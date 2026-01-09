食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
台北最新「必逛清單」更新！101頭皮養護新櫃、A8質感選品店、松山療癒系香氛店一次收！
台北最近好逛的，不只是哪一棟百貨改裝、哪間餐廳爆紅，而是那些能讓人慢下來、逛得有感覺的新據點~這一輪更新的必逛清單，從台北101出發，延伸到信義A8，再一路走進松山巷弄，把頭皮養護、生活選品與香氛，一次收齊。
台北101新櫃焦點：ROOTON 把頭皮養護做成一套完整流程
先從台北101開始！韓國頂級女性頭皮養護品牌ROOTON於1/6正式進駐後，預感將成為不少人近期逛101時會特地停下來看的髮品櫃位！ROOTON以女性頭皮與髮絲需求為核心，強調從頭皮環境開始調理，而不是只處理表層髮況，整體定位偏向「日常可落實的高效養護」。此回新開幕的櫃點更是以希臘神殿為設計靈感，期望在這個光影自然流動的金色殿堂內，每位客人都能找到最適合自己的養護產品。
為歡慶新櫃開幕，101專櫃也同步推出眾多回饋活動，除了限定版的「完善奇蹟組」，以「從頭皮開始的完整修護」為概念，整合洗、護、調理與修護步驟，針對常見的頭皮敏感、油水平衡失調與髮絲乾澀問題，提供一套在家也能完成的養護流程外；消費滿1,500元以上還可獲贈化妝包掛飾、免沖洗護髮安瓶、身體沐浴組等。現場更備有結合感官與趣味的互動體驗，玩線上專屬占卜、吃幸運餅乾太好玩！
信義A8質感派必逛：hearth用選品決定生活品味
從101延伸到信義新光三越A8，近期討論度持續升溫的就是「hearth美好生活選品店」！相較於快節奏掃貨型門市，hearth更像一間讓人願意慢慢逛的生活選品空間，從保養、香氛到日常用品，品牌共通點都是能永續環境、愛護地球、對肌膚友好，走純淨派路線的人，一定能在這裡找到最適合妳的產品。
迎接新的一年到來，hearth也為粉絲們帶來好消息！全新引進來自美國加州的綠色保養品牌Josh Rosebrook！品牌強調不是靠刺激或高濃度見效，而是把東西方草本智慧與仿生科技結合，讓肌膚在不同狀態下都有調整空間。像是「木槿花酸煥膚露」，以溫和代謝老廢角質著稱，被不少人視為敏弱肌也能嘗試的煥膚入門；「月見草保濕噴霧」則可用來混搭精華或乳霜，調整質地、讓後續吸收更順；至於「膠原彈力精華」與「多肽精華霜」，則分別著重結構支撐與屏障穩定，整體使用感走的是「越用越安心」的節奏。
除了保養，hearth的香氛選品同樣有記憶點！以氣味敘事為核心，把藝術、文學與戲劇轉化為香氛語言的愛爾蘭香氛品牌ROADS，於新春登場的核心系列新作之一，「感官藝境ART ADDICT」以佛手柑、梨子與白桃開場，中段交織茉莉與桂花，尾韻落在香草與檀香，氣味流動、有層次；另一個新香「終局之勢END GAME」則以葡萄柚、黑胡椒與小荳蔻揭開序幕，搭配天竺葵、雪松與香根草，整體更沉穩內斂。兩款香氣一明一沉，各自有清楚性格，也讓ROADS 這個品牌的香氛輪廓變得更立體。
松山巷弄新亮點：阿原「香寓8號」把香氣變成一間店
如果行程還有餘裕，不妨把腳步延伸到松山巷弄~由阿原YUAN全新打造的品牌體驗店「香寓8號」，走的是完全不同於百貨的節奏，空間結合自然光、植栽與聲景，讓人一走進來就明顯感覺步調慢下來，更像一處城市裡的靜心角落。
隨著新店亮相，阿原也同步發表情境香氛系列《香遇山重奏：曦‧雲‧霧》，以山水意象為靈感，將不同心境轉化為氣味層次~「曦Dawn」以檸檬、羅勒與清新草本為主軸，明亮清爽；「雲Cloud」揉合紫羅蘭、迷迭香與花草森林調，氣息柔和包覆；「霧Mist」則以茶香、胡椒薄荷與森林木質為基調，沉靜穩定。三款香氣各自成篇，也讓香氛回到陪伴生活的本質。
