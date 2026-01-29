台北8家饕客最愛滷肉飯推薦：東區美食「高雄一品」滿滿膠質、「黃記」沒排隊吃不到

台北有許多隱藏版的滷肉飯名店，各具特色，從巷弄小店到夜市攤位，都能找到令人難忘的風味。無論是「高雄一品」的膠質滿滿滷肉飯，還是「南機場夜市」曉迪的濃郁滷汁，都讓人一試成主顧。而在萬華的「豐原排骨酥麵」，除了湯頭清甜的排骨酥麵，滷肉飯也非常銷魂，以下8間台北滷肉飯請放到口袋名單內。

台北滷肉飯推薦一：高雄一品鮮蝦扁食

位在東區巷弄內的「高雄一品鮮蝦扁食」看似不起眼，但實則非常美味！除了飽滿到讓人驚艷的鮮蝦餛飩外，主食也很直得推薦。「滷肉飯」肥瘦比例以瘦肉為居多，整體口味不太油膩，但非常有膠質吃完會黏嘴的那種，而相較之下乾麵就略顯遜色。

【高雄一品鮮蝦扁食】

地址： 台北市大安區敦化南路一段236巷23號

電話： 02 2711 4983

台北滷肉飯推薦二：行天宮無名麵店

隱藏在行天宮附近巷弄的「無名麵店」，雖然以麵類、黑白切為主體，但滷肉飯也是令人難忘的存在。醬汁帶有微甜，滷肉肥的恰到好處，吃起來像是阿嬤的家常味，每顆米粒都能嚐到濃郁的醬汁香，常見的嘴邊肉、豬皮等各種肉類小菜都有，是這一帶上班族的口袋名單之一。

【無名麵店】

地址：台北市中山區松江路204巷42號

台北滷肉飯推薦三：曉迪筒仔米糕

「南機場夜市」是台北著名的小吃聚集地，而其中不可錯過的就是「曉迪筒仔米糕」，滷肉飯是老闆自豪推薦的招牌之一。看似肥美，但吃起來完全不油膩，熱騰騰的白飯吸滿滷汁，散發出濃郁的豬油香氣，入口即化的豬皮帶來軟嫩的口感，雖然幾乎沒有瘦肉，卻能品嚐到豐富的醬汁香氣，絕對值得列入口袋名單讓人一試成主顧。

【曉迪筒仔米糕】

地址： 台北市中正區中華路二段307巷

電話： 0935 297 218

台北滷肉飯推薦四：豐原排骨麵

如果你喜歡台中豐原的排骨酥麵，位在萬華的「豐原排骨酥麵」不會讓你失望，除了保持濃郁的排骨酥香氣，湯頭還多了清甜感，即使夏天喝完也不會覺得燥熱。除了排骨酥，滷肉飯也值得一試，肥肉入口即化，與米飯完美結合，醬汁偏甜隱約帶有梅子味，只可惜滷汁有點偏少。

【豐原排骨麵】

地址： 台北市萬華區廣州街180號

電話： 02 2302 4200

台北滷肉飯推薦五：金湘台灣小吃

坦白說「金湘」是一家讓人會路過好幾次，但不會被他吸引的小店，但其實非常多饕客大力推薦。滷肉飯口味偏甜，甚至是儂編吃過最甜的，但不會太膩，滷肉入口即化與米飯完美結合，喜歡重口味的可以試試「雞滷飯」，滷肉和雞絲的搭配讓口感更豐富。

【金湘台灣小吃】

地址：台北市中正區新生南路一段14號

電話：02 3393 2335

台北滷肉飯推薦六：黃記魯肉飯

沒排隊吃不到的「黃記」，但好在翻桌率快不需要等太久。被譽為台北三大滷肉飯之一，果真名不虛傳，色澤油亮，搭配均勻的豬皮和肥滷肉，而滷肉偏小基本上吃醬汁居多，醬汁偏甜，附有經典醬瓜很經典。特別推薦蹄膀滷汁入味且不油膩，肉質與膠質恰到好處。

【黃記魯肉飯】

地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號

電話：02 2595 8396

台北滷肉飯推薦七：賴岡山羊肉

「賴岡山羊肉」最有名的是「藥燉羊肉湯」

「賴岡山羊肉」最有名的是「藥燉羊肉湯」，湯底溫潤、藥膳味濃郁，搭配羊肉的鮮甜與薑絲的辛辣，光喝湯就非常滿足。除了羊肉湯，乾意麵與滷肉飯也是必點，滷肉飯屬於南部偏甜口味，肥肉多但不油膩，入口後滿是膠質。而乾意麵則在豆芽、韭菜上淋上蒜泥與滷汁，簡單就很美味。

【賴岡山羊肉】

地址： 新北市新店區中正路244號

電話： 0922 579 320

台北滷肉飯推薦八：豬霸王豬腳飯

如果你是豬腳愛好者，那可不能不知「豬霸王」

如果你是豬腳愛好者，那可不能不知「豬霸王」，豬腳分為腿節與腿扣，肥瘦比例完美，皮質軟嫩不油膩，瘦肉吸飽鹹甜醬汁。除了豬腳，它們的「麻辣滷肉飯」也值得一試，以豬腳醬汁延伸，再加入花椒和辣椒，增添層次感，不吃辣的人也會喜歡，小菜則不能錯過「白菜滷」。

【豬霸王豬腳飯】

地址： 台北市中山區錦州街411號

電話： 02 7733 7652

