台南酒店｜台南特色老宅民宿推介！人均$190起住進台南懷舊年代 獨棟閩式老宅、紅磚外牆、天井小庭院，美得捨不得退房

台灣旅遊｜台南特色老宅住宿推介！人均$190起住進台南懷舊年代 獨棟閩式老宅、紅磚外牆、天井小庭院，美得捨不得退房

台南被譽為台灣最古老的城市，擁有超過400年的歷史，見證了台灣的多元變遷！今次為大家精選5間別具特色的台南老宅住宿，與一般酒店不同，這些老宅民宿保留了古色古香的建築、紅磚、木窗、花磚等，再與現代設計巧妙融合，讓人一踏進去便能感受「住進歷史」的獨特氛圍，文青或歷史愛好者必住。

台南酒店推介1. 天下南隅

位於赤崁樓旁，前身為1985年落成的「天下大飯店」，當時是台南北區唯一能俯瞰赤崁樓的自創品牌設計酒店，曾接待過無數中外貴賓與兩屆台灣總統，是台南近代歷史的重要地標。2023年整修後重新開幕，入口可見紅磚色外牆與經典圓形拱門，公共空間融入台南府城標誌的紅色，搭配古銅擺件與深棕木地板，營造復古氛圍。客房樓層從5至12樓，共有90間客房5種房型，房內配備黑膠唱機，就像住進了台南的浪漫年代。

天下南隅

10-12月最低價錢：每晚$466起，人均$233起

按此經Trip.com預訂

按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

天下南隅

10-12月最低價錢：每晚$466起，人均$233起

按此經Trip.com預訂

按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

位於赤崁樓旁，前身為1985年落成的「天下大飯店」。

公共空間融入台南府城標誌的紅色，搭配古銅擺件與深棕木地板，營造復古氛圍。

客房樓層從5至12樓，共有90間客房5種房型，房內配備黑膠唱機，就像住進了台南的浪漫年代。

天下南隅

地址：台南市北區成功路202號（地圖按此）

交通：從台南火車站步行23分鐘

台南酒店推介2. 來了

同樣位於赤崁樓附近的「來了」，位於一楝約80年歷史的仿巴洛克建築，前身為日治時期的「隆發版畫商行」，由台南空間設計師潘俊元修繕打造，如今屋頂上仍看到「隆發」二字，民宿保留老屋的三進式格局與天井中庭，建築中段的綠意中庭，綴以大量植栽、木椅、花磚妝點，尤如一個歐式小庭院。8間客房皆為雙人房型，以8位創作者為設計靈感，分為舞蹈家、旅遊作家、攝影師、藝廊店長、潛水旅行者、室內設計師、花藝設計師與音樂工作者，融合了台灣老宅特有元素如鐵花窗、木板門等，成為一座藝術縮影。

來了

10-12月最低價錢：每晚$599起，人均$299.5起

按此經Expedia預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

來了

10-12月最低價錢：每晚$599起，人均$299.5起

按此經Expedia預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

「來了」位於一楝約80年歷史的仿巴洛克建築，前身為日治時期的「隆發版畫商行」。

由台南空間設計師潘俊元修繕打造，設有8間客房皆為雙人房型。

民宿以8位創作者為設計靈感，分為舞蹈家、旅遊作家、攝影師、藝廊店長、潛水旅行者、室內設計師、花藝設計師與音樂工作者。

融合了台灣老宅特有元素如鐵花窗、木板門等，成為一座藝術縮影。

來了

地址：台南市中西區新美街149號（地圖按此）

交通：從台南火車站步行23分鐘

台南酒店推介3. 貳洋樓

位於一楝1966年建造的老房子之中，由台灣首位女建築師建造，外觀以淺綠色磁磚、對稱立面、雕花露台等元素展現民國初期老上海風情，內部以現代風清水模裝潢，融合洋樓元素如磁磚浴缸等，營造出獨特的融合之美，尤如沉浸於1960年代老上海的優雅風情。

貳洋樓

10-12月最低價錢：每晚$380起，人均$190起

按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂

位於一楝1966年建造的老房子之中，由台灣首位女建築師建造。

內部以現代風清水模裝潢，融合洋樓元素如磁磚浴缸等，營造出獨特的融合之美。

貳洋樓

地址：台南市中西區北門路一段161巷36號（地圖按此）

交通：從台南火車站步行9分鐘

台南酒店推介4. 小南天生活輕旅

民宿前身為具有百年歷史的日式旅館，由設計團隊改造後，新設計與舊元素融合，既保留磨石子樓梯及部份木造建築，亦加入以白色與木質為主調的日系和洋風格，備有多種房型，當中單人房都配備浴缸及Dyson風筒、樓中樓房則擁有挑高的空間及大片的落地窗等，各有特色。民宿只限女生入住，晚上9點至隔日凌晨6點實施門禁，需以感應卡進入，讓女孩們安全無虞。住客可免費租借單車漫遊，又或到巷弄內的文青咖啡館或日雜選貨店閒逛，非常寫意。

小南天生活輕旅

10-12月最低價錢：每晚$434起，人均$217起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

小南天生活輕旅

10-12月最低價錢：每晚$434起，人均$217起

按此經Trip.com預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

民宿前身為具有百年歷史的日式旅館，由設計團隊改造後，新設計與舊元素融合。

整體設計走白色與木質為主調的日系和洋風格。

住客可免費租借單車漫遊，又或到巷弄內的文青咖啡館或日雜選貨店閒逛，非常寫意。

小南天生活輕旅

地址：台南市中西區忠義路二段158巷74號（地圖按此）

交通：從台南火車站步行16分鐘

台南酒店推介5. 巷弄X台南

隱身於台南酒店一級戰區的中西區之中，三層樓高的獨棟閩式老宅，保存了抿石子地板、紅磚牆與壓花玻璃等古老工藝，配上日式庭院及巨大鳳凰樹，尤如停留在復古年代。四間房間混合著台日風情與美感，不少設備都是由老物件再利用，如由廢棄老門製成的長桌、舊日曆或火柴盒裝飾小物等，每件物品都被賦予新生命，讓旅人能在鬧區旁享受一段獨有的慢時光。

巷弄X台南

10-12月最低價錢：每晚$514起，人均$257起

按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂

巷弄X台南

10-12月最低價錢：每晚$514起，人均$257起

按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂

三層樓高的獨棟閩式老宅，隱身於台南酒店一級戰區的中西區之中。

設計保存了抿石子地板、紅磚牆與壓花玻璃等古老工藝，配上日式庭院及巨大鳳凰樹，尤如停留在復古年代。

四間房間混合著台日風情與美感，不少設備都是由老物件再利用，讓旅人能在鬧區旁享受一段獨有的慢時光。

巷弄X台南

地址：台南市中西區府前路一段371巷19弄5號（地圖按此）

交通：從台南火車站開車車程10分鐘

