龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
台北早餐店哪家最強？營養師推薦９間口袋名單，網友狂讚它：連吃３天都不膩
早餐被譽為一天中最重要的一餐，不僅能提供身體所需的能量，更攸關健康狀況。研究指出，長期不吃早餐恐增加心臟病、第二型糖尿病及中風等疾病風險。近日知名營養師高敏敏在社群平台分享個人珍藏的早餐店口袋名單，並邀請網友一同推薦「人生必吃早餐店」。貼文一出隨即引爆熱烈討論，眾多老饕紛紛分享私房美食清單。
營養師推薦９大必吃早餐店
高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文，詢問大家有沒有人生必吃早餐店？「快分享給我，一起懂吃懂吃」。她也公開自己的早餐店清單，這份名單涵蓋雙北市各區域的知名店家，從傳統粥品到現代早餐店應有盡有，每間店都有其招牌特色餐點。
高敏敏推薦的店家包括：
１. 陳記香菇肉粥：必吃紅燒肉、香菇粥，營業時間17：00～05：00，位於新北市板橋區
２. 阜杭豆漿：必吃燒餅夾蛋、豆漿，營業時間05：30～12：30，位於台北市中正區
３. 以馬內利鮮魚湯：必吃魚湯，營業時間07：00～14：00，位於台北市中正區
４. 津津豆漿店：必吃蘿蔔糕、飯糰，營業時間04：30～11：00，位於台北市大同區
５. 秦小姐豆漿店：必吃蛋餅、燒餅，營業時間05：30～13：30，位於台北市松山區
６. 麥而美：必吃蛋餅、玉米濃湯，營業時間05：00～12：00，位於台北市萬華區
７. 三條路油飯：必吃油飯、滷肉飯，營業時間02：30～08：00，位於台北市萬華區
８. 青島豆漿店：必吃韭菜盒子，營業時間05：30～11：30，位於台北市中正區
９. 廖家牛肉麵：必吃牛肉麵、海帶、豆乾，營業時間10：00～14：00，位於台北市大安區
網友推薦早餐美食清單
文章發布後，掀起熱烈回響，許多網友分享自己的私房店家，「萬華一定要提四海豆漿大王，飯糰很實在，吃完一個早上都不會餓」「板橋我私心愛高記生炒魷魚，雖然很多人當正餐，但早上吃也很爽」「中山區我推福德涼麵，早餐吃涼麵＋味噌湯真的很可以」「文山區佳香點心大王，燒餅、胡椒蔥餅夾蛋」「大龍街香菇赤肉粥在台北大稻埕，還有10點前就賣光的無名麵店」。
老饕分享用餐體驗心得
另外，眾多網友也針對營養師推薦的店家分享親身體驗，「阜杭豆漿４點半左右就已經開始排隊了，５點半可能要排到捷運出口去了」「三條路油飯滷肉飯，早上直接滿血復活」「津津豆漿的飯糰我可以連吃３天不膩」「廖家牛肉麵早上吃超爽，直接撐到下午」「看到阜杭我就先跪了，排到懷疑人生但還是會再去」「秦小姐蛋餅真的有魔力，吃完心情都好」「以馬內利魚湯很適合想吃清爽早餐的人」「麥而美是那種你長大了還會回去吃的店 ，很溫暖的一家人」。
▲阜杭豆漿為中式早餐店，提供鹹豆漿、厚餅夾蛋等美食。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
高敏敏營養師
網址：https://www.facebook.com/share/p/1MNdU8LZKQ/
更多食尚玩家報導
路邊停車格內被罰1200元！警察曝背後原因，網驚：開車20年都不知道
2026機車補助上路！「符合資格者」最高可領44000元，一鍵即可快速申請
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
蛤蜊怎麼吐沙才乾淨？專家教３招去除９成塑膠微粒，加碼新鮮蛤蜊保存法
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！
台北101新櫃焦點：ROOTON 把頭皮養護做成一套完整流程先從台北101開始！韓國頂級女性頭皮養護品牌ROOTON於1/6正式進駐後，預感將成為不少人近期逛101時會特地停下來看的髮品櫃位！ROOTON以女性頭皮與髮絲需求為核心，強調從頭皮環境開始調理，而不是只處理表層髮況，整體定位...styletc ・ 1 天前
日本下水道驚傳恐怖意外！3名工人進入後竟瞬間昏迷不治
日本曾發生一起驚悚的工安意外😱，3名維修工人進入秋田縣一處下水道後，竟然全都陷入昏迷狀態，最後不幸全部死亡！Japhub日本集合 ・ 1 天前
喝水也能幫助減重？ 研究曝：飯前30分鐘喝500cc，3個月就減2kg！
不少人想減重，卻不想刻意挨餓或進行高強度運動。其實，「多喝水」也是一種可能輔助減重的方式，而且做法相對簡單。姊妹淘 ・ 1 天前
美國新版《飲食指南》惹爭議 專家警告增健康風險
美國政府發布新版《2025-2030 美國飲食指南》，倒置食物金字塔將紅肉與全脂乳製品置頂，與水果蔬菜並列，引發專家擔憂。哈佛營養學家建議多元蛋白質與全穀蔬果攝取，降低飽和脂肪與加工食品，以維持健康飲食。鉅亨網 ・ 16 小時前
澳洲叢林大火肆虐 維多利亞州宣布災難狀態
（法新社雪梨10日電） 澳洲東南部叢林大火肆虐，燒毀上百棟建築物，維多利亞州（Victoria）當局今天宣布進入災難狀態。維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）今天宣布進入災難狀態，賦予消防人員強制撤離等緊急權力。法新社 ・ 21 小時前
網絡民間智慧｜奇招盡出對抗儲水式電熱水爐 三個方法助你逃離「冰水酷刑」
天寒地凍沖涼，怕的不止是「凍」，更怕「熱水突然斷供」。每逢寒流襲港，不少租樓族都會在網上圍爐暖，互相訴苦一番，皆因市場上很多租盤都使用小容量儲水式電熱水爐，業主未必願意花錢更換加大碼容量的儲水式電熱水爐，更遑論升級做煤氣熱水爐；每逢寒冬，租客之間總會流傳一句格言——「五分鐘生死時速」，沖得太慢？冰水「處刑」是常識吧！儲水式電熱水爐的外號「處死式熱水爐」並不是浪得虛名的！28Hse.com ・ 1 天前
鰂魚涌35歲男寓所暈倒 昏迷送院最終不治
鰂魚涌有男子在家暈倒，家人發現大驚報案。警方早上6時許接報指，英皇道993號得利大廈有一名男子在單位內一間房暈倒，救援人員接報到場後，將昏迷的35歲男子送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術，其死因有待驗屍後確定，案件列作送院時死亡。am730 ・ 44 分鐘前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雀巢奶粉疑受污染｜食環署3日接至少18宗奶粉投訴和查詢
【Now新聞台】食環署過去三天接獲至少18宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的投訴和查詢 。 食環署指，食安中心及環境衞生部已即時跟進個案，包括聯絡當事人了解詳情，並收取樣本檢測。中心已轉介個案予相關衞生部門跟進，現時沒有錄得相關食物中毒個案。中心亦已加強對奶粉進行蠟樣芽孢桿菌檢測，暫時未有發現不合格的樣本。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
菲律賓垃圾山崩塌埋數十人 死亡數攀升至4人
（法新社馬尼拉10日電） 菲律賓中部一處垃圾掩埋場本月8日發生崩塌事故，目前至少有4人罹難、30多人失聯，救援人員今天持續進行搜救，菲國官員也證實在垃圾堆底下發現生命跡象，計劃擴大搜索行動。宿霧市一名救援人員雷耶斯（Jo Reyes）今天告訴法新，他們進入現場搜救時面臨垃圾堆進一步崩塌的風險。法新社 ・ 19 小時前
蘇民峰2026馬年生肖運程總覽：犯太歲化解增運建議、寒熱平命人運勢、吉凶星分析
2026年馬年運勢，12生肖運勢又是如何呢？由蘇民峰師傅為大家一一分析，犯太歲生肖、有吉星、凶星該如何應對，讓各位準備好迎接馬年，一切心想事成，行個靚運！Yahoo Style HK ・ 1 天前
哈梅內伊稱示威者圖取悅別國總統 強調不於暴徒面前退縮
伊朗因經濟問題引發的示威浪潮持續。最高領袖哈梅內伊發表全國電視講話,指出示威者是流亡反對組織及美國的代理人,形容他們是一批透過破壞公共財物、試圖取悅別國總統的騷亂份子。報道指,哈梅內伊所指的是美國總統特朗普。他又強調伊朗伊斯蘭共和國不會在暴徒面前退縮,不會容忍破壞公共財物的行為,亦不會容忍為外國勢力效力的僱傭兵,敦促特朗普應關注美國自身問題。伊朗最高國家安全委員會發聲明指已部署安全及執法力量,壓制以色列及以色列幕後支持者美國破壞伊朗穩定的圖謀。革命衛隊亦發聲明表示,絕不容忍國家當前的局勢持續落去。檢察官員說實施破壞活動、焚燒公共財產或與安全部隊衝突的人,將面臨死刑。因物價上漲及貨幣貶值,伊朗首都德黑蘭自上月28日起爆發抗議活動,示威浪潮其後更蔓延至全國。伊朗當局承諾解決經濟問題,同時誓言打擊暴力及破壞行為。特朗普較早時表示,如果示威者被殺害,將對伊朗作出非常嚴厲的打擊。 (BC)#伊朗 #特朗普 #哈梅內伊 #美國 #美股infocast ・ 1 天前
珠海景山公園 索道竟然係開放式？懸空坐喺上面睇海，腳軟但係超爽
計劃珠海自由行？珠海景山公園是必去地標！本文詳盡介紹景山公園最新玩樂資訊，包括刺激管軌式滑道、石景山索道票價、俯瞰港珠澳大橋最佳位置及交通指南。立即透過 Trip.com 預訂珠海行程，享受山海浪漫。Trip.com ・ 1 天前
尖沙咀Fortnum & Mason結業！1.25撤出旗艦店 突發低至4折清貨 皇室御用茶葉/餅乾最後召集
尖沙咀 K11 MUSEA 再有震撼變動！於 2019 年進駐、標榜品牌「全球唯一海外分店」的英國皇室御用食品品牌 Fortnum & Mason，今日正式宣布將於 2026年1月25日 結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。官方更突發宣布推出「低至 4 折 (Up to 60% off)」的告別優惠，想平價入手皇牌茶葉、餅乾的朋友，絕對要把握最後機會去掃貨！Yahoo Food ・ 1 天前
【娛事者】勢成第四部過億港片 《尋秦記》現象是如何煉成的
去年電影市道疲弱，港片票房冠軍《世外》只收1500多萬，忽爾一部《尋秦記》，於25年最後一天上畫，只靠一日票房1100多萬，便打進去年港片十大票房第七位，接着五日累計票房，已過4000萬，看走勢必成為第四部過億票房港片，問題只是需要多少天到一億，及能否超越《破地獄》的紀錄。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑火災｜政府諮詢居民長遠安置包括樓換樓及收購業權 原址建最快2035年入伙(張曼琳報道)
【Now新聞台】政府就長遠安置方案諮詢大埔宏福苑災民，提出三個原區安置地點，包括在宏福苑原址重建，最快2035年才開始入伙。其他選項亦包括由政府收購業權、購買新居屋或「樓換樓」。 宏福苑五級火災發生一個半月，政府透過一戶一社工向居民派發問卷，諮詢不同的長遠安置方案。居民如果想原區安置，有三個選址，最快可以上樓是大埔頌雅路，鄰近富蝶邨，有900個單位，預計三至四年入伙。其次是大埔廣福公園，由於要重新規劃、搬遷石油氣加氣站以及土地平整，預計七至八年才上到樓。最後是宏福苑原址重建，要先收購所有業權，之後才清拆、重建，預計要九至十年，即是最快2035年入伙。若由政府收購業權，根據測量師學會估算，未補地價及已補地價的單位平均呎價大約分別是六千元及八千元。大埔宏福苑基金扣除援助項目以及預留部分作其他可能援助項目，現時剩餘20多億元，即是須用公帑補貼收購業權。居民如果希望早點上樓，可以選擇購買在東涌、元朗、啟德和將軍澳的新居屋單位，想今年內上到樓則可選擇九龍灣綠置居盛緻苑，9月底可以入伙。另外亦可考慮「樓換樓」，即是不收取政府收購業權的款項，換取一個價格相若而不限地區的全新居屋單位。政府強調，問卷目now.com 新聞 ・ 1 天前
Mac 機配 Logitech 滑鼠失靈？官方急推更新解決載入錯誤，重新安裝 Option+ 即修補
Logi Options+ 和 G Hub 早前傳出災情。不少 macOS 用家反映軟件突然無法正常運作，卡在載入畫面良久都未能進入，重新安裝 app 也未能解決，導致滑鼠與鍵盤的自訂快捷鍵失靈。Logitech 官方隨即確認問題源於「系統憑證 」過期，並已經正式發佈修復方案。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
寒風下瑟縮屯門楊小坑村馬路邊 15歲老狗疑被遺棄一段時間
【動物專訊】寒風凜冽下，屯門山景楊小坑村附近馬路一隻虛弱狗狗無助地瑟縮一團，熱心市民聯絡毛守救援將狗狗救起，發現狗狗名叫「柴四」，約15歲高齡，但晶片登記的幾個電話號碼，不是已失效便是無法接通，有說柴四已經浪跡了超過一年，很大機會是慘遭遺棄。柴四十分消瘦，營養不良，而且腳部無力，連走路都抖震和搖搖擺擺。毛守Kent希望盡快幫柴四找到暫托家庭，獲得妥善照顧。 日前有市民在網上求助，指發現狗狗瑟縮一團，不吃不喝，眼神無助。據知狗狗流浪該區已一段時間，有好心女士會定期放毛巾和食物關顧狗狗。毛守其後到場將狗狗救起，從狗狗晶片得知他的名字叫柴四，但卻無法聯絡到晶片登記人，估計是被人遺棄。 Kent表示，柴四現時在毛守獸醫中心接受治療，他出現營養不良和貧血，但幸好沒有感染牛蜱熱和心絲蟲，只是腳部乏力，走路也跌跌撞撞，懷疑有骨刺問題，每天亦會有很長時間在睡覺。 他坦言，現時晶片登記制度仍有不足，無法有效追蹤棄養行為，希望將來能完善制度，加強對動物的權益保障。 他又表示，柴四的性格溫馴，而且年紀很大，約15歲，希望可以盡快找到暫托家庭過入屋生活。如有意暫托照顧這可憐狗狗，請與毛守救援聯絡。 The p香港動物報 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜政府問卷選項包括向業主購買業權或「樓換樓」 原區安置需時 3 至 10 年｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月發生五級火，造成至少 161 人死，居民長遠住屋安置問題備受關注。政府今（9 日）起透過社署「一戶一社工」，陸續聯絡受火災影響的宏福苑業主，以問卷方式收集對長遠安置安排初步意願，目標本月中下旬取得業主回應，以協助制定和落實具體方案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
茄子食譜｜櫻花蝦醬香茄子
茄子價廉物美，無論攜帶或烹調都很方便，適合「長期糧尾」的朋友帶回公司，叮一叮作午餐，實在是窮人恩物。這道櫻花蝦醬香茄子在醬汁中加入了櫻花蝦，與茄子一起叮幾花鐘即可享用，滲出陣陣的蝦油微香，比普通的醬汁更有層次，拌好的醬汁可以放雪櫃雪2-3日再用。 茄子含豐富含膳食纖維，有助於促進腸道健康，預防便秘和維持消化系統正常運作。而類黃酮和多酚等抗氧化物質，有助對抗自由基，保護細胞免受氧化。中醫則認為茄子性味苦寒，能清熱解毒和利尿通淋，能緩解熱毒引起的皮膚疾病和口腔潰瘍，亦可紓緩水腫和尿道感染等問題。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前