台女走私20公斤液態大麻赴日被捕 10年來最大宗
【on.cc東網專訊】日本關西機場警方周三（5日）宣布逮捕一名台灣女子，她涉嫌走私20公斤液體大麻，在機場被緝毒犬發現。海關指出，今次是關西國際機場過去10年來查獲最大量的液體大麻，暫未明確估算這些大麻的市值。
據報道，30歲涉事女子黃子琳自稱任職保安，她今年9月12日從泰國曼谷飛抵日本關西機場，從入境大廳領回兩件託運行李，拖着準備離開機場時，遭緝毒犬嗅出異狀。海關隨即全面檢查其行李，發現洗髮水、化妝品容器、食品罐頭等共37個容器內裝有液態大麻，當場以違反《麻藥取締法》的營利目的共同輸入等罪嫌緊急逮捕她。
當地警方和海關指出，黃女將裝在容器內的液態大麻藏在行李箱中，很可能以營利為目的走私，因可能涉及組織犯罪，故未透露她是否認罪。黃女受查時供稱不知道這些是大麻，以為自己攜帶的是電子煙油。
