安區信義路2段226號

電話：02-3322-5566

時間：週一至日07：00～21：30

NO.６ 快車肉乾

發跡於南門市場的快車肉乾，絕對是全台最出名的伴手禮品牌之一！一開始由一對老夫妻親手烘烤賣肉乾，每逢年節就必須連夜趕工出貨，由第２代兒子接手之後，開始帶入網路行銷手法，為傳統市場出身的快車注入年輕朝氣，搖身成了上班族熱門團購美食，目前分店已經遍佈整個大台北地區，晉升為全台最大的肉乾品牌之一。

快車肉乾40年來都堅持手工現烤，其中最暢銷的杏仁薄脆肉紙，平均每片要1.5小時才能製作完成，厚度僅0.01公分，爽脆香酥；招牌的特厚豬肉乾，為了確保新鮮度每天限量製作，選用台灣本土豬後腿肉，肉質扎實，吃起來香甜多汁；海苔肉鬆、碳烤魷魚片、牛肉條也都相當熱銷，買回家當作唰嘴零食超級適合。

快車肉乾

時間：11：00～22：00（實際依各店家而定）

NO.５ 滋養和菓子

提到和菓子名店，則絕對不能漏掉的滋養製菓，每到冬季就會在迪化街出現長長排隊人潮，販售的日式點心與年節禮盒也是台北人必買的人氣首選。創立於1953年的滋養製菓，已有七十多年的歷史，販售著多樣的日式甜點，顯眼的紅磚建築位於大稻埕迪化街上，滋養的老闆曾至京都拜師習藝，學習並引進日本製菓技術，致力於傳承日本師傅的手藝，就如同店名，堅持使用在地最優質與天然的食材，強調手工製作、不添加任何防腐劑。

滋養人氣最高的品項是草莓大福，雖然１顆要價80元、８入盒裝650元，但常常一開店就銷售一空！多汁又鮮甜的草莓夾在大福中，搭配綿密的紅豆內餡，外皮包裹著當日新鮮現做的Q彈麻糬，一口咬下滿足感爆棚；除了日式和菓子外，店內也有不少甜品點心，像是銅鑼燒、蜂蜜蛋糕、溫泉饅頭、羊羹，不同的禮盒都設計的精美又大氣，相當適合過節拿來送禮。

▲滋養「草莓大福」是季節限定產品，每每推出總被搶購一空。（圖片來源：陳小可的吃喝玩樂）

滋養和菓子

地址：台北市大同區迪化街1段247號

電話：02-2553-9553

時間：週一至日09：00～18：00

NO.４ 承繼

如果你是肉桂捲的重度愛好者，那你一定對承繼不陌生，被網友稱為是高級肉桂捲的代名詞，在頂級甜點界占有一席之地。承繼的經典肉桂阿曼，對新手相當友好的入門款，肉桂味沒有那麼強烈，相比常見的軟彈麵包，承繼走的是層層酥脆的路線，充滿焦香味的糖衣包裹外圈，捲捲交疊著獨特的肉桂香氣。如果你是重度肉桂控，就可以嘗試灑滿肉桂粉的濃厚版，這款肉桂捲有著更明顯的辛辣香氣，讓人一吃就欲罷不能，除了招牌的肉桂捲，承繼的-18焦糖起司蛋糕頗出名，濃郁的起司搭配焦糖的甜味，融在口中就像冰淇淋一般的口感。原本只有在網路販售的他們，今年終於有實體店面座落在台北松山區，打算回鄉過年的北漂青年們，不妨帶１盒回去分享給家人們！

▲承繼「-18°C焦糖起司蛋糕」相當美味，口感就像冰淇淋。（圖片來源：承繼）

承繼

地址：台北市松山區敦化北路244巷

電話：02-2718-2848

時間：週四、週日14：00～19：00

NO.３ 明月堂

創立逾90年的台北老店明月堂，是北部最知名的和菓子店鋪之一，承襲日本職人的精神，用料純正、做工紮實、口味地道，長年來深獲許多顧客的喜愛，也是許多企業及各界菓子饕客和茶人指定採購的名店。明月堂不以產量取勝，憑藉資深師傅的耐心與手藝，遵循日式內餡的傳統工法，並堅持以不含化學防腐的自然材料製成，是台灣目前僅存，唯一由日據時代流傳至今的「和菓子精製工藝老舖」。

明月堂的明星商品就是最多人討論的草莓大福，整顆草莓包裹著綿密的豆沙，外層則是Q彈薄軟的麻糬皮，咬下後幸福感滿滿，網友們紛紛表示，「從小吃到大，甜而不膩」「不加防腐劑，新鮮好吃」「保留傳統的好味道」。

▲明月堂「草莓大福」甜而不膩又大顆。（圖片來源：陳小可的吃喝玩樂）

明月堂和菓子（三重店）

地址：新北市三重區和平街5號

電話：02-2975-8948

時間：週一至六09：30～19：30（週日休）

NO.２ 台北犁記

說到月餅名店，不得不提台北犁記，只要鄰近節日，店內就會充斥著滿滿的人潮，豐富的品項有各自的擁護者，其中所有人都讚不絕口的招牌綠豆椪，有著層層分明的香酥外皮，包裹著細緻濕潤的綠豆沙，搭配鹹香的滷肉和紅蔥頭混合，碰撞出迷人的鹹甜滋味；另外也有許多人激推的香芋酥，選用的是大甲檳榔心芋，加上紐西蘭奶油香氣，口感鬆綿香甜不膩口，網友們紛紛推薦道，「料好實在」「店內的服務很好」「配茶很對味」「味道不會太油膩」。

▲台北犁記綠豆小月餅料好實在。（圖片來源：大口老師的走跳學堂!）

台北犁記

地址：台北市中山區長安東路2段67號

電話：02-2506-2255

時間：週一至日09：00～21：00

其他：中秋當日（2024/09/17）營業時間為08：00～17：00。

NO.１ 佳德糕餅

佳德糕餅創立於1975年，原本是一間麵包店，不過由於販售的鳳梨酥太過知名，漸漸改為中式糕餅店，成立逾40年仍是全台鳳梨酥屆的霸主之一。位在南京東路的佳德，每到節日就會排著長長的人龍，人手都提著好幾盒出店，其中最熱銷的非鳳梨酥莫屬，師傅們將４面外皮都烤出漂亮的金黃色，帶著淡淡的奶香味，鳳梨內餡飽滿且口感細緻，鳳凰酥則包裹著蛋黃，鹹甜的滋味讓人回味無窮，連日劇男神木村拓哉也曾發過佳德鳳梨酥到自己的IG，發文「這個太厲害了」，可見佳德鳳梨酥的魅力連天王的味蕾也能夠征服。

▲佳德鳳梨酥內餡飽滿、口感細緻。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

佳德糕餅

地址：台北市松山區南京東路5段88號

電話：02-8787-8186

時間：週一至日08：30～20：30

▲台北老字號伴手禮名店聲量排行榜。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月14日至2025年01月12日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫

