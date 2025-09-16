台女藝人爆料遭落藥性侵 電視台前高層兒子遭約談交保

【on.cc東網專訊】台灣媒體三立電視台前資深副總經理龔美富之子龔益霆，遭女藝人江祖平指控在兩人交往期間，違反意願落藥性侵和偷拍。台北地檢署周 一（15日）指揮警方持搜索票搜查龔與其父親的住所，檢察官覆訊後依妨害性自主等罪，諭令龔以100萬元新台幣（約26萬港元）交保、限制出境出海，且不能接觸、恐嚇被害者。

江祖平上月在網上發文，指稱有女性臨時演員遭龔男落藥侵犯，事件引發關注。直至9月，龔益霆發文指出，他與江祖平去年10月交往，今年8月31日分手。江祖平坦承自己是被落藥侵犯的當事，又表示擔心遭龔益霆報復。她接受訪問時曾表示，自己多次遭龔違反意願侵犯，且對方數度暴力相向，現在最擔心受害的影片外流。江祖平上周四（11日）在律師陪同下前往台北士林地檢署完成筆錄，對龔男提出刑事告訴。士檢將龔男列為妨害性自主罪被告偵辦，但因為初步調查，龔涉嫌性侵犯罪的地點在北檢轄區，上周五（12日）將案件移轉北檢偵辦。

北檢收案後，指派婦幼保護專組檢察官偵辦，周一指揮警方前往龔及其父親的住所，查扣龔的筆電和手機等儲存裝置。龔也配合前往台北市婦幼警察隊接受警詢，之後警方將他移送北檢覆訊。據了解，龔接受訊問表示，曾與江祖平交往，後來結束戀情，他主張性侵的指控是片面不實，否認犯罪。在輿論發酵後，龔美富向電視台請辭獲准，並表示兒子會面對司法，以釐清事件真相。據了解，江祖平爆料後，陸續有其他女性向她反映也是受害者，檢方將擴大偵辦。

