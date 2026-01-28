台南親子遊 被低估嘅放電天堂！精選 5 大必去景點：由恐龍化石到超大室內滑梯

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
好多人覺得台南係文青慢活嘅城市，適合行吓老街、飲杯咖啡。但你有冇諗過，呢座古都對於活潑好動嘅小朋友嚟講，魅力到底有幾大？答案絕對會令你驚豔！其實台南係一個被嚴重低估嘅「親子觀光寶地」。Trip.com 特別為你精選咗 2026 年 5 大「台南親子遊」必訪景點。由寓教於樂嘅博物館、可以親近小動物嘅園區，到充滿創意嘅文創基地，通通都有！等你可以帶住仔女，輕鬆展開一場充滿笑聲、無憂無慮嘅台南探索之旅！
雖然目前香港去台南未有直航，但其實由高雄轉入台南非常方便。只要規劃得好，由香港出發只需一個下晝，就可以同小朋友一齊喺台南食牛肉湯！以下係我哋為你精選嘅三大輕鬆轉乘方案：
第一步：香港 ➔ 高雄（舒適飛行）
首先，搭飛機由香港前往高雄國際機場 (KHH)。航程只需約 1 小時 30 分鐘，小朋友喺飛機上睇套卡通片就已經抵達南部，係最省時又舒適嘅起手式。
第二步：高雄 ➔ 台南（三種精選方案）
方案 A：最舒適推薦 —— 包車或的士直達
過程： 喺高雄機場直接上車，經高速公路直達台南市區酒店。
車程： 約 45 至 60 分鐘。
點解揀呢個： 呢個係親子遊嘅神級選擇！你唔使搬住大細行李去逼捷運，小朋友可以喺車度休息，直接由機場「門對門」送到酒店門口，慳返體力去玩。
方案 B：極速體驗 —— 高鐵 (HSR)
過程： 由機場搭捷運（紅線）去「左營站」，再轉乘高鐵前往「台南站」。
車程： 高鐵段只需 15 分鐘。
點解揀呢個： 適合想體驗高鐵速度感嘅小朋友。不過要留意，高鐵台南站離市中心仲有一段距離，落車後要再轉乘約 20 分鐘台鐵區間車或的士先到市區。
方案 C：市中心直達 —— 台鐵 (火車)
過程： 由機場搭捷運去「高雄車站」，轉乘自強號或普悠瑪號火車前往「台南車站」。
車程： 約 35 至 50 分鐘。
點解揀呢個： 性價比最高！台南火車站就喺市中心，好多熱門酒店同景點（如赤嵌樓、林百貨）都喺附近，落車行兩步就到。
台南親子遊｜景點推薦
奇美博物館—— 唔使飛歐洲，帶小朋友走入「亞洲白宮」！
相信好多家長都夢想帶小朋友去歐洲睇藝術、感受文化氣息。喺實現呢個目標之前，不如先嚟台南嘅奇美博物館進行一場完美預演！呢度被譽為「亞洲白宮」，唔單止建築宏偉，更加係開啟小朋友國際視野嘅絕佳起點。
✨ 奇美博物館親子玩樂攻略：
震撼教育館藏：館內有超過 13,000 件藏品。小朋友最鍾意嘅通常係「動物廳」，入面有來自五大洲、栩栩如生嘅動物標本；而男仔就最啱睇「兵器廳」，欣賞古代歐洲騎士嘅盔甲。
戶外噴泉與草地：博物館外面嘅阿波羅噴泉同奧林帕斯橋係必影打卡位。廣闊嘅草地好啱小朋友跑跑跳跳，家長亦可以喺度野餐，享受悠閒嘅下午。
親子實境解謎：館方經常推出適合親子嘅實境解謎遊戲，等小朋友透過玩遊戲嘅方式去認識展品，唔怕睇展覽會覺得悶。
📍 景點資訊
地址： 台南市仁德區文華路二段 66 號
營業時間： 09:30 - 17:30（星期三休館）
戶外園區： 自由參觀（免費）；常設展： 需購票。
🚗 交通教學：點去奇美博物館？
自駕遊（最推介）： 由台南市中心出發約 20 分鐘，館方設有大型收費停車場。
台鐵火車： 搭至 「保安火車站」 下車，步行約 15 分鐘。建議帶住細路嘅家長，落火車站後可以轉乘短途的士，5 分鐘就到門口。
高鐵轉乘： 如果你係搭高鐵嚟台南，可以喺高鐵站轉乘 H31 快捷公車，喺「奇美博物館站」落車。
奇美食品幸福工廠—— 變身小小烘焙師，大玩多媒體遊戲！
玩完奇美博物館，過條馬路就到咗專為家庭旅客設計嘅奇美食品幸福工廠！呢度係台南親子遊嘅超級熱點，以「幸福」為主題，將食品製造過程變成一個大型室內遊樂場，小朋友可以邊玩、邊學、邊食，簡直係放電兼補充體力嘅首選。
✨ 奇美食品幸福工廠親子必玩亮點：
燒包惠多媒體互動區：唔好以為只係睇工廠！呢度有超可愛嘅多媒體互動遊戲，小朋友可以透過體感遊戲體驗做包子、燒賣嘅過程，影相打卡位多到數唔晒。
創意 DIY 烘焙體驗：最受歡迎嘅莫過於親手整蛋糕、餅乾或鳳梨酥。由專業導師帶領，小朋友換上小小廚師衫，製作屬於自己嘅甜品，滿足感爆燈！
幸福 128 元吃到飽：工廠內設有超級抵食嘅自助餐廳（主題風味館），只需 128 元台幣起，就可以任食奇美招牌包子、饅頭、熟食同飲品，絕對係家長心目中性價比最高嘅午餐選擇。
📍 景點資訊
地址： 台南市仁德區機場路 1008 號（就在台南機場對面）
營業時間： 09:00 - 17:00（星期一休息）
門票： 50 元（可抵扣購物消費，仲會送一份小禮物同產品試食）。
🚗 交通攻略：點去最方便？
公車直達： 喺台南火車站搭乘 紅 3 公車，喺「臺南航空站」落車，行 2 分鐘就到。
自駕遊： 導航至工廠，設有專屬停車場，對自駕家庭極之友善。
串連行程： 由於呢度同奇美博物館非常近，建議早上行博物館，中午過嚟食 Buffet 同做 DIY，一日玩晒兩個重點。
Photo Source: 奇美食品幸福工廠
頑皮世界野生動物園—— 同水豚君近距離見面！
講到台南最具代表性嘅親子景點，點可以少咗頑皮世界野生動物園？呢度係南台灣最大嘅半開放式動物園，住咗超過 300 種來自世界各地嘅動物。最正嘅係，呢度唔似傳統動物園咁隔住冰冷嘅鐵籠，而係可以同動物「零距離」接觸，係小朋友學識尊重生命嘅最好地點。
✨ 頑皮世界親子必玩亮點：
超人氣水豚君互動：呢度係台灣最早引入水豚嘅地方！小朋友可以親手餵佢哋食草，睇住佢哋呆萌嘅樣，大人細路都會被療癒。(提早預約可以入內近距離摸摸！)
半開放式餵食體驗：除咗水豚，仲可以近距離接觸迷你馬、羊駝（草泥馬）、甚至係高大嘅鴕鳥，係非常難得嘅感官體驗。
綠洲水樂園 (夏季限定)：園內設有大型水上遊樂區，夏天過嚟除咗睇動物，仲可以畀小朋友換衫去玩水，消暑一流。
守護者實驗室：如果你想教育小朋友醫療知識，呢度嘅動物醫院可以畀大家睇到獸醫救治動物嘅過程，非常有教育意義。
📍 景點資訊
地址： 台南市學甲區三慶里 6 鄰頂洲 75-25 號
營業時間： 09:00 - 17:00
門票貼士： 建議預先喺 Trip.com 購票，通常會有優惠，仲可以直接掃 Code 入場，唔使排隊買飛。
🚗 交通攻略：點去頑皮世界？
台鐵轉公車： 坐火車到 「新營站」 下車，轉乘 棕 1 線 公車（班次較少，建議先查好時刻表），喺「頑皮世界」落車。
自駕遊（最推介）： 由台南市中心開車過嚟約 45-50 分鐘。學甲區位置比較偏，自駕係最輕鬆、最有彈性嘅做法。
的士/包車： 如果唔想揸車，喺新營火車站門口直接叫的士，車程約 15 分鐘，係帶住細路最快速嘅方案。
台南仙湖農場—— 走進雲海，體驗最美田園親子假期！
想帶小朋友遠離城市噪音，感受最純粹嘅大自然？隱身喺台南東山區山頂嘅仙湖農場，絕對係台南親子遊嘅夢幻秘境。呢度以「人同山林共生」為核心，小朋友唔單止可以認識植物、親手採摘農作物，仲可以喺好似仙境咁靚嘅環境入面盡情探索。
✨ 仙湖農場親子必玩亮點：
無邊際山泉水池：呢度係農場最受歡迎嘅地標設施！水池正對住一望無際嘅山脈，小朋友可以喺清涼嘅山泉水入面玩，大人就可以喺隔籬影相、睇山景同雲海。
小小農夫體驗：農場提供豐富嘅「食農教育」，由採茶、烘焙龍眼乾，到手作茶香包都有，等喺城市長大嘅小朋友可以親手接觸土地，明白「粒粒皆辛苦」嘅道理。
同小動物見面：園區入面有好多周圍走嘅小豬、小羊同雞群，小朋友可以近距離觀察呢啲可愛嘅農場小夥伴。
無敵山景客房：農場嘅「迎山」客房設計簡約舒服，大落地玻璃將山林美景帶入房。夜晚聽住蟲鳴聲入睡，係非常正嘅親子住宿選擇。
📍 景點資訊
地址： 台南市東山區南勢里大洋 6-2 號
營業時間： 09:00 - 17:00（逢星期二休息，住宿客除外）
門票資訊： 200 元台幣（100 元可抵銷園內消費），身高 90cm 以下幼兒免費。
🚗 交通攻略：點去仙湖農場？
台鐵火車 + 的士（最推介方式）：
搭火車到 「新營站」 落車，喺站前轉乘的士前往。
編輯貼士： 車程大約 30-40 分鐘，單程車資約 600-800 元台幣。因為農場喺半山，建議預先同司機約定回程時間，或者留低車隊電話，帶住小朋友旅行就更安心。
自駕遊： 由台南市中心開車出發大約 1 小時，沿國道 3 號經白河/東山交流道前往。
公車方案： 可以喺新營搭 黃幹線 公車去到「東山站」，再轉的士（車程短啲，可以慳返少少車費）。
Photo Source: senwho
十鼓仁糖文創園區—— 百年糖廠化身魔法冒險樂園！
想搵一個大人可以睇世界級表演，細路又可以玩極限設施嘅地方？位於台南仁德區嘅十鼓仁糖文創園區絕對係首選。呢座園區由日治時期嘅舊糖廠改建而成，唔單止保留咗壯觀嘅工業風遺址，仲加入咗勁多冒險設施，甚至被譽為台南版嘅「霍格華茲魔法學校」，充滿神祕感！
✨ 十鼓仁糖文創園區親子玩樂亮點：
震撼心靈嘅鼓樂表演：嚟到呢度，絕對唔可以錯過曾獲格林美獎提名嘅「十鼓擊樂團」演出。喺巨大齒輪嘅工業背景之下，感受氣勢磅礴嘅鼓聲，對小朋友嚟講係一場超正嘅藝術啟蒙。
分年齡遊樂設施：
幼兒同小童：有超大室內球池、滑梯，仲有慢慢行嘅森林火車。
青少年同大膽爸媽：必玩 「煙囪滑梯」（足足 5 層樓高！）、「天堂上的鞦韆」（可以高空望到奇美博物館）以及 「飛天宅急便」（高空滑索），刺激度爆燈！
魔法工廠同星光森林：園區入面嘅魔法工廠牆面擺滿晒巨大書櫃，好有電影感；黃昏點燈之後，天空步道穿梭喺古樹之間，浪漫得嚟又帶點神祕。
📍 景點資訊
地址： 台南市仁德區文華路二段 326 號（就喺奇美博物館隔籬）
營業時間： * 星期一至五：10:00 - 20:20
星期六、日：09:30 - 20:20
門票貼士： 建議預訂 「星光票」（通常 17:30 後入場），飛平啲之餘夜景仲好靚，最啱想避開日間太陽嘅家庭。
🚗 交通攻略：點去十鼓園區？
台鐵火車： 搭去 「保安火車站」，落車行大約 10-15 分鐘就到。
高鐵轉乘： 搭高鐵去台南站，再轉 H31 快捷公車 或者 台鐵沙崙線 去保安站。
自駕遊： 園區設有大型免費停車場。因為呢度同「奇美博物館」以及「奇美食品幸福工廠」就喺隔鄰，建議將呢三個點排喺同一日玩晒佢！
Photo Source: 臺南市政府觀光旅遊局
台南親子遊｜酒店推薦
和逸飯店（台南西門館）
講到台南最有代表性嘅親子主題酒店，和逸飯店．台南西門館絕對係排第一！佢最出名就係同卡通頻道聯名，周圍都見到《探險活寶》同《飛天小女警》，簡直係細路嘅天堂。
🎡 親子設施與兒童專屬放電區： 呢間酒店最大嘅賣點就係超大嘅遊樂空間，保證小朋友玩到斷電：
4樓 奇趣操場 (Funky Field)：
飆風電動車：有模擬車道、轉彎位同埋斜坡，小朋友可以揀自己鍾意嘅跑車或者吉普車變身「小車神」。
和逸小火車：超受歡迎嘅主題火車，大人可以陪埋小朋友一齊坐，體驗過山洞同橋樑嘅樂趣。
沙坑與噴泉池：設有南洋風玩沙區，夏天仲有噴水設施可以消暑。
5樓 卡通頻道室內遊憩區：
球池與家家酒：有大滑梯球池同埋各種角色扮演遊戲室，落雨都唔怕冇嘢玩。
創意手作區與電玩室：仲可以借 Switch 玩，啱晒唔同年齡層嘅小朋友。
卡通主題房設計：
酒店同《探險活寶》、《飛天小女警》、《熊熊遇見你》合作，有專屬主題房。部分訂房專案仲會送房入面嘅可愛卡通公仔畀你帶返屋企！
貼心細節：酒店會提供兒童增高墊、兒童牙刷同備品，連傢俬角落都加晒防撞保護，家長住得好放心。
📍 酒店資訊
地址： 台南市中西區西門路一段 658 之 2 號（新光三越隔壁）
電話： +886 6 702 6699
交通： 搭公車到「小西門站」或者「西門郵局站」落車行兩步就到。
台南晶英酒店
台南晶英酒店唔單止係大人心目中嘅頂級酒店，佢對小朋友嘅貼心設計同埋館內超強嘅餐飲，令佢喺親子旅遊界一樣擁有極高評價。如果你想搵一間有質感、嘢食又有水準嘅住宿，呢度絕對係首選！
✨ 親子玩樂同設施亮點：
小學堂 (Kids Temple)：位於 4 樓，結合咗室外空間同室內遊戲室。設計靈感嚟自古代書院，入面有好多益智遊戲、桌遊同繪本，仲有小朋友最鍾意嘅 室內球池，等細路可以一邊玩一邊感受書卷氣。
戶外恆溫露天泳池：同樣喺 4 樓，風景極之開揚。大人可以喺度放鬆游水，小朋友亦有專屬嘅 淺水區 可以玩水，一年四季都啱玩。
餐飲「天花板」級數：
ROBIN'S 牛排館/鐵板燒：如果你係「吃貨」家長，呢度嘅餐點水準絕對唔會令你失望，食材同服務都係頂級。
中餐廳「晶英軒」：招牌 「極致霸王鴨」（一鴨五食）係台南必食嘅夢幻美食！記得訂房時一定要預約定，否則好難食到。
🚗 交通全攻略：點去台南晶英酒店？
酒店位置極之方便，就喺新光三越新天地商圈，行去藍晒圖文創園區都只係幾分鐘。
由台南高鐵站出發：
高鐵快捷公車 (H31)：搭「市政府線」，喺 「小西門（大億麗緻）站」 落車，行大約 2 分鐘就到。
車程與費用：大約 45-50 分鐘。如果搭的士大約 30 分鐘，車費約 450-500 元台幣。
由台南火車站出發：
市區公車：搭 1、2、5、11、18 路 或者 藍幹線，喺「小西門站」落車。
時間：車程大約 15-20 分鐘。
自駕遊：
地址：台南市中西區和意路 1 號。
停車：酒店有專屬地下停車場，同新光三越共用入口，住客可以 免費停車。
福爾摩沙遊艇酒店
呢間酒店自從開幕以來就話題不斷，唔單止有絕佳嘅安平水岸視野，佢專門為親子設計嘅玩樂空間更加係吸引咗好多家庭專程嚟住。如果你想喺台南搵返種海島度假嘅 Chill 感，呢度就最啱！
✨ 親子玩樂同設施亮點：
無邊際高空泳池：酒店最吸睛嘅設施！位於高樓層，正對住安平水景同夕陽，景觀簡直係 100 分。泳池仲有水療噴泉同 兒童戲水區，係全家人消暑嘅最佳地點。
半開放式兒童遊戲區：地方超大，有齊室內同半戶外設施，包括 巨型溜滑梯、彩色球池、彈跳床同埋煮飯仔專區，絕對可以幫小朋友徹底放電。
遊艇體驗行程：酒店提供住客加購專屬嘅遊艇體驗，你可以帶埋小朋友由私人碼頭出發巡航安平港，呢種尊貴嘅體驗喺其他酒店真係好難搵到！
威尼斯餐廳：主打現點現整嘅豐富自助餐，早餐仲可以食到台南地道美食同各式現烤麵包，等你可以一邊睇住水景一邊享受悠閒嘅早晨。
🚗 交通全攻略：點去福爾摩沙遊艇酒店？
酒店位於安平港區，去附近嘅安平老街、安平古堡同「大魚的祝福」等景點都好近。
由台南火車站出發：
市區公車（2路）：搭 2 路 公車去到 「安平國中站」 或者 「安平站」 落車，再行大約 10 分鐘就到。
時間同費用：車程大約 40-50 分鐘。如果搭的士大約 15-20 分鐘，車費約 250-300 元台幣。
由台南高鐵站出發：
高鐵快捷公車 (H31)：搭「市政府線」去到 「原住民文化會館站」 落車，再轉的士（大約 5 分鐘）就到酒店。
時間同費用：高鐵公車大約 45 分鐘。如果直接由高鐵站搭的士，車程約 35 分鐘，車費約 550-650 元台幣。
自駕遊：
地址：台南市安平區安平路 988 號。
停車：酒店有完善嘅專屬停車場，對自駕遊嘅家庭嚟講非常方便。
台南親子遊｜台南親子餐廳
大窩與小宅（大窩店）
位於台南善化區嘅 大窩與小宅（大窩店） 係好多南部家長嘅私藏名單。呢度最正嘅地方係「動靜皆宜」：爸媽可以舒舒服服喺一樓歎住現烤披薩，小朋友就去二樓遊戲室或者戶外戲水池瘋狂放電，真正做到「大人舒心、細路開心」。
✨ 大窩與小宅親子必玩亮點：
戶外噴泉戲水池：夏天嚟玩絕對係最大誘因！淺水設計安全又消暑，小朋友喺呢度玩水可以玩足大半日。(編輯貼士：記住要幫小朋友帶多一套換洗衣物同埋毛巾啊！)
二樓森林風遊戲室：二樓成層都係小朋友嘅天地，有大型球池、滑梯、積木同埋角色扮演區（煮飯仔）。最貼心係一樓用餐區有即時監控螢幕，家長一邊食嘢可以一邊睇住小朋友玩成點。
人氣手感薄皮披薩：唔好以為親子餐廳嘅嘢食一定普通！呢度嘅 Pizza 係用手擀薄皮，口感夠晒脆而且料足，係每枱必嗌嘅招牌菜。
貼心育兒環境：提供完善嘅哺乳室、尿布台同埋小朋友餐具，就算帶住「嫩嬰」出門嘅家長都完全冇壓力。
📍 餐廳資訊
地址： 台南市善化區光復路 208 號
電話： +886 6 581 6255
營業時間： 11:00 - 21:00（每日營業）
平均消費： 大約 300 - 500 元台幣 / 人
🚗 交通攻略：點去大窩店？
大眾運輸 (巴士)：
搭火車去到 「新市火車站」 落車。
轉乘 橘幹線 或者相關公車路線，喺 「坐駕里」 站落車，行 2-5 分鐘就到。
自駕遊 (最推介)：
喺 Google Map 搜尋「大窩與小宅義式餐廳-大窩店」。
餐廳周邊馬路都方便臨時泊車，帶住小朋友開車過嚟係最輕鬆嘅選擇。
Photo Source: siktungtainan 網站
Photo Source: 大窩與小宅 Facebook
給小孩 Little Muddy Boots
如果你想搵一個有特色、環境又舒服嘅「台南親子遊」食飯地點，位於善化區嘅 「給小孩」親子友善餐廳 絕對要放入清單。呢度將中式平房嘅古樸味道同埋超闊落嘅綠草庭園完美結合，細路可以喺戶外瘋狂奔跑，大人就可以感受一下台南鄉間嘅寧靜。
✨ 「給小孩」親子餐廳必玩亮點：
每週親子探索派對：呢度最大特色係每星期都會搞唔同主題嘅活動，例如 「角色扮演」 或者 「小小職人工作體驗」，等小朋友可以一邊玩一邊學，爸媽仲可以幫仔女影到超得意嘅工作相！
多元化餐點選擇：由精緻定食、專為細路整嘅兒童餐，到貼心嘅 BB 粥 同各式嘢飲都有。無論係大食怪定係挑食嘅小朋友，都可以搵到啱食嘅嘢。
招牌必試菜式：特別推介 「桂丁雞肉親子」 同埋 「月見雪花牛」，食材新鮮，味道好有家庭風味。
📍 餐廳資訊
地址： 台南市善化區胡厝寮 18 號
營業時間： 全預約制（一定要先喺 FB 或 IG 預約啊！）
活動費用： 派對活動通常要另外收費，但體驗感極高，絕對物超所值。
🚗 交通攻略：點去「給小孩」？
大眾運輸 (巴士)：
喺 「善化轉運站」 搭巴士（例如橘幹線相關路線）。
喺 「西善化」 站落車，行幾分鐘就到。
自駕遊：
導航去「給小孩」，由於餐廳喺胡厝寮平房區，建議開車過嚟最方便，附近亦算好泊車。
Photo Source: 給小孩 IG
小森林親子餐廳
喺「台南親子遊」入面，永康區嘅 「小森林」親子餐廳 一直都好受家長歡迎。呢度最正嘅係用餐環境好有屋企感覺，加上嘢食選擇極之豐富，無論係大人想定係細路，都可以搵到心水嘢食。
✨ 小森林親子餐廳必玩亮點：
全方位美食清單：呢度唔係得普通快餐，佢哋有提供熱辣辣嘅 「暖心鍋物」、份量十足嘅 「早午餐 (Brunch)」，仲有專為小朋友設計嘅營養兒童餐。
寬敞明亮遊戲室：餐廳入面設有一個超大嘅室內遊戲區，入面有小朋友見到就瘋狂嘅 「繽紛球池」 同埋 「溜滑梯」。遊戲室嘅視野好好，爸媽可以一邊食嘢，一邊望住小朋友玩，真正享受到短暫嘅放鬆時間。
招牌甜品推介：食完正餐一定要試埋佢哋嘅 「雪糕布朗尼 (Ice Cream Brownie)」，凍冰冰嘅雪糕配埋濃郁嘅朱古力蛋糕，絕對係完美嘅 Ending！
📍 餐廳資訊
地址： 台南市永康區東橋六街 85 號
營業時間：
星期一至五： 11:00-15:00, 17:00-21:00
星期六及日： 10:30-15:30, 17:00-21:00
電話： +886 6 302 6885
🚗 交通攻略：點去小森林？
大眾運輸 (台鐵)：
搭火車去到 「大橋火車站」 落車。
出站之後行大約 10-15 分鐘（或者轉乘短途的士）就抵達。
自駕遊：
導航去「小森林親子餐廳」，東橋六街附近環境幾安靜，泊車亦唔算太難
Photo Source: 小森林親子餐廳 IG
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
