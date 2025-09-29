台北「千坪黃金花海」免費拍！18萬株向日葵大爆發，把握最佳賞花期衝打卡

台北市區就能欣賞絕美花海！大佳河濱公園的18萬株向日葵提前開花啦～根據臺北水利粉絲專頁發布的即時花況，原本預計9月底才會開花的向日葵，目前已經提前開了超過半數，一朵朵金黃色小花在豔陽照耀下更顯朝氣，今年花海面積更擴大到4倍，每個角度都超好拍！趕緊一起來看看吧～

大佳河濱公園「向日葵花海」登場

「大佳河濱公園」地點位於台北市中山橋、大直橋之間，每年秋天都有不同主題的花海接力登場，今年第一波由最受歡迎的「向日葵」打頭陣，種植「橙花黑心」「橙花黃心」2個品種的向日葵，總數超過18萬株，花海面積超過1500坪，規模比往年增加４倍！過去向日葵花海大約10月才會盛開，今年提早半個月，開花率也超過半數，預估今年「最佳賞花期」會落在9月底～10月初，民眾可以把握好天氣出門賞花！未來還會有百日草、波斯菊花海接力綻放！

廣告 廣告

▲「大佳河濱公園」向日葵花海已開花超過半數，最佳賞花期預計落在9月底～10月初。（圖片來源：台北水利處）

搭乘大眾運輸工具輕鬆賞花

前往大佳河濱公園的方式很簡單，搭乘大眾運輸工具有多種方法可抵達。搭乘台北市區公車至「八號水門站」，下車即達大佳河濱公園，往「希望噴泉」或「圓山大飯店」方向步行約5分鐘，就能到達花海所在地。由捷運淡水線「圓山站」出站，可以租借YouBike微笑單車穿越花博公園圓山園區，於中山北路三段左轉直行到底，右轉跨越中山二橋牽引道，進入大佳河濱公園，往上游沿自行車道直行約1.6公里，就能看到黃澄澄的一大片向日葵囉！

▲花海裡的向日葵總數超過18萬株，面積超過1500坪，規模比往年增加4倍。（圖片來源：台北水利處）

▲呼應10月即將到來的萬聖節，花海也出現大型南瓜雕塑可以合照。（圖片來源：台北水利處）

百日草、波斯菊花海接力登場

大佳河濱花海占地上千坪，除了大面積的向日葵以外，按照往年慣例還會種植太陽麻、波斯菊、戀風草、狼尾草和紫嬌花等花草，打造出廣闊的原野花海景觀，每年花季約落在11月底之前，都很適合漸漸轉為舒適涼爽的天氣相約賞花！

▲大佳河濱公園每年秋天都有不同主題的花海接力登場。（圖片來源：Sweet Tina 樂在生活分享）

【景點資訊】

大佳河濱公園

地址：台北市中山區基隆河中山橋和大直橋之間

電話：02-2712-6390

時間：24小時開放

更多食尚玩家報導

必拍20公尺哆啦A夢！奶昔大哥、LABUBU４大氣偶，還有快閃市集也要逛

高雄最老空中樂園「這天起」休園！限時５天票券買一送一，設施每趟最低32元

日本環球、香港迪士尼買一送一！３大必搶攻略，免費送飯店住宿、最低10元起

「金門３日遊」買一送一！吃住機票全包免５千，打卡網美景點、嗑海鮮痛風餐



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章