台北「甜甜圈」店推薦這6間：晴光市場脆皮甜甜圈、Haritts...一出爐即秒殺！

隨著日本甜甜圈名店「I’m donut?」登台的消息正式曝光，社群上也掀起一波「甜甜圈」的熱烈討論！其實台北不乏有許多間美味又極具特色的的甜甜圈店，像是以獨特台式口味聞名的「脆皮鮮奶甜甜圈」紅到連外國人都搶著排隊朝聖，口味精緻的「Haritts」與「ABCD.」則是甜點控必吃名單，以下6間「台北甜甜圈店」推薦給妳！

台北「甜甜圈」店推薦01：ABCD.A Better Coffee & Doughnut

位於中山商圈的「ABCD.A Better Coffee & Doughnut」近幾年討論度非常高 Source：abetter.cd@ig

位於中山商圈的「ABCD.A Better Coffee & Doughnut」近幾年討論度非常高，整體接近歐式甜點，不只外型像藝術品一樣精緻，最熱門的就是他們的爆漿內餡，檸檬果皮配著炙燒過的蛋白霜，檸檬凝乳的酸甜滋味讓人不知不覺就嗑完一顆。店內甜甜圈口味眾多，也可以吃到干邑生巧克力的醇厚白蘭地酒香、紅心芭樂和台灣茶的回甘清香，配上美式咖啡完全是大人系會愛的組合，辦公室午茶很適合選它！

【ABCD.A Better Coffee & Doughnut】

地址｜台北市大同區南京西路18巷4弄8號

時間｜12：00—19：00（週一二公休）

台北「甜甜圈」店推薦02：Haritts

藏身於復興北路巷弄老宅的「Haritts」是來自東京澀谷的人氣名店，自2013年登台以來已有十多年時間，每到中午12點依舊擠滿排隊人潮！很多人最愛它Q彈鬆軟的口感，沒有炸過頭的油膩味，吃起來蓬鬆厚實又有嚼勁，店內口味更多達16種，原味、抹茶、焙茶、巧克力和肉桂葡萄乾都是人氣王，每天還有不一樣的限量口味，像是提拉米蘇、芒果優格、紫薯梅粉等等，濕潤度和內餡比例都抓得很剛好，許多人買甜甜圈還會特別看日子朝聖，想吃手腳必須夠快！

【Haritts Taipei】

地址｜台北市松山區復興北路81巷33號

時間｜12：00—18：00

台北「甜甜圈」店推薦03：「台灣人ㄟ」脆皮鮮奶甜甜圈

主打台式甜甜圈的「台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈」是響噹噹的20年老字號美食，每到假日至少排30分鐘起跳！經典台灣口味炸得酥酥脆脆，裹上細緻的糖霜和奶粉後，淡淡奶香甜味更讓人口水直流，熱騰騰剛炸出爐的口感外酥內軟，讓人吃完忍不住馬上想再吃一個，最神奇的是就算放冷也一樣美味，外帶回家用烤箱回烤也很OK。原味是經典招牌也是人氣最高的口味，一個才賣25元非常佛心，很多人都是一大袋一大袋在買，另外也有包餡口味會在指定時段出爐，不只在地人很愛，就連外國觀光客也慕名朝聖，除了晴光市場創始店每天都大排長龍，去年剛從華陰街搬到東區的分店也一樣排到不行！

【台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈】

晴光市場創始店

地址｜台北市中山區雙城街17巷24號

時間｜11：00—19：00

忠孝分店

地址｜台北市大安區忠孝東路三段216巷3弄12號

時間｜11：00—19：00

台北「甜甜圈」店推薦04：天下第一脆鮮奶甜甜圈

如果喜歡台式傳統味，這間位在西門成都路上的「天下第一脆鮮奶甜甜圈」也不能錯過！酥脆的外皮是在下油鍋之前，先裹上一層麵糊製作而成，出爐後撒上厚厚一層奶粉和糖霜，但是吃起來完全不會死甜，和晴光市場的「台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈」相比，麵體更大更厚實，口感相對鬆軟一些，40元銅板價吃一個的飽足感很剛好，也有販售芋頭、鹹蛋黃的包餡口味。由於剛好位在觀光鬧區西門町6號出口附近，爆炸的觀光客排隊人潮甚至繞了一整個轉角！

【天下第一脆鮮奶甜甜圈】

地址｜台北市萬華區成都路61號

時間｜12：00—22：00

台北「甜甜圈」店推薦05：MY幾圈甜甜圈

不同於一般甜甜圈大多採用油炸，「MY幾圈甜甜圈」是現烤出爐 Source：MY幾圈甜甜圈 @FB

不同於一般甜甜圈大多採用油炸，「MY幾圈甜甜圈」是現烤出爐，一圈圈千層麵衣裹上焦糖，經過烘烤後口感酥脆又香甜，吃起來有點像是奧地利可頌，餅皮充滿層次感又不會甜到很膩口！如果第一次吃，可以從歐式經典的原味、可可開始嘗試，喜歡傳統中式口味也有紅豆、花生和芝麻口味，最特別的是「青苔椒鹽」撒上海苔和椒鹽，鹹香滋味配上微甜糖粒，甜點控絕對會非常滿足！

【MY幾圈甜甜圈】

地址｜台北市中山區雙城街10巷11號

時間｜12：00—20：00（週四五休息）

台北「甜甜圈」店推薦06：GooDonut

最近在社群爆紅的「GooDonut」是藝人阿Ken開設的甜甜圈店，地點位於台北車站旁邊的公園路，整體走美式潮流風格，從店裝空間再到甜點包裝都很有個性，店內主打爆餡甜甜圈，目前提供卡士達、巧克力和開心果三種口味，外皮撒上滿滿糖粉，蓬鬆麵包體、飽滿內餡配上頂部裝飾，圓滾滾造型裝在紙盒裡時髦又可愛，很適合打卡拍美照，更因為周董分享加持，掀起秒殺熱潮！

【GooDonut】

地址｜台北市中正區公園路22-2號

時間｜未提供

