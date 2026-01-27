錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
台媒稱大陸提封殺軍購換政治交流 國民黨駁斥
【on.cc東網專訊】早前有傳停辦9年的國共論壇本月在北京重開，但其後遭陸方「技術性推遲」。台媒周二（27日）報道，在國民黨全力溝通下，陸方已透過國台辦通知，只要該黨在台立法院此次會期、即周二中午的程序委員會10度阻擋軍購預算的審查，雙方擬周三（28日）宣布下月2至5日在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」。
據藍營方面消息，北京認為國民黨在若干工作不夠到位，現在未到恢復國共論壇的時機，開出條件要求1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）防衞特別預算絕對不能通過、對統一後的制度安排要有明確立場、絕對不能支持台美供應鏈合作，但國民黨認為衝擊太大，改提出「智庫交流」模式作為緩衝，尋求出路。
報道引述參與聯繫工作的北京台商指，陸方可接受國民黨提案的準智庫交流，討論觀光、科技、綠色能源、少子化等議題。台方由國民黨副主席蕭旭岑領隊偕智庫執行長張顯耀出席，陸方則由國台辦主任宋濤主持。國民黨同日駁斥報道內容，稱完全悖離事實，是惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。該黨已決定提起法律行動，捍衞清白，以正視聽。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 11 小時前
當世界逐步倒退回二戰前的國際秩序，「中等強國」面臨前所未有的新挑戰
BBC 2002 年1月，我曾受邀在哥倫比亞大學新聞學院的一場會議上發表主題演講。在那之前幾個月前，兩架飛機撞上世界貿易中心雙子塔。當時的紐約還負著傷痕，你能從人們的臉上看得出來。 在演講中，我開頭談到美國對我的意義。我說：「我出生於二戰結束後15年，那是一個由美國塑造的世界。我所出生的西歐和平、安全、日益繁榮，這很大程度是美國成就的。」 我接著談到美國軍力如何贏得歐洲戰場，阻止蘇聯勢力進一步西擴。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
中國調查解放軍最高級將領張又俠 官媒批其「造成極大破壞」
Reuters 中國當局宣佈調查中央軍委副主席張又俠上將，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立上將，指他們涉嫌「嚴重違紀違法」。 「中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。」中國國防部週六（1月24日）在一份簡短聲明中意外做出了這一宣佈。 現年75歲的張又俠是除習近平之外，中國解放軍中實際排名最高的將領。他的父親張宗遜是中共開國上將，曾與習近平的父親習仲勳並肩作戰。 張又俠落馬，是繼何衛東之後，僅隔三個月，又一名中央軍委副主席遭到調查。 中共「二十大」後軍方中央委員、候補委員都去哪兒啦？ 落馬、遞補被跳過、被調查？ 四中全會創紀錄開除14名中共高官黨籍，軍隊中委只出不進留下諸多疑問 解放軍九上將同時官宣落馬背後的潛在邏輯和補缺懸念 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」｜Yahoo
國務院今早（27 日）免去政制及內地事務局局長曾國衞局長職務。行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前，跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 22 小時前
中共軍權大地震！張又俠遭控洩露核武機密、收賄提拔李尚福 習近平反腐無上限
中國軍方權力核心再度震盪。中央軍委副主席張又俠遭指控向美國洩露核武機密、收受鉅額賄賂並干預高層人事。習近平展開史上最強軍中清洗，解放軍高層權力真空浮現，台海風險與中美博弈備受關注。鉅亨網 ・ 1 天前
中加協議｜批評加拿大轉軚 若中加協議超出公佈範圍 貝森特：或對兩國徵收額外關稅
早前加拿大與中國達成部份貿易協議惹來特朗普的不滿，甚至表示考慮對加拿大進口的商品加徵100%關稅。美國財政部長...BossMind ・ 1 天前
加拿大卡尼的崛起與挑戰 川普意外成助攻！
在川普關稅威脅與主權言論引發加拿大反彈下，卡尼成功逆轉選情上台。然而，面對高度依賴美國的出口結構、前朝遺留的財政與生產力問題，以及國內制度性壁壘，加拿大新政府的真正考驗才正要開始。鉅亨網 ・ 23 小時前
大西洋月刊：特朗普若武力奪取格陵蘭 恐引爆北約瓦解與第三次世界大戰
《大西洋月刊》分析認為，若特朗普兌現以武力奪取格陵蘭的威脅，不僅將摧毀美國歷經數十年建立的北約同盟體系，還可能引發歐洲連鎖衝突，最終演變為涉及多個核武國家的世界級災難。鉅亨網 ・ 2 天前
貝森特：卡尼在與特朗普通話中收回在達沃斯言論
美國財長貝森特表示，加拿大總理卡尼周一(26日)與美國總統特朗普通電話時，已收回他上周在達沃斯發表的一些不當言論。 卡尼在達沃斯發表講話稱，基於規則的國際秩序已結束，敦促中等強國必須共同採取行動，指責強國正在利用經濟脅迫來達到目的。在卡尼發表演說後，特朗普撤回加拿大加入「和平委員會」的邀請，並威脅若加拿大與中國達成貿易協議，美國將對加拿大商品徵收100%的關稅。 貝森特在訪問中重申，加拿大一直依賴美國，若美國對加拿大商品加徵更多關稅，對加拿大而言將是一場災難。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 52 分鐘前
不許與中國達成協議 特朗普威脅對加拿大徵收100%報復性關稅
【彭博】— 美加緊張關係進一步升級。美國總統特朗普威脅稱，如果加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大所有對美出口商品徵收100%的關稅。Bloomberg ・ 1 天前
明尼蘇達槍擊案爭議延燒！紐時：川普政府正在當面撒謊、國會必須採取行動
《紐約時報》指出，川普政府在明尼亞波利斯聯邦執法人員開槍致死案件中，官方說法與多段現場影片嚴重不符，甚至在調查前即定性死者為恐怖分子。該報警告，若缺乏國會介入與問責，美國民主制度恐遭侵蝕。鉅亨網 ・ 18 小時前
明州槍擊案︱Alex Pretti案湧現失實帖文與 AI 改圖 特朗普：聯邦人員「某個時候」會離開︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州明尼阿波利斯有示威者連日上街，抗議聯邦移民執法人員在 1 月 24 日的衝突中開槍，導致 37 歲護士普雷蒂（Alex Pretti）死亡。州長沃爾茲（Tim Walz）要求總統特朗普把聯邦人員撤離明尼蘇達州；同時，網上流傳大量失實帖文及經人工智能修改的圖片，被指扭曲外界對事件的理解。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
川普貶低北約阿富汗付出！英法德丹麥齊聲反彈
美國總統川普聲稱阿富汗戰爭期間「美國不需要北約盟國」，並指歐洲盟友遠離前線，引發法國、英國、丹麥、義大利、德國等國強烈反彈。各國領袖痛批言論侮辱陣亡士兵，也凸顯北約內部裂痕加深。鉅亨網 ・ 22 小時前
社署：政府建議下月一日起調高長生津和綜援金額2.2%
社署表示，政府按既定機制，根據社會保障援助物價指數按年變動，建議綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃(即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼)津貼金額由2月1日起上調2.2%。 政府將盡快就調整建議諮詢財委會。如獲財委會批准，調整後的金額會追溯至2月1日起生效。此外，政府亦計劃根據相關機制調整綜援計劃租金津貼最高金額，並追溯至2月1日起生效。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
美國發布新版國防戰略報告 對中新提法引關注
美國國防部上周五（23 日）發布 2026 年國防戰略報告，多家國際媒體關注到新版國防戰略報告沒有提及台灣，關於中國的新提法也引發關注。鉅亨網 ・ 1 天前
加拿大稱貿易多元化勢在必行 該國總理將訪問印度、澳大利亞
【彭博】— 儘管特朗普政府再度作出威脅，但加拿大外交部長Anita Anand表示，加方不會停下其向美國以外市場尋求貿易多元化的腳步。Bloomberg ・ 1 天前
芬蘭總理歐爾波抵達北京、將訪中4天！準備會晤習近平、簽署多項經貿合作
芬蘭總理歐爾波 25 日抵達北京，展開為期四天的訪中行程，期間將會晤習近平、李強與趙樂際。中芬雙邊貿易額突破 80 億美元，雙方並將簽署多項經貿與創新合作協議，深化新型合作夥伴關係。鉅亨網 ・ 1 天前
英國首相施紀賢恐難高枕無憂 其他對手或伺機而動
【彭博】— 英國首相施紀賢的競爭對手們尋找借口發起領導權挑戰。施紀賢周末阻撓了一位潛在挑戰者，但此舉反而可能給了其他人出擊的理由。Bloomberg ・ 17 小時前
印度對歐盟汽車關稅擬從110%砍至40% 賓士、福斯準備大收割
路透社引述消息人士報導，印度政府為進一步開放全球第三大汽車市場，正計劃將歐盟進口車輛的關稅從目前的 110% 巨幅降至 40%，最快可能於本週二 (27 日) 啟動。 這項指標性的調整預計將隨著印歐自由貿易協定的達成而正式公告。消息人士透露，莫迪政府已同意針對進口價超過 1.5鉅亨網 ・ 1 天前