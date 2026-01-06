Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

台北新酒店｜西門町Oani綠洲飯店開幕！人均$211起住高品質休息空間／捷運站步行1分鐘／免費宵夜

台北的文化氣息濃厚，一直是香港人最愛的旅遊目的地之一，其中西門町最近便有一間全新精品酒店開幕，距離捷運站出口1分鐘，主打寧靜有質感的住宿，全間酒店充滿令旅客住得更舒適而用心設計的細節，更貼心設有一般雙人客房及背包床位房，即使獨遊及有限預算，都能感受高品質又便利的酒店。

捷運站步行僅1分鐘 不同房型選擇

位於台北西門町核心地段的全新飯店「Oani綠洲」，為MEANDER旅宿集團最新推出的自家品牌，距離捷運西門站僅步行約一分鐘，交通極為便利。飯店由舊有商業建築改造而成，定位為小型精品旅館，主打「城市中的靜謐綠洲」，在熱鬧街區中提供舒適而安定的住宿體驗。館內共設54間客房，房型涵蓋背包床位房、雙人房及家庭房，適合年輕旅客、情侶及重視機能便利的家庭客人。

捷運站出口步行1分鐘即到酒店，方便度滿分（圖片來源：Oani綠洲）

酒店打造高品質休息空間（圖片來源：Oani綠洲）

酒店餐飲空間由來自東京表參道的麵包與咖啡品牌BREAD, ESPRESSO &進駐（圖片來源：Oani綠洲）

細節展現品味 融合當地特色

飯店注重住宿品質與細節，踏入「Oani綠洲」的第一刻，最先感受到的不是視覺設計，而是空氣與氣味，全館客房配備醫療級空氣清淨系統，再配合台灣香氛品牌P.Seven特調的木質草本香氣，低調而窩心，喚醒旅人的五感。客房提供多款枕頭選擇，床墊與備品亦選用當地品牌，兼顧舒適與永續理念。公共空間設有交誼廳、洗衣設施及放鬆設備，提升長短住旅客的便利性。此外，飯店每日於不同時段供應免費小食與宵夜服務，提供更佳住宿體驗。「Oani綠洲」結合設計感、功能性與貼心服務，為西門町帶來嶄新的住宿選擇。

有不同款式的枕頭選擇，提升舒適感（圖片來源：Oani綠洲）

Oani綠洲飯店專屬的香味亦製作香水發售（圖片來源：Oani綠洲）

雙人房每晚$948起、單人床位$211起

Yahoo Travel查過最近房價，1月份最平的雙人房連稅$1,072起，而背包床位只需$238起；2月份更划算，雙人房只要$948起，背包床位則是$211起，以同區酒店來說價錢相當有吸引力。訂房網站Trip.com及Booking.com，現時可預約至2026年5月底的房間。2026年上半年去台北旅行，一定要試試這間有質感的酒店！

經Trip.com預訂 經Booking.com預訂

2026年1、2月份雙人房房價每晚連稅最平只需$948起（圖片來源：Oani綠洲）

獨遊背包旅客也可以用不同形式住到高質酒店（圖片來源：Oani綠洲）

Oani綠洲

預訂房間：Booking.com｜Trip.com｜官網

地址：台北市中正區寶慶路69號（地圖按此）

交通：台北捷運西門站3號出口

