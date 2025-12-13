台外事部門次長秘訪以色列 大陸提嚴正交涉

【on.cc東網專訊】英媒周四（11日）指台灣外事部門次長吳志中近期秘密訪問以色列，中國大陸駐以色列大使館周六（13日）回應指台灣是中國的一個省，沒有甚麽「外交部」，中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方交往，使館已第一時間向以色列提出嚴正交涉。

使館重申，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中國與包括以色列在內的世界各國建立和發展外交關係的前提和基礎。中以建交公報中明確指出，「以色列政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。中方再次敦促以方切實恪守一個中國原則，糾正錯誤行為，停止向鼓吹「台獨」的分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中以關係大局。

