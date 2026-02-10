台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡

（圖片來源： Getty Images ）

台北北投近日發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。

揭發經過及命案現場細節

事發於2月8日下午，一名於北投行義路某知名溫泉餐廳工作的46歲李姓男子，趁工作空檔安排同齡的郭姓女友到餐廳內的湯屋浸溫泉。據了解，當日氣溫稍低，不少市民專程前往北投感受溫泉樂，現場人流不少。

由於郭女進入湯屋後許久未有動靜，超過了正常的浸泡時間，李男擔心女友身體不適，遂自行進入室內察看。豈料門一打開，竟發現女友全身癱軟倒臥於浴池內，早已失去知覺。現場消息指，李男疑因事發突然，在極度悲痛與驚嚇下，誘發其本身患有的心血管疾病，當場昏倒在池邊。餐廳員工發現後立即報警求助，消防救護員接報趕至，迅速將二人送往榮民總醫院搶救，惜最終仍無法挽回兩條寶貴生命。

近日氣溫稍低，不少市民專程前往北投感受溫泉樂，現場人流不少。（圖片來源：Getty Images）

餐廳員工發現後立即報警求助，消防救護員接報趕至，迅速將二人送往榮民總醫院搶救，惜最終仍無法挽回兩條寶貴生命。（圖片來源：Getty Images）

法醫分析潛在致命危機

這宗離奇命案引起社會廣泛關注，特別是兩人在短時間內接連出事。法醫高大成在接受媒體訪問時指出，雖然現場通風設備看似正常，但不能排除「硫化氫中毒」的可能性。北投溫泉多屬青磺或白磺，含有硫化物成分，若通風不良或濃度異常積聚，硫化氫會迅速麻痺人體的嗅覺神經，讓人誤以為環境安全，繼而在無聲無息中陷入昏迷，這就是俗稱的「溫泉隱形殺手」。

此外，浸溫泉時若水溫過高，會令全身血管擴張，血液集中於體表，導致大腦或心臟供血不足。李男本身有相關病史，在冷熱交替及情緒極度激動的雙重打擊下，極易發生心因性休克。目前當地警方已封鎖現場進行勘驗，將進一步釐清湯屋內的氣體濃度及詳細死因，以確定是否存在環境設備質素問題。

北投溫泉多屬青磺或白磺，含有硫化物成分，若通風不良或濃度異常積聚，硫化氫會迅速麻痺人體的嗅覺神經。（圖片來源：Getty Images）

台灣一個月內兩宗溫泉命案

台灣近期氣溫起伏不定，溫泉意外亦接踵而至。除了北投命案外，上月（1月11日）在苗栗縣泰安鄉亦發生了一宗悲劇。一名73歲的老翁與家人前往當地著名的「警光山莊」浸溫泉，在大眾池內突然失去意識沉入水中。雖然其妻兒及旁人發現後立即將其拉上岸並進行急救，但送院後依舊宣告不治。

連續兩宗意外再次敲響溫泉安全的警鐘。不論是入住高級溫泉酒店或到大眾湯屋，應遵守「不獨自浸溫泉」、「時間不超過15分鐘」及「適時補充水分」等原則。若患有高血壓或心臟病，浸泡時更要量力而為，避免冷熱水交替過於劇烈，以免美事變成憾事。

若患有高血壓或心臟病，浸泡時更要量力而為，以免美事變成憾事。（圖片來源：Getty Images）

