衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教。《Yahoo新聞》接獲消息指，該教師上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。
涉事教師：無單獨帶同學外出 教局：涉私隱不評論
《Yahoo新聞》於9月開學後曾到訪該校門外，向涉事教師當面查詢。惟他表示對記者早前向校方查詢一事並不知情，着記者聯絡校方。他又強調每次活動最少有兩名同事，「我係唔會單獨帶啲同學仔出去」。
教育局沒有正面回覆《Yahoo新聞》有否接獲上述投訴，只稱十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有教師均為適合及適當人選；由於個案涉及私隱，教育局不作評論。
台山商會中學職員在暑假期間接獲《Yahoo新聞》查詢時表示，有關事宜已處理妥當，及向教育局作交代，故此不會再作任何回應，並對記者稱如堅持報道，不排除採取法律行動。該校辦學團體台山商會至截稿前未回覆《Yahoo新聞》查詢。
與17歲女學生相擁掃撫大腿 裁判官：相信事主自願
翻查當年報道，該名中學教師任教化學科，案發後更改名字，保留原有姓氏。報道指，案發時 27 歲的他涉於 2012 年 7 月 27日暑假期間，帶 5 名男女學生參觀科學展覽，其後與他們到餐廳喝清酒，惟學生全部未成年。飯後他提議「有下場」，帶 3 名女學生到一間卡拉OK唱K及收看倫敦奧運開幕禮直播。其間，一名 17 歲女學生疑不勝酒力，並憶起往事痛哭。該教師隨即坐在她身旁，將她雙腿放在自己大腿上，輕掃她背部及出言安慰；又與女學生相擁，其頸貼到她的臉上，並掃撫其大腿外側。校方其後在網上發現該教師曾與學生私下約會，追問該女學生後揭發事件，而女學生與母親商討後報警。
該教師在庭上否認一項非禮罪。經審訊後，法庭裁定非禮罪名不成立，當庭釋放。裁判官當時稱，相信被告曾做過掃背和摸大腿行為，形容行為極為可疑，但法庭相信事主自願被摸。
案發後八年獲原校聘請
當年報道沒有提及該名教師在那間學校任教，只稱他在案發時即2012年7月已辭職，同年11月離任。《Yahoo新聞》早前接獲消息稱，該教師當年在台山商會中學任教，事發後 8 年即 2020 年上學期，他再獲原校聘請，重返學校執教，其後更晉升為管理層級別的教員。在 2024 至 25 學年，他負責英國交流團帶隊，參加學生主要為中四及中五級，另有一位中六生，隨團還有五位教師。
據消息人士表示，該教師帶隊期間不只一次在晚上私下與女學生外出吃飯，其間有飲酒；他又被指帶一名16歲中五女學生離隊購買香水，回程在航班上安排其坐旁邊。該消息人士向記者展示該教師當時與學生外出用膳期間拍下的照片，相中包括該教師，與另一名男教師和四位女學生，餐桌上有一杯紅酒、一杯啤酒。據消息人士稱，在席學生當中，兩人讀中四，兩人讀中五。惟基於牽涉學生私隱，該相片未能公開。據知有家長早前曾就交流團事件，向教育局書面投訴，局方回覆家長稱已向學校了解並跟進。
消息人士憶述，校長 2020 年再聘請該教師時，有師生感驚訝，「覺得匪疑所思」。眾部門主管均認為他離開教育界多年，對中學課程以至各方面運作都不熟悉，加上當年疑涉失德行為，並非合適人選。但校長則形容該教師為年輕才俊，是學校需要的人才，決定聘請，並在日後的全校教職員會議中，指示全體同事切勿舊事重提。
交流團行程混亂如「自由行」 學生無助
《Yahoo新聞》從其他渠道聯絡該校另一名知情人士。他講述英國交流團期間出現的問題，也同樣知悉上述教師帶學生飲酒。據知情人士了解，該教師在飛機上刻意安排與上述女學生同坐，在英國期間又偕另一名女教師，帶該女學生到其親友家中。該知情人士認為，該教師不適合做老師，形容學校雖有部分老師用心對學生，但「可惜有這些人」，又強調老師在工作期間不應喝酒精飲品，
交流團行程為期 10 天，知情人士透露，「首兩天問題不大， 之後就好似『自由行』咁， 沒有老師陪同下，放學生自己搭車周圍去， 又沒有足夠膳食津貼。」除乘坐飛機、長途火車、與機構合辦活動或拍攝團體合照外，大部分學生許多時需自行安排行程。師生通常在到達目的地後便「解散」，學生被告知在某時間、地點集合，其間的交通、膳食及景點安排全由學生自行負責。
知情人士續說，交流團海報宣稱「費用全免」，但學校僅為每名參加學生提供每日 10 英鎊津貼，用以交通及三餐費用，「但英國的物價顯然地 10 英磅是完全不足夠的，基本的漢堡飽餐都港幣 100 多元了，其他費用都是學生自費」。若老師在場時，學生可向老師借錢，回港後償還；但在沒有老師陪同的情況下，學生只能自行解決膳食問題，令學生非常無助。
涉事教師：每次活動有起碼兩個同事
針對上述指控，《Yahoo新聞》曾向校方書面查詢，待 9 月開學先嘗試電話聯絡該教師，但未能成功。記者再到校外等候該名教師下班，當面向對方查詢。問到英國交流團的情況、在航機上有否故意安排女學生坐鄰座等。他最初沒有回應，其後才停下，多次表示對記者查詢並不知情，亦不清楚有關指控，着記者向校方查詢。他強調交流團事務由多位同事負責不同環節，並非其個人決定，他負責對接，交通等各方面則由其他同事處理。
他又強調並無單獨與學生活動，「每一次都有起碼兩個同事，我或者我與另一位同事一齊，我係唔會單獨帶啲同學仔出去。」隨後他促記者就有關指控，再以電郵方式傳送至學校電郵，讓他先了解並諮詢校方及校董會。記者應該教師要求，再度以電郵及致電方式聯絡學校，未能成功聯絡涉事教師。學校職員則稱學校因打風停電，「server死咗，我哋check唔到e-mail」，當記者稱電郵是打風日之前發送，對方則表示沒有為意。其後記者再三發送電郵，校方確認已收到，惟該教師在截稿前沒有再就事件回覆。
工會：餐桌有酒精飲品不理想 現行指引涵蓋學校所有活動
香港教育工作者工會主席黃建豪接受《Yahoo新聞》訪問表示，交流團亦是學習期間，教師與學生私下相約飲酒「絕對唔應該」。即使學生沒有飲酒，餐桌上有酒精飲品已不理想，因中學生心智、年紀尚未成熟，教師作為榜樣，行為須謹慎。
針對交流團等校外活動，黃建豪指，現行《教師專業操守指引》已涵蓋學校所有活動。《指引》的八大準則其中一項是「以身作則」，質疑教師交流團期間飲酒或已違反指引原則。他續說，每間學校都有明確防範性騷擾指引，例如避免教師與學生單獨相處，確保行為公開透明，以減低風險及誤會。
黃建豪續指，學校難以逐一列明那些情境屬越界行為，但強調教師應有強烈的操守意識，明確界線，避免與學生過分親近或產生誤解，「作為老師嘅道德價值觀，係你做任何嘢都係一個教育過程」，而且應 24 小時都保持專業，「時刻謹守自己形象、行為帶嚟嘅影響」。他補充，教育局每年都舉辦防範校園性騷擾講座，認為除教師外，所有接觸青年的教育工作者在與學生關係上都應謹守底線，嚴守指引，避免越界行為。
其他人也在看
教師非禮脫罪返校任教 師生不恰當接觸可釘牌 議員：聘任需校董會同意 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一教師早年涉非禮罪，惟法官裁定女學生自願被摸大腿，教師罪名不成立，事隔8年後返校任教，惟被指在海外交流團期間涉再帶學生外出飲酒。若果教師曾涉非禮等刑事罪行，但最終罪名不成立，會否影響教師資格？根據教育局資料，局方一般會待案件審結後審閱資料，即使最終未定罪，如證實教師失德，也會嚴肅處理。去年有71名教師涉違操守而遭「釘牌」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀兩死 37歲女途人被夾燈柱亡 88歲女途人送院不治 60歲私家車司機被捕｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
員工誤收330倍薪水爽離職 公司討錢慘敗訴
[NOWnews今日新聞]智利一家食品大廠曾發生一起重大疏失，導致1名月薪才約新台幣1.6萬元的員工，一次性收到約330倍的薪資，公司提告竊盜罪，卻在歷經3年的訴訟後得到敗訴結果。綜合《太陽報》等外媒...今日新聞 ・ 22 小時前
香港好多人唔識揸筷子？網民熱論揸筷子係餐桌禮儀代表呢樣嘢？ 夾到呢樣嘢先叫識揸？
最近有網民於網上討論區發帖，怒斥香港有好多人不懂正確揸筷子，姿勢猶如「小兒麻痹」，表示到日本、韓國旅行從未見過人有奇怪的揸筷子手勢；樓主另外表示，於香港有人覺得「夾到就得」，甚至會用筷子拮食物，顯得「好核突」，直指這做法等於公開表示「冇家教」。帖文一出，網友熱議紛紛，有人覺得揸筷子是餐桌禮儀的象徵，反映個人修養及效率；亦有人認為「夾到就得」無大礙，甚至岔開指叉同匙羹才是無敵組合，毋需執著揸筷子方式。立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
青年疑於天水圍站濫用召援專綫 社交平台挑釁網民報警 港鐵報警指行為或違反《港鐵附例》︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有網民上月以題為「Baby I’m calling」在社交平台上傳一段影片，顯示一名青年男子在港鐵屯馬綫天水圍站月台懷疑濫用召援專綫，使用後立即登上往烏溪沙方向的列車逃走，行為惹來不少網民批評。港鐵表示，根據公司記錄，相信事件於 9 月 28 日晚上發生，已就事件報警處理。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
英超 ｜施亞斯不滿坐冷板 為踢世界盃 盛傳一月離曼聯
現年24歲的曼聯前鋒施亞斯，在「新三叉戟」加盟後，上陣機會大減。隨着2026年世界盃臨近，他認為季中轉會離開紅魔，對於重新爭取入選荷蘭國家隊至關重要。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 20 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 18 分鐘前
圖輯｜象山邨中秋浪漫燈籠陣 430 個傳統燈籠天井交錯 壯觀景象吸引居民打卡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（7日）是追月，在荃灣象山邨今年中秋再有巨型燈籠陣，五彩繽紛的傳統紙燈籠中秋夜起在天井亮燈，清朗月色下，點點微光空中搖曳，成為別具特色的中秋一景，居民街坊、親友鄰里一齊賞月慶中秋，留下溫馨回憶。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
青衣印傭遭鄰居𠝹刀襲擊 疑兇墮樓送院亡
青衣發生傷人及墮樓案。昨晚(6日)9時許，一名居於長發邨亮發樓的印傭外出倒垃圾期間，突然遭一名手持利器的男子襲擊。女傭負傷返回單位，鎖上大門後報警求助。am730 ・ 22 小時前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 14 小時前
印度首席大法官庭上遭律師掟鞋 涉事者不滿宗教言論被停職 莫迪斥「極為可恥」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度首席大法官加維（B. R. Gavai）在德里法院審理案件期間，遭一名律師擲鞋攻擊。涉事律師基肖爾（Rakesh Kishore）因不滿加維早前對印度教神祇的言論而動怒。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
聲秀 | 「靚聲王」布子殷聯同冼靖峰合唱《時候不早》 摸頭拖手互動甜到漏
搶焦位落在譚耀文組的「靚聲王」布子殷（布子）身上，上輪布子以《神愛世人》以5:0 擊敗冼奕瑜，今集布子更全新金髮形象登場Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
周嘉洛生日撞正入行10周年 收祝福片勁感動
【on.cc東網專訊】藝人周嘉洛今日（7日）迎來30歲生日，今年適逢他入行10周年，其粉絲為他舉行生日會慶生兼慶祝出道10周年，壽星仔當日都有到現場跟粉絲們度過了一個愉快的中午。嘉洛受訪問時表示由於不是每年都可以夾到時間出席，也是近兩年才有生日會：「每年都好感恩東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
將軍澳尚德邨男子墮樓 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】將軍澳有人墮樓。今午(7日)12時42分，尚德邨尚信樓一名男子，由高處墮下，倒臥平台昏迷。救援人員接報到場，將事主送往將軍澳醫院搶救，惜終告不治。警員經初步調查，相信姓黎(40歲)事主從上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，正調查事主墮樓原因。on.cc 東網 ・ 19 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 小時前
涉行李藏190萬元海洛英 馬來西亞旅客被捕
【Now新聞台】一名40歲旅客涉嫌從馬來西亞販運約190萬元的懷疑海洛英到香港，他在機場被捕。檢獲的懷疑海洛英重約3.8公斤，該名旅客周二從馬來西亞檳城抵港，海關人員清關時，在他的寄艙行李內發現該批懷疑海洛英，隨即將他拘捕，他被控販運危險藥物罪，案件周三將於西九龍裁判法院提堂。 #要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前