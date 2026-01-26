冬天特別想吃的家鄉小菜，台式三杯雞既下飯又可以當成佐酒小菜，快來看看做法小搬步分享啦

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

鮮雞腿肉切件 4隻

薑片 適量

紅蒽頭 2大粒

蒜頭 6瓣

九層塔 1棵

黑麻油 1cap

米酒 1cap

醬油 1cap

茄醬 1湯匙

蚝油 少許

塩 少許

白胡椒粉 少

冰糖 1小塊





作法:

1 ：





先將雞腿用粗塩省乾淨后軋件略用酒及胡椒粉及茄醬醃一會

2 ：

將薑片红蒽頭及蒜瓣先用里麻油爆香后

3 ：

大火加入1/雞件煎香表面

4 ：

攢入一杯酒（小心會搶火）待酒精燒完后

5 ：

再攢一杯醬汁兜混加冰糖便蓋上炆煮15分鐘

6 ：

再開蓋滴入蚝油吊味便加入九層塔兜勻上桌享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56429

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com