台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
台北一向都是港人快閃首選旅遊地，如想跟上潮流，朝聖Alex Honnold成功挑戰徒手攀登的台北101，就要好好把握Trip.com即將推出的台北機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！
$222起連稅飛台北
Trip.com推出一口價機票優惠，只要$222就可以快閃台北一趟，包含所有稅項及附加費！是次優惠於2026年1月29日早上11點推出，出發日期為由2026年1月29日至4月30日，旅遊日期為2至7日。
要成功搶到，必須透過APP頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠，雖然是次優惠不限航空公司，如揀選廉航的話，就有機會因為加購寄艙行李或手提行李而衍生額外變收費，建議付款前細看價錢細則。另外，想付款時可以快速完成填寫步驟，可以在Trip.com常用旅客及付款方法欄中事先填寫護照及付款信用卡資料，那麼付款時就可以點選常用資料以節省時間。
台北來回機票連稅$222
優惠推出日期：2026年1月29日早上11點
旅遊日期：2026年1月29日至4月30日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）$222預訂香港前往台北、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
