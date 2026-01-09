台北早餐店哪家最強？營養師推薦９間口袋名單，網友狂讚它：連吃３天都不膩

早餐被譽為一天中最重要的一餐，不僅能提供身體所需的能量，更攸關健康狀況。研究指出，長期不吃早餐恐增加心臟病、第二型糖尿病及中風等疾病風險。近日知名營養師高敏敏在社群平台分享個人珍藏的早餐店口袋名單，並邀請網友一同推薦「人生必吃早餐店」。貼文一出隨即引爆熱烈討論，眾多老饕紛紛分享私房美食清單。

營養師推薦９大必吃早餐店

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文，詢問大家有沒有人生必吃早餐店？「快分享給我，一起懂吃懂吃」。她也公開自己的早餐店清單，這份名單涵蓋雙北市各區域的知名店家，從傳統粥品到現代早餐店應有盡有，每間店都有其招牌特色餐點。

高敏敏推薦的店家包括：

１. 陳記香菇肉粥：必吃紅燒肉、香菇粥，營業時間17：00～05：00，位於新北市板橋區

２. 阜杭豆漿：必吃燒餅夾蛋、豆漿，營業時間05：30～12：30，位於台北市中正區

３. 以馬內利鮮魚湯：必吃魚湯，營業時間07：00～14：00，位於台北市中正區

４. 津津豆漿店：必吃蘿蔔糕、飯糰，營業時間04：30～11：00，位於台北市大同區

５. 秦小姐豆漿店：必吃蛋餅、燒餅，營業時間05：30～13：30，位於台北市松山區

６. 麥而美：必吃蛋餅、玉米濃湯，營業時間05：00～12：00，位於台北市萬華區

７. 三條路油飯：必吃油飯、滷肉飯，營業時間02：30～08：00，位於台北市萬華區

８. 青島豆漿店：必吃韭菜盒子，營業時間05：30～11：30，位於台北市中正區

９. 廖家牛肉麵：必吃牛肉麵、海帶、豆乾，營業時間10：00～14：00，位於台北市大安區

網友推薦早餐美食清單

文章發布後，掀起熱烈回響，許多網友分享自己的私房店家，「萬華一定要提四海豆漿大王，飯糰很實在，吃完一個早上都不會餓」「板橋我私心愛高記生炒魷魚，雖然很多人當正餐，但早上吃也很爽」「中山區我推福德涼麵，早餐吃涼麵＋味噌湯真的很可以」「文山區佳香點心大王，燒餅、胡椒蔥餅夾蛋」「大龍街香菇赤肉粥在台北大稻埕，還有10點前就賣光的無名麵店」。

老饕分享用餐體驗心得

另外，眾多網友也針對營養師推薦的店家分享親身體驗，「阜杭豆漿４點半左右就已經開始排隊了，５點半可能要排到捷運出口去了」「三條路油飯滷肉飯，早上直接滿血復活」「津津豆漿的飯糰我可以連吃３天不膩」「廖家牛肉麵早上吃超爽，直接撐到下午」「看到阜杭我就先跪了，排到懷疑人生但還是會再去」「秦小姐蛋餅真的有魔力，吃完心情都好」「以馬內利魚湯很適合想吃清爽早餐的人」「麥而美是那種你長大了還會回去吃的店 ，很溫暖的一家人」。

▲阜杭豆漿為中式早餐店，提供鹹豆漿、厚餅夾蛋等美食。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

高敏敏營養師

網址：https://www.facebook.com/share/p/1MNdU8LZKQ/

