Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

台媒亂報 iPhone 17 不建議貼膜，廠商即時解密芒貼原理

網路假新聞不少，讀者們不做好事實核查就容易被誤導。台灣最近突然爆出有媒體「引述 Apple 官方說法」，不建議為具備「7 層抗反射鍍膜」的 iPhone 17 新手機貼上螢幕保護貼，否則會導致「鍍膜剝落」，而且更有所謂達人發言佐證。台灣兩家手機保護貼品牌也坐不住了，先後發文分享實際的使用原理，以及真正會磨損鍍膜的原因。

什麼是「7 層抗反射鍍膜」？

大家有沒有發覺 Apple iPhone 在裸機時螢幕特別好摸、特別滑順，這是因為 iPhone 螢幕表面有一層 AF 抗指紋層（Anti-Fingerprint）或叫 AS 抗污層（Anti-Smudge），以低表面張力、疏水疏油性，來避免水滴、油脂等外物黏附。

廣告 廣告

在 iPhone 17 Pro 系列、iPhone 17 系和 iPhone Air 上所使用的「陶瓷晶體護面 2」，則是在 AF 層下再多添加抗反射鍍膜，減少螢幕反光度達 33%。

iPhone 17 官網

為什麼我的老 iPhone 用久了就掉漆呢？

滴水會穿石，長期使用下來，螢幕鍍膜是一定會被各種接觸磨損，被硬質顆粒刮傷。你知道嗎？小小的沙子在莫式硬度表中高達 7 度，是比不少礦物要硬，輕鬆就能把螢幕鍍膜刮破，因此對於螢幕鍍膜來說，地球真的很危險（？）

移除貼膜會撕掉鍍膜嗎？

據台灣兩家手機保護貼品牌 Simmpo 和 imos 各自的分享，他們的手機保護貼分別僅有 5 克和 20 克的黏著力，加上是以靜電方式吸附，不會有殘膠黏在螢幕上面；有在 Apple 官網上架的 Belkin 也會是信心之選。然而曾經風靡一時的 UV 貼或劣質貼膜就難以估計其黏度，撕掉鍍膜一說，或許是由此而來。

Belkin UltraGlass 2 螢幕保護貼，適用於 iPhone 17 Pro

Apple 官網

總的而說，Apple 官方並沒有就 iPhone 17 手機的「7 層抗反射鍍膜」發表不建議使用貼膜之說。對於消費者，想要好好保護手機螢幕，讓它在日後保有最高的二手價值，開盒後馬上安裝保護貼，反而是最佳做法。

不然的話，小編個人推薦好味小姐的《iPhone 的正確使用方式》，在快要換機時要完全解開 iPhone 的封印，好好享受裸機的美妙手感！然後透過官方 Trade-in 升級新機。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk