台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。

綜合台灣傳媒報道，案發時李姓男子在金華路二段行人過路線遭襲後，負傷逃往轉角的金華派出所求助，陳姓男子尾隨至派出所外。派出所內多名警員隨即衝出，將陳姓男子壓制在地，其後救護人員到場。

消防接報後派出多輛救護車到場，將 3 人送往醫院治理。警方表示，李姓男子腹部被刺傷並大量出血，葉姓女子背部亦有刺傷；陳姓男子右手拇指有約 1.5 公分刀傷，3 人送院時均保持清醒，目前留院治療及觀察。

警方初步調查指出，陳姓男子在案發地點附近的足體養生館工作，懷疑因近期感情受挫，情緒不穩，使用上班用的足療刀襲擊途人，確切行兇動機仍有待進一步調查。