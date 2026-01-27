台北平機票優惠｜來回連稅每人$222！旅遊出發日期至4月30日

文化體育及旅遊局局長羅淑佩周二(27日)就旅遊政策措施表示，在各旅遊業同人的努力下，旅遊業在去年表現出色，全年共錄得4,990萬訪港人次，數字高於年初預期的4,900萬，亦較2024年全年的4,450萬人次增加12%。未來一年香港無論文化項目或體育盛事都接踵而來，絕對能讓旅客感受香港盛事之都的獨特魅力。 羅淑佩表示，中央多項惠港挺港措施，包括優化「個人遊」計劃、恢復並擴展深圳「一簽多行」，以及最新的增加四個連接香港的口岸為外國人「240小時過境免簽」入境內地口岸等，為香港旅遊業注入龐大動力。全年訪港內地旅客共約有3,780萬人次，較2024年同期增加約11%。 而非內地旅客的按年增幅更高，達15%，共約有1,210萬人次。當中台灣地區、日本、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，增幅達25%或以上。菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場已恢復至或超越疫情前的水平。 羅淑佩表示，去年為旅客及市民提供多個文化和體育的國際級盛事，包括香港盛匯超級三月的香港國際七人欖球賽、LIV Golf香港站、巴塞爾藝術展、香港足球盛會2025、全運會(第十五屆全國運動會)及殘特奧會(全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特

