$2換台味薯片攻略丨惠康Meadows聯乘茶木推紅燒牛肉麵＋烤香腸味薯片（附換購方法＋免費試食地點）

想喺香港都食到正宗台灣夜市滋味？惠康旗下品牌 Meadows 首度聯乘台式餐廳茶木，推出 2 款全新波浪薯片口味：「紅燒牛肉麵味」及「台式烤香腸味」。口感香脆層次豐富，濃郁肉香＋炭烤蒜香完美還原台式風味，即日起於惠康與茶木門市發售。

經典台式滋味 還原夜市味

「紅燒牛肉麵味」薯片以慢炖牛肉的醇厚肉香為基底，搭配濃郁湯頭風味，每一口都猶如品嚐一碗濃縮的紅燒牛肉麵；而「台式烤香腸味」則復刻夜市炭烤香腸的經典風味，入口帶有微焦炭烤香味與淡淡蒜香味，令人回味無窮2款薯片均嚴選優質原隻薯仔，再採用獨特V切波浪工藝，厚身切片令口感更加酥脆，每口更有層次感！

2款薯片均嚴選優質原隻薯仔，再採用獨特V切波浪工藝！

免費試食4大地點曝光

由即日起至10月2日，於惠康分店以優惠價$12.9購買兩包Meadow x 茶木台式口味薯片，平均每包只需$6.45，即可展開一段舌尖上的台灣之旅。此外，茶木將於其4間指定主題分店九龍灣德福廣埸、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地及天水圍 T Town設置主題Pop-up試食攤位，詳情請留意茶木社交媒體公佈。

尖沙咀 iSQUARE設置主題Pop-up試食攤位。

憑票尾可享茶木堂食$5優惠券

為慶祝Meadows與茶木首次聯乘合作，於即日至9月25日，凡於指定惠康門市購買Meadows x 茶木紅燒牛肉麵味或台式烤香腸味薯片，即可獲茶木$5票尾現金優惠券一張，顧客需惠顧堂食滿$80 方可使用。

教你用$2換購

惠康特別推出限時優惠，於9月23日中午12時起到惠康Facebook 專頁的指定貼文下留言「WOWTUE」，買薯片/朱古力/糖果/餅乾/果仁零食產品加$2 即可換購1包Meadows x 茶木紅燒牛肉麵味/台式烤香腸味V-切薯片 60克 (任選一款口味)，讓味蕾去旅行，一秒置身台灣。數量有限，先到先得。

「紅燒牛肉麵味」薯片以慢炖牛肉的醇厚肉香為基底，搭配濃郁湯頭風味，每一口都猶如品嚐一碗濃縮的紅燒牛肉麵。

「台式烤香腸味」則復刻夜市炭烤香腸的經典風味，入口帶有微焦炭烤香味與淡淡蒜香味。

