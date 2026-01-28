台南親子遊 被低估嘅放電天堂！精選 5 大必去景點：由恐龍化石到超大室內滑梯

台南親子遊

好多人覺得台南係文青慢活嘅城市，適合行吓老街、飲杯咖啡。但你有冇諗過，呢座古都對於活潑好動嘅小朋友嚟講，魅力到底有幾大？答案絕對會令你驚豔！其實台南係一個被嚴重低估嘅「親子觀光寶地」。Trip.com 特別為你精選咗 2026 年 5 大「台南親子遊」必訪景點。由寓教於樂嘅博物館、可以親近小動物嘅園區，到充滿創意嘅文創基地，通通都有！等你可以帶住仔女，輕鬆展開一場充滿笑聲、無憂無慮嘅台南探索之旅！

親子遊優惠

台南親子遊｜香港-高雄機票

雖然目前香港去台南未有直航，但其實由高雄轉入台南非常方便。只要規劃得好，由香港出發只需一個下晝，就可以同小朋友一齊喺台南食牛肉湯！以下係我哋為你精選嘅三大輕鬆轉乘方案：

首先，搭飛機由香港前往高雄國際機場 (KHH)。航程只需約 1 小時 30 分鐘，小朋友喺飛機上睇套卡通片就已經抵達南部，係最省時又舒適嘅起手式。

第二步：高雄 ➔ 台南（三種精選方案）

台南親子遊｜景點推薦

相信好多家長都夢想帶小朋友去歐洲睇藝術、感受文化氣息。喺實現呢個目標之前，不如先嚟台南嘅奇美博物館進行一場完美預演！呢度被譽為「亞洲白宮」，唔單止建築宏偉，更加係開啟小朋友國際視野嘅絕佳起點。

✨ 奇美博物館親子玩樂攻略：

震撼教育館藏 ：館內有超過 13,000 件藏品。小朋友最鍾意嘅通常係「動物廳」 ，入面有來自五大洲、栩栩如生嘅動物標本；而男仔就最啱睇 「兵器廳」，欣賞古代歐洲騎士嘅盔甲。

戶外噴泉與草地 ：博物館外面嘅 阿波羅噴泉 同 奧林帕斯橋 係必影打卡位。廣闊嘅草地好啱小朋友跑跑跳跳，家長亦可以喺度野餐，享受悠閒嘅下午。

親子實境解謎：館方經常推出適合親子嘅實境解謎遊戲，等小朋友透過玩遊戲嘅方式去認識展品，唔怕睇展覽會覺得悶。

📍 景點資訊

地址： 台南市仁德區文華路二段 66 號

營業時間： 09:30 - 17:30（星期三休館）

戶外園區： 自由參觀（免費）；常設展： 需購票。

🚗 交通教學：點去奇美博物館？

自駕遊（最推介）： 由台南市中心出發約 20 分鐘 ，館方設有大型收費停車場。

台鐵火車： 搭至 「保安火車站」 下車，步行約 15 分鐘。建議帶住細路嘅家長，落火車站後可以轉乘短途的士，5 分鐘就到門口。

奇美博物館

玩完奇美博物館，過條馬路就到咗專為家庭旅客設計嘅奇美食品幸福工廠！呢度係台南親子遊嘅超級熱點，以「幸福」為主題，將食品製造過程變成一個大型室內遊樂場，小朋友可以邊玩、邊學、邊食，簡直係放電兼補充體力嘅首選。

✨ 奇美食品幸福工廠親子必玩亮點：

燒包惠多媒體互動區 ：唔好以為只係睇工廠！呢度有超可愛嘅 多媒體互動遊戲 ，小朋友可以透過體感遊戲體驗做包子、燒賣嘅過程，影相打卡位多到數唔晒。

創意 DIY 烘焙體驗 ：最受歡迎嘅莫過於親手整蛋糕、餅乾或鳳梨酥。由專業導師帶領，小朋友換上小小廚師衫，製作屬於自己嘅甜品，滿足感爆燈！

幸福 128 元吃到飽：工廠內設有超級抵食嘅自助餐廳（主題風味館），只需 128 元台幣起，就可以任食奇美招牌包子、饅頭、熟食同飲品，絕對係家長心目中性價比最高嘅午餐選擇。

📍 景點資訊

地址： 台南市仁德區機場路 1008 號（就在台南機場對面）

營業時間： 09:00 - 17:00（星期一休息）

門票： 50 元（可抵扣購物消費，仲會送一份小禮物同產品試食）。

🚗 交通攻略：點去最方便？

公車直達： 喺台南火車站搭乘 紅 3 公車 ，喺「臺南航空站」落車，行 2 分鐘就到。

自駕遊： 導航至工廠，設有專屬停車場，對自駕家庭極之友善。

串連行程： 由於呢度同奇美博物館非常近，建議早上行博物館，中午過嚟食 Buffet 同做 DIY，一日玩晒兩個重點。

奇美食品幸福工廠

Photo Source: 奇美食品幸福工廠

講到台南最具代表性嘅親子景點，點可以少咗頑皮世界野生動物園？呢度係南台灣最大嘅半開放式動物園，住咗超過 300 種來自世界各地嘅動物。最正嘅係，呢度唔似傳統動物園咁隔住冰冷嘅鐵籠，而係可以同動物「零距離」接觸，係小朋友學識尊重生命嘅最好地點。

✨ 頑皮世界親子必玩亮點：

超人氣水豚君互動 ：呢度係台灣最早引入水豚嘅地方！小朋友可以親手餵佢哋食草，睇住佢哋呆萌嘅樣，大人細路都會被療癒。 (提早預約可以入內近距離摸摸！)

半開放式餵食體驗 ：除咗水豚，仲可以近距離接觸迷你馬、羊駝（草泥馬）、甚至係高大嘅鴕鳥，係非常難得嘅感官體驗。

綠洲水樂園 (夏季限定) ：園內設有大型水上遊樂區，夏天過嚟除咗睇動物，仲可以畀小朋友換衫去玩水，消暑一流。

守護者實驗室：如果你想教育小朋友醫療知識，呢度嘅動物醫院可以畀大家睇到獸醫救治動物嘅過程，非常有教育意義。

📍 景點資訊

地址： 台南市學甲區三慶里 6 鄰頂洲 75-25 號

營業時間： 09:00 - 17:00

門票貼士： 建議預先喺 Trip.com 購票，通常會有優惠，仲可以直接掃 Code 入場，唔使排隊買飛。

🚗 交通攻略：點去頑皮世界？

台鐵轉公車： 坐火車到 「新營站」 下車，轉乘 棕 1 線 公車（班次較少，建議先查好時刻表），喺「頑皮世界」落車。

自駕遊（最推介）： 由台南市中心開車過嚟約 45-50 分鐘 。學甲區位置比較偏，自駕係最輕鬆、最有彈性嘅做法。

頑皮世界野生動物園

想帶小朋友遠離城市噪音，感受最純粹嘅大自然？隱身喺台南東山區山頂嘅仙湖農場，絕對係台南親子遊嘅夢幻秘境。呢度以「人同山林共生」為核心，小朋友唔單止可以認識植物、親手採摘農作物，仲可以喺好似仙境咁靚嘅環境入面盡情探索。

✨ 仙湖農場親子必玩亮點：

無邊際山泉水池 ：呢度係農場最受歡迎嘅地標設施！水池正對住一望無際嘅山脈，小朋友可以喺清涼嘅山泉水入面玩，大人就可以喺隔籬影相、睇山景同雲海。

小小農夫體驗 ：農場提供豐富嘅「食農教育」，由採茶、烘焙龍眼乾，到手作茶香包都有，等喺城市長大嘅小朋友可以親手接觸土地，明白「粒粒皆辛苦」嘅道理。

同小動物見面 ：園區入面有好多周圍走嘅小豬、小羊同雞群，小朋友可以近距離觀察呢啲可愛嘅農場小夥伴。

無敵山景客房：農場嘅「迎山」客房設計簡約舒服，大落地玻璃將山林美景帶入房。夜晚聽住蟲鳴聲入睡，係非常正嘅親子住宿選擇。

📍 景點資訊

地址： 台南市東山區南勢里大洋 6-2 號

營業時間： 09:00 - 17:00（逢星期二休息，住宿客除外）

門票資訊： 200 元台幣（100 元可抵銷園內消費），身高 90cm 以下幼兒免費。

🚗 交通攻略：點去仙湖農場？

台鐵火車 + 的士（最推介方式）：

搭火車到 「新營站」 落車，喺站前轉乘的士前往。 編輯貼士： 車程大約 30-40 分鐘，單程車資約 600-800 元台幣。因為農場喺半山，建議預先同司機約定回程時間，或者留低車隊電話，帶住小朋友旅行就更安心。

自駕遊： 由台南市中心開車出發大約 1 小時 ，沿國道 3 號經白河/東山交流道前往。

公車方案： 可以喺新營搭 黃幹線 公車去到「東山站」，再轉的士（車程短啲，可以慳返少少車費）。





台南仙湖農場

Photo Source: senwho

想搵一個大人可以睇世界級表演，細路又可以玩極限設施嘅地方？位於台南仁德區嘅十鼓仁糖文創園區絕對係首選。呢座園區由日治時期嘅舊糖廠改建而成，唔單止保留咗壯觀嘅工業風遺址，仲加入咗勁多冒險設施，甚至被譽為台南版嘅「霍格華茲魔法學校」，充滿神祕感！

✨ 十鼓仁糖文創園區親子玩樂亮點：

震撼心靈嘅鼓樂表演 ：嚟到呢度，絕對唔可以錯過曾獲格林美獎提名嘅「十鼓擊樂團」演出。喺巨大齒輪嘅工業背景之下，感受氣勢磅礴嘅鼓聲，對小朋友嚟講係一場超正嘅藝術啟蒙。

分年齡遊樂設施 ：

幼兒同小童 ：有超大室內球池、滑梯，仲有慢慢行嘅森林火車。 青少年同大膽爸媽 ：必玩 「煙囪滑梯」 （足足 5 層樓高！）、 「天堂上的鞦韆」 （可以高空望到奇美博物館）以及 「飛天宅急便」 （高空滑索），刺激度爆燈！

魔法工廠同星光森林：園區入面嘅魔法工廠牆面擺滿晒巨大書櫃，好有電影感；黃昏點燈之後，天空步道穿梭喺古樹之間，浪漫得嚟又帶點神祕。

📍 景點資訊

地址： 台南市仁德區文華路二段 326 號（就喺奇美博物館隔籬）

營業時間： * 星期一至五：10:00 - 20:20

星期六、日：09:30 - 20:20

門票貼士： 建議預訂 「星光票」（通常 17:30 後入場），飛平啲之餘夜景仲好靚，最啱想避開日間太陽嘅家庭。

🚗 交通攻略：點去十鼓園區？

台鐵火車： 搭去 「保安火車站」 ，落車行大約 10-15 分鐘就到。

高鐵轉乘： 搭高鐵去台南站，再轉 H31 快捷公車 或者 台鐵沙崙線 去保安站。

自駕遊： 園區設有大型免費停車場。因為呢度同「奇美博物館」以及「奇美食品幸福工廠」就喺隔鄰，建議將呢三個點排喺同一日玩晒佢！

十鼓仁糖文創園區

Photo Source: 臺南市政府觀光旅遊局

台南親子遊｜酒店推薦

講到台南最有代表性嘅親子主題酒店，和逸飯店．台南西門館絕對係排第一！佢最出名就係同卡通頻道聯名，周圍都見到《探險活寶》同《飛天小女警》，簡直係細路嘅天堂。

🎡 親子設施與兒童專屬放電區： 呢間酒店最大嘅賣點就係超大嘅遊樂空間，保證小朋友玩到斷電：

4樓 奇趣操場 (Funky Field) ：

飆風電動車 ：有模擬車道、轉彎位同埋斜坡，小朋友可以揀自己鍾意嘅跑車或者吉普車變身「小車神」。 和逸小火車 ：超受歡迎嘅主題火車，大人可以陪埋小朋友一齊坐，體驗過山洞同橋樑嘅樂趣。 沙坑與噴泉池 ：設有南洋風玩沙區，夏天仲有噴水設施可以消暑。

5樓 卡通頻道室內遊憩區 ：

球池與家家酒 ：有大滑梯球池同埋各種角色扮演遊戲室，落雨都唔怕冇嘢玩。 創意手作區與電玩室 ：仲可以借 Switch 玩，啱晒唔同年齡層嘅小朋友。

卡通主題房設計 ：

酒店同《探險活寶》、《飛天小女警》、《熊熊遇見你》合作，有專屬主題房。部分訂房專案仲會送房入面嘅可愛卡通公仔畀你帶返屋企！ 貼心細節 ：酒店會提供兒童增高墊、兒童牙刷同備品，連傢俬角落都加晒防撞保護，家長住得好放心。



📍 酒店資訊

地址： 台南市中西區西門路一段 658 之 2 號（新光三越隔壁）

電話： +886 6 702 6699

交通： 搭公車到「小西門站」或者「西門郵局站」落車行兩步就到。

和逸飯店（台南西門館）(Hotel Cozzi Ximen Tainan)

和逸飯店（台南西門館）(Hotel Cozzi Ximen Tainan)





台南晶英酒店唔單止係大人心目中嘅頂級酒店，佢對小朋友嘅貼心設計同埋館內超強嘅餐飲，令佢喺親子旅遊界一樣擁有極高評價。如果你想搵一間有質感、嘢食又有水準嘅住宿，呢度絕對係首選！

✨ 親子玩樂同設施亮點：

小學堂 (Kids Temple) ：位於 4 樓，結合咗室外空間同室內遊戲室。設計靈感嚟自古代書院，入面有好多益智遊戲、桌遊同繪本，仲有小朋友最鍾意嘅 室內球池 ，等細路可以一邊玩一邊感受書卷氣。

戶外恆溫露天泳池 ：同樣喺 4 樓，風景極之開揚。大人可以喺度放鬆游水，小朋友亦有專屬嘅 淺水區 可以玩水，一年四季都啱玩。

餐飲「天花板」級數 ：

ROBIN'S 牛排館/鐵板燒 ：如果你係「吃貨」家長，呢度嘅餐點水準絕對唔會令你失望，食材同服務都係頂級。 中餐廳「晶英軒」 ：招牌 「極致霸王鴨」 （一鴨五食）係台南必食嘅夢幻美食！記得訂房時一定要預約定，否則好難食到。



🚗 交通全攻略：點去台南晶英酒店？

酒店位置極之方便，就喺新光三越新天地商圈，行去藍晒圖文創園區都只係幾分鐘。

由台南高鐵站出發：

高鐵快捷公車 (H31) ：搭「市政府線」，喺 「小西門（大億麗緻）站」 落車，行大約 2 分鐘就到。 車程與費用 ：大約 45-50 分鐘。如果搭的士大約 30 分鐘，車費約 450-500 元台幣。

由台南火車站出發：

市區公車 ：搭 1、2、5、11、18 路 或者 藍幹線 ，喺「小西門站」落車。 時間 ：車程大約 15-20 分鐘。

自駕遊：

地址 ：台南市中西區和意路 1 號。 停車 ：酒店有專屬地下停車場，同新光三越共用入口，住客可以 免費停車 。



台南晶英酒店(Silks Place Tainan)

台南晶英酒店(Silks Place Tainan)





呢間酒店自從開幕以來就話題不斷，唔單止有絕佳嘅安平水岸視野，佢專門為親子設計嘅玩樂空間更加係吸引咗好多家庭專程嚟住。如果你想喺台南搵返種海島度假嘅 Chill 感，呢度就最啱！

✨ 親子玩樂同設施亮點：

無邊際高空泳池 ：酒店最吸睛嘅設施！位於高樓層，正對住安平水景同夕陽，景觀簡直係 100 分。泳池仲有水療噴泉同 兒童戲水區 ，係全家人消暑嘅最佳地點。

半開放式兒童遊戲區 ：地方超大，有齊室內同半戶外設施，包括 巨型溜滑梯 、彩色球池、彈跳床同埋煮飯仔專區，絕對可以幫小朋友徹底放電。

遊艇體驗行程 ：酒店提供住客加購專屬嘅遊艇體驗，你可以帶埋小朋友由私人碼頭出發巡航安平港，呢種尊貴嘅體驗喺其他酒店真係好難搵到！

威尼斯餐廳：主打現點現整嘅豐富自助餐，早餐仲可以食到台南地道美食同各式現烤麵包，等你可以一邊睇住水景一邊享受悠閒嘅早晨。

🚗 交通全攻略：點去福爾摩沙遊艇酒店？

酒店位於安平港區，去附近嘅安平老街、安平古堡同「大魚的祝福」等景點都好近。

由台南火車站出發：

市區公車（2路） ：搭 2 路 公車去到 「安平國中站」 或者 「安平站」 落車，再行大約 10 分鐘就到。 時間同費用 ：車程大約 40-50 分鐘。如果搭的士大約 15-20 分鐘，車費約 250-300 元台幣。

由台南高鐵站出發：

高鐵快捷公車 (H31) ：搭「市政府線」去到 「原住民文化會館站」 落車，再轉的士（大約 5 分鐘）就到酒店。 時間同費用 ：高鐵公車大約 45 分鐘。如果直接由高鐵站搭的士，車程約 35 分鐘，車費約 550-650 元台幣。

自駕遊：

地址 ：台南市安平區安平路 988 號。 停車 ：酒店有完善嘅專屬停車場，對自駕遊嘅家庭嚟講非常方便。



福爾摩沙遊艇酒店(Formosa Yacht Resort)

福爾摩沙遊艇酒店(Formosa Yacht Resort)





台南親子遊｜台南親子餐廳

大窩與小宅（大窩店）

位於台南善化區嘅 大窩與小宅（大窩店） 係好多南部家長嘅私藏名單。呢度最正嘅地方係「動靜皆宜」：爸媽可以舒舒服服喺一樓歎住現烤披薩，小朋友就去二樓遊戲室或者戶外戲水池瘋狂放電，真正做到「大人舒心、細路開心」。

✨ 大窩與小宅親子必玩亮點：

戶外噴泉戲水池 ：夏天嚟玩絕對係最大誘因！淺水設計安全又消暑，小朋友喺呢度玩水可以玩足大半日。 (編輯貼士：記住要幫小朋友帶多一套換洗衣物同埋毛巾啊！)

二樓森林風遊戲室 ：二樓成層都係小朋友嘅天地，有大型球池、滑梯、積木同埋角色扮演區（煮飯仔）。最貼心係一樓用餐區有 即時監控螢幕 ，家長一邊食嘢可以一邊睇住小朋友玩成點。

人氣手感薄皮披薩 ：唔好以為親子餐廳嘅嘢食一定普通！呢度嘅 Pizza 係用手擀薄皮，口感夠晒脆而且料足，係每枱必嗌嘅招牌菜。

貼心育兒環境：提供完善嘅哺乳室、尿布台同埋小朋友餐具，就算帶住「嫩嬰」出門嘅家長都完全冇壓力。

📍 餐廳資訊

地址： 台南市善化區光復路 208 號

電話： +886 6 581 6255

營業時間： 11:00 - 21:00（每日營業）

平均消費： 大約 300 - 500 元台幣 / 人

🚗 交通攻略：點去大窩店？

大眾運輸 (巴士)：

搭火車去到 「新市火車站」 落車。 轉乘 橘幹線 或者相關公車路線，喺 「坐駕里」 站落車，行 2-5 分鐘就到。

自駕遊 (最推介)：

喺 Google Map 搜尋「大窩與小宅義式餐廳-大窩店」。 餐廳周邊馬路都方便臨時泊車，帶住小朋友開車過嚟係最輕鬆嘅選擇。



台南親子餐廳 - 大窩與小宅

Photo Source: siktungtainan 網站

台南親子餐廳 - 大窩與小宅

Photo Source: 大窩與小宅 Facebook

給小孩 Little Muddy Boots

如果你想搵一個有特色、環境又舒服嘅「台南親子遊」食飯地點，位於善化區嘅 「給小孩」親子友善餐廳 絕對要放入清單。呢度將中式平房嘅古樸味道同埋超闊落嘅綠草庭園完美結合，細路可以喺戶外瘋狂奔跑，大人就可以感受一下台南鄉間嘅寧靜。

✨ 「給小孩」親子餐廳必玩亮點：

每週親子探索派對 ：呢度最大特色係每星期都會搞唔同主題嘅活動，例如 「角色扮演」 或者 「小小職人工作體驗」 ，等小朋友可以一邊玩一邊學，爸媽仲可以幫仔女影到超得意嘅工作相！

多元化餐點選擇 ：由精緻定食、專為細路整嘅兒童餐，到貼心嘅 BB 粥 同各式嘢飲都有。無論係大食怪定係挑食嘅小朋友，都可以搵到啱食嘅嘢。

招牌必試菜式：特別推介 「桂丁雞肉親子」 同埋 「月見雪花牛」，食材新鮮，味道好有家庭風味。

📍 餐廳資訊

地址： 台南市善化區胡厝寮 18 號

營業時間： 全預約制 （一定要先喺 FB 或 IG 預約啊！）

活動費用： 派對活動通常要另外收費，但體驗感極高，絕對物超所值。

🚗 交通攻略：點去「給小孩」？

大眾運輸 (巴士)：

喺 「善化轉運站」 搭巴士（例如橘幹線相關路線）。 喺 「西善化」 站落車，行幾分鐘就到。

自駕遊：

導航去「給小孩」，由於餐廳喺胡厝寮平房區，建議開車過嚟最方便，附近亦算好泊車。



台南親子餐廳 - 給小孩 Little Muddy Boots

台南親子餐廳 - 給小孩 Little Muddy Boots

Photo Source: 給小孩 IG

小森林親子餐廳

喺「台南親子遊」入面，永康區嘅 「小森林」親子餐廳 一直都好受家長歡迎。呢度最正嘅係用餐環境好有屋企感覺，加上嘢食選擇極之豐富，無論係大人想定係細路，都可以搵到心水嘢食。

✨ 小森林親子餐廳必玩亮點：

全方位美食清單 ：呢度唔係得普通快餐，佢哋有提供熱辣辣嘅 「暖心鍋物」 、份量十足嘅 「早午餐 (Brunch)」 ，仲有專為小朋友設計嘅營養兒童餐。

寬敞明亮遊戲室 ：餐廳入面設有一個超大嘅室內遊戲區，入面有小朋友見到就瘋狂嘅 「繽紛球池」 同埋 「溜滑梯」 。遊戲室嘅視野好好，爸媽可以一邊食嘢，一邊望住小朋友玩，真正享受到短暫嘅放鬆時間。

招牌甜品推介：食完正餐一定要試埋佢哋嘅 「雪糕布朗尼 (Ice Cream Brownie)」，凍冰冰嘅雪糕配埋濃郁嘅朱古力蛋糕，絕對係完美嘅 Ending！

📍 餐廳資訊

地址： 台南市永康區東橋六街 85 號

營業時間：

星期一至五： 11:00-15:00, 17:00-21:00 星期六及日： 10:30-15:30, 17:00-21:00

電話： +886 6 302 6885

🚗 交通攻略：點去小森林？

大眾運輸 (台鐵)：

搭火車去到 「大橋火車站」 落車。 出站之後行大約 10-15 分鐘（或者轉乘短途的士）就抵達。

自駕遊：

導航去「小森林親子餐廳」，東橋六街附近環境幾安靜，泊車亦唔算太難



台南親子餐廳 - 小森林親子餐廳

Photo Source: 小森林親子餐廳 IG



