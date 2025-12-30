台單日偵獲130架次解放軍軍機 今年最多

【on.cc東網專訊】中國人民解放軍東部戰區周一（29日）起開展「正義使命-2025」圍台軍演，台灣防務部門周二（30日）公布周一上午6時至周二早上6時，偵獲解放軍主輔戰機及無人機130架次，其中90架次逾越台海中線，創下今年單日最多紀錄。

台軍在台灣北部空域偵獲解放軍主輔戰機24架次；海峽中線以西發現主輔戰機60架次，其中44架次逾越中線；台灣西南空域偵獲主輔戰機及無人機42架次；台灣東部空域發現主戰機共4架次。周一下午3時30分，基隆西北59海里處出現一枚空飄氣球，高度2.9萬呎，同日下午4時10分消失。

同日，台方偵獲合共14艘解放軍軍艦和14艘中國大陸海警船在台灣限制水域活動。台灣海巡署表示，編號1302、1303的大陸海警船自周一演習開始，一直停留在24海里限制水域內，距台灣約21海里。海巡署派艦一對一監控，未發生海警船登檢迹象。另有4艘列管的貨輪在演習區內，未有參與演習。

台灣地區領導人總統賴清德周二表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。大陸近期頻繁升高軍事壓力，絕非負責任作為，面對各項侵擾與認知操作，台灣安全團隊與軍方始終緊密合作，全力確保台灣安全，不升高衝突、不挑起爭端。

