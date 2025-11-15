台北2優勢入選！全球百大城市最新排名出爐

▲加拿大顧問業者Resonance Consultancy公布「2026全球百大城市」，台北名列63名。（圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 加拿大顧問業者Resonance Consultancy，近期發布最適合居住、旅遊、投資的「2026全球最佳城市」榜單，前三名由英國倫敦、美國紐約、法國巴黎拿下，中國有7座城市上榜，而台灣台北名列63名，但在2項評比中拿到16、17名的好成績。

總部為溫哥華的加拿大顧問業者Resonance Consultancy，提供房地產、旅遊、經濟發展相關諮詢，近日公布與益普索（Ipsos）合作的「2026世界最佳城市」（2026 World's Best Cities Report）年度報告。

榜單前十名依序為英國倫敦、美國紐約、法國巴黎、日本東京、西班牙馬德里、新加坡、義大利羅馬、阿拉伯聯合大公國杜拜、德國柏林、西班牙巴塞隆納。

倫敦已經連續11年穩居榜首，被稱是「首都中的首都」，34個分項排名之中，機場、大型企業數量均居第一，吸引學生、創業家、企業巨頭等全球人士造訪，2024年國際旅客消費總額近220億美元。

美國《富比士》雜誌也報導這份榜單，指出美國進入百大的城市數量是全球最多，但益普索執行副總裁麥格拉斯（Jason McGrath）分析，全球對於「美國品牌」的負面情緒增加，影響造訪美國的意願，今年前20名中僅有紐約（2名）、洛杉磯（12名）就反映出這一點。

歐洲目前仍是百大城市的主流，但亞太地區正在縮小差距，前20名中就佔了7席，包括東京（4名）、新加坡（6名）、澳洲雪梨（11名）、韓國首爾（13名）、中國北京（15名）、中國上海（16名）、香港（19名）、橫跨歐亞的土耳其伊斯坦堡（20名）。百大榜單內，日本大阪第23名、韓國釜山94名，中國還有深圳（45）、廣州（53）、杭州（80）、成都（83）也上榜。

台北是台灣唯一進入百大榜單的城市，位居63名，比去年76名進步。報告指台灣的旅遊業和航空交通正在蓬勃發展，桃園機場第三航廈啟用將會帶來更多旅客，而在分項評比中，台北在餐廳獲得第16名、親子旅遊景點17名、自行車友善度20名、步行友善度27名。還提到北捷萬大線、淡水河濱增設自行車道和人行道，高級飯店落成、東區門戶計劃等優勢。

這份報告評估全球超過270座人口上百萬的大城市，納入數百個績效指標，涵蓋機場交通便捷程度、教育程度、文化、夜生活、社群媒體輿論，結合問卷調查結果，以宜居、魅力、繁榮3大彼此相關的支柱彙整影響力評分，每年公布前100名榜單。

Resonance Consultancy也公布「亞洲百大城市」榜單，前十名依序為新加坡、東京、首爾、香港、北京、曼谷、雪梨、上海、墨爾本、吉隆坡。台灣台北16名、台中44名、高雄45名、台南50名。

