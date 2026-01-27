台媒稱大陸提封殺軍購換政治交流 國民黨駁斥

【on.cc東網專訊】早前有傳停辦9年的國共論壇本月在北京重開，但其後遭陸方「技術性推遲」。台媒周二（27日）報道，在國民黨全力溝通下，陸方已透過國台辦通知，只要該黨在台立法院此次會期、即周二中午的程序委員會10度阻擋軍購預算的審查，雙方擬周三（28日）宣布下月2至5日在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」。

據藍營方面消息，北京認為國民黨在若干工作不夠到位，現在未到恢復國共論壇的時機，開出條件要求1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）防衞特別預算絕對不能通過、對統一後的制度安排要有明確立場、絕對不能支持台美供應鏈合作，但國民黨認為衝擊太大，改提出「智庫交流」模式作為緩衝，尋求出路。

報道引述參與聯繫工作的北京台商指，陸方可接受國民黨提案的準智庫交流，討論觀光、科技、綠色能源、少子化等議題。台方由國民黨副主席蕭旭岑領隊偕智庫執行長張顯耀出席，陸方則由國台辦主任宋濤主持。國民黨同日駁斥報道內容，稱完全悖離事實，是惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。該黨已決定提起法律行動，捍衞清白，以正視聽。

