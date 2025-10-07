台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo

《Yahoo新聞》開學後曾向涉事教師查詢，對方否認單獨與學生活動。

【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教。《Yahoo新聞》接獲消息指，該教師上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。

涉事教師：無單獨帶同學外出 教局：涉私隱不評論

《Yahoo新聞》於9月開學後曾到訪該校門外，向涉事教師當面查詢。惟他表示對記者早前向校方查詢一事並不知情，着記者聯絡校方。他又強調每次活動最少有兩名同事，「我係唔會單獨帶啲同學仔出去」。

教育局沒有正面回覆《Yahoo新聞》有否接獲上述投訴，只稱十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有教師均為適合及適當人選；由於個案涉及私隱，教育局不作評論。

台山商會中學職員在暑假期間接獲《Yahoo新聞》查詢時表示，有關事宜已處理妥當，及向教育局作交代，故此不會再作任何回應，並對記者稱如堅持報道，不排除採取法律行動。該校辦學團體台山商會至截稿前未回覆《Yahoo新聞》查詢。

與17歲女學生相擁掃撫大腿 裁判官：相信事主自願

翻查當年報道，該名中學教師任教化學科，案發後更改名字，保留原有姓氏。報道指，案發時 27 歲的他涉於 2012 年 7 月 27日暑假期間，帶 5 名男女學生參觀科學展覽，其後與他們到餐廳喝清酒，惟學生全部未成年。飯後他提議「有下場」，帶 3 名女學生到一間卡拉OK唱K及收看倫敦奧運開幕禮直播。其間，一名 17 歲女學生疑不勝酒力，並憶起往事痛哭。該教師隨即坐在她身旁，將她雙腿放在自己大腿上，輕掃她背部及出言安慰；又與女學生相擁，其頸貼到她的臉上，並掃撫其大腿外側。校方其後在網上發現該教師曾與學生私下約會，追問該女學生後揭發事件，而女學生與母親商討後報警。

該教師在庭上否認一項非禮罪。經審訊後，法庭裁定非禮罪名不成立，當庭釋放。裁判官當時稱，相信被告曾做過掃背和摸大腿行為，形容行為極為可疑，但法庭相信事主自願被摸。

案發後八年獲原校聘請

當年報道沒有提及該名教師在那間學校任教，只稱他在案發時即2012年7月已辭職，同年11月離任。《Yahoo新聞》早前接獲消息稱，該教師當年在台山商會中學任教，事發後 8 年即 2020 年上學期，他再獲原校聘請，重返學校執教，其後更晉升為管理層級別的教員。在 2024 至 25 學年，他負責英國交流團帶隊，參加學生主要為中四及中五級，另有一位中六生，隨團還有五位教師。

據消息人士表示，該教師帶隊期間不只一次在晚上私下與女學生外出吃飯，其間有飲酒；他又被指帶一名16歲中五女學生離隊購買香水，回程在航班上安排其坐旁邊。該消息人士向記者展示該教師當時與學生外出用膳期間拍下的照片，相中包括該教師，與另一名男教師和四位女學生，餐桌上有一杯紅酒、一杯啤酒。據消息人士稱，在席學生當中，兩人讀中四，兩人讀中五。惟基於牽涉學生私隱，該相片未能公開。據知有家長早前曾就交流團事件，向教育局書面投訴，局方回覆家長稱已向學校了解並跟進。

消息人士憶述，校長 2020 年再聘請該教師時，有師生感驚訝，「覺得匪疑所思」。眾部門主管均認為他離開教育界多年，對中學課程以至各方面運作都不熟悉，加上當年疑涉失德行為，並非合適人選。但校長則形容該教師為年輕才俊，是學校需要的人才，決定聘請，並在日後的全校教職員會議中，指示全體同事切勿舊事重提。

交流團行程混亂如「自由行」 學生無助

《Yahoo新聞》從其他渠道聯絡該校另一名知情人士。他講述英國交流團期間出現的問題，也同樣知悉上述教師帶學生飲酒。據知情人士了解，該教師在飛機上刻意安排與上述女學生同坐，在英國期間又偕另一名女教師，帶該女學生到其親友家中。該知情人士認為，該教師不適合做老師，形容學校雖有部分老師用心對學生，但「可惜有這些人」，又強調老師在工作期間不應喝酒精飲品，

交流團行程為期 10 天，知情人士透露，「首兩天問題不大， 之後就好似『自由行』咁， 沒有老師陪同下，放學生自己搭車周圍去， 又沒有足夠膳食津貼。」除乘坐飛機、長途火車、與機構合辦活動或拍攝團體合照外，大部分學生許多時需自行安排行程。師生通常在到達目的地後便「解散」，學生被告知在某時間、地點集合，其間的交通、膳食及景點安排全由學生自行負責。

知情人士續說，交流團海報宣稱「費用全免」，但學校僅為每名參加學生提供每日 10 英鎊津貼，用以交通及三餐費用，「但英國的物價顯然地 10 英磅是完全不足夠的，基本的漢堡飽餐都港幣 100 多元了，其他費用都是學生自費」。若老師在場時，學生可向老師借錢，回港後償還；但在沒有老師陪同的情況下，學生只能自行解決膳食問題，令學生非常無助。

涉事教師（右）負責英國交流團帶隊，參加學生主要為中四及中五級。（取自台山商會中學網頁）

台山商會中學於本學年舉辦的英國交流團宣傳海報。（受訪者提供）

涉事教師：每次活動有起碼兩個同事

針對上述指控，《Yahoo新聞》曾向校方書面查詢，待 9 月開學先嘗試電話聯絡該教師，但未能成功。記者再到校外等候該名教師下班，當面向對方查詢。問到英國交流團的情況、在航機上有否故意安排女學生坐鄰座等。他最初沒有回應，其後才停下，多次表示對記者查詢並不知情，亦不清楚有關指控，着記者向校方查詢。他強調交流團事務由多位同事負責不同環節，並非其個人決定，他負責對接，交通等各方面則由其他同事處理。

他又強調並無單獨與學生活動，「每一次都有起碼兩個同事，我或者我與另一位同事一齊，我係唔會單獨帶啲同學仔出去。」隨後他促記者就有關指控，再以電郵方式傳送至學校電郵，讓他先了解並諮詢校方及校董會。記者應該教師要求，再度以電郵及致電方式聯絡學校，未能成功聯絡涉事教師。學校職員則稱學校因打風停電，「server死咗，我哋check唔到e-mail」，當記者稱電郵是打風日之前發送，對方則表示沒有為意。其後記者再三發送電郵，校方確認已收到，惟該教師在截稿前沒有再就事件回覆。

涉事教師沒有正面回應交流團問題，稱交通等各方面由其他負責同事處理。

工會：餐桌有酒精飲品不理想 現行指引涵蓋學校所有活動

香港教育工作者工會主席黃建豪接受《Yahoo新聞》訪問表示，交流團亦是學習期間，教師與學生私下相約飲酒「絕對唔應該」。即使學生沒有飲酒，餐桌上有酒精飲品已不理想，因中學生心智、年紀尚未成熟，教師作為榜樣，行為須謹慎。

針對交流團等校外活動，黃建豪指，現行《教師專業操守指引》已涵蓋學校所有活動。《指引》的八大準則其中一項是「以身作則」，質疑教師交流團期間飲酒或已違反指引原則。他續說，每間學校都有明確防範性騷擾指引，例如避免教師與學生單獨相處，確保行為公開透明，以減低風險及誤會。

黃建豪續指，學校難以逐一列明那些情境屬越界行為，但強調教師應有強烈的操守意識，明確界線，避免與學生過分親近或產生誤解，「作為老師嘅道德價值觀，係你做任何嘢都係一個教育過程」，而且應 24 小時都保持專業，「時刻謹守自己形象、行為帶嚟嘅影響」。他補充，教育局每年都舉辦防範校園性騷擾講座，認為除教師外，所有接觸青年的教育工作者在與學生關係上都應謹守底線，嚴守指引，避免越界行為。