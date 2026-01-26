錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
台式三杯雞
冬天特別想吃的家鄉小菜，台式三杯雞既下飯又可以當成佐酒小菜，快來看看做法小搬步分享啦
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
鮮雞腿肉切件 4隻
薑片 適量
紅蒽頭 2大粒
蒜頭 6瓣
九層塔 1棵
黑麻油 1cap
米酒 1cap
醬油 1cap
茄醬 1湯匙
蚝油 少許
塩 少許
白胡椒粉 少
冰糖 1小塊
作法:
1 ：
先將雞腿用粗塩省乾淨后軋件略用酒及胡椒粉及茄醬醃一會
2 ：
將薑片红蒽頭及蒜瓣先用里麻油爆香后
3 ：
大火加入1/雞件煎香表面
4 ：
攢入一杯酒（小心會搶火）待酒精燒完后
5 ：
再攢一杯醬汁兜混加冰糖便蓋上炆煮15分鐘
6 ：
再開蓋滴入蚝油吊味便加入九層塔兜勻上桌享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56429
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
