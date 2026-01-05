台北Chiikawa首間常設店＋Baby系列快閃店同步登場！即睇地點/時間/周邊商品/整理券申請方式

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
近年CHIIKAWA紅遍東南亞，CHIIKAWA Baby香港期間限定店將於2026年1月23日登場，而鄰近的台北，已搶先一步推出「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」首間常設店及「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店，2026年2月更有Sanrio聯名快閃店，找到台北店限定的垂耳兔公仔吊飾、再販仍被一掃而空的招福小八、超萌的椰菜兔等，立即往下看看活動詳情及整理券申請方式！
首間常設店 必買台北店限定垂耳兔公仔吊飾
「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」常設店及「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店已於2025年12月27日同日開幕。「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」位於中山區，距離捷運中山站只有3分鐘步程，行近已見到門口的巨型CHIIKAWA笑臉，穿過CHIIKAWA形狀的拱門，進入以夢幻粉紅色系的療癒世界，出售的周邊產品頗為齊全，必買台北店限定的垂耳兔公仔吊飾、再販後仍被一掃而空的招福小八、全新新年節慶系列等，從吊飾、袋仔、貼紙、鑰匙扣、毛巾、文具、居家用品與服裝都一應俱全。
CHIIKAWA Baby系列首次海外亮相
至於「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店，開放至3月1日，為CHIIKAWA Baby系列首次海外亮相，選址華山1914文創園區，內內外外都滿佈療癒感滿滿的打卡點，一眾BB穿上包屁衣，又坐在小鴨馬桶上，還有可愛到犯規的「超萌屁屁」角色牆等；商品方面，有話題度爆表的「椰菜兔兔」、BB造型公仔掛件、包屁造型公仔等，同系列還有襟章、立牌、貼紙等，尤如一場Q萌又療癒的BB盛宴。
LINE線上搶整理券 網民：一秒即被搶光光
想入場也不是易事，想入場要預先在LINE線上搶整理券；「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」常設店首3週採預約制，逢星期五開放統一開放下週所有場次預約，即1月3至9日入場，為1月2日9pm開搶；1月10至16日入場，為1月9日9pm開搶， 每人每週限預約一個場次，每場次為20分鐘；「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」於1月4日前採預約制，前日晚10pm開放翌日入場整理券，每時段30分鐘，1月5日起暫定自由入場，如果人潮過多，將視情況調整為整理券入場。留意網民表示一秒即被搶光光，想入場記得捕定時間、確保網絡連線暢通無阻兼一對摩打手。至於Sanrio聯名快閃店，將於2月6日至4月6日在台北華山1914文化創意產業園區西4館登場，以「超級市場」為概念，必搶聯乘公仔掛件、「Kiramekko」系列以及超市系列商品，CHIIKAWA粉絲很忙呢！
「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店
時間：12nn-8pm
地址：台北市中山區長安西路19號（地圖按此）
「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」整理券申請方式
1. 加入 LINE 整理券好友「@0percent.taipei」
2. 每週五 9pm開放申請下週場次
3. 選擇入場日期與時段，成功後即顯示整理券
4.活動當日憑QR code報到入場，依報到順序整隊入場
「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」華山快閃店
日期：2025年12月27日至2026年3月1日
時間：11am-7pm
地址：台北市中正區八德路一段1號華山1914文創園區中4A館（地圖按此）
「CHIIKAWA Baby POP UP SHOP」整理券申請方式
1. 加入 LINE 整理券好友「@0percent.taipei」
2. 每日10pm起開放申請隔日場次
3. 選擇入場日期與時段，成功後即顯示整理券
4. 活動當日憑QR code報到入場，依報到順序整隊入場
