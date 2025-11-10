台式蒜頭雞湯食譜 暖身防感冒增強免疫力食療

季節性流感高峰期又到，最近感冒菌肆虐，不幸中招的話，少不免需要止咳湯水調理，幫助舒緩喉嚨痛及潤肺止咳化痰；而沒有中招的人，也需要時刻小心預防感冒並增強自身抵抗力，飲健脾益肺湯水作食療就最好不過！萬一中了新冠肺炎，出現疲勞/腦霧/喉嚨受損等「長新冠」（Long COVID）後遺症都可以藉湯水食療舒緩癥狀。為了幫助大家對抗流感及疫症，Yahoo Food為你整合的30款止咳湯水食譜及增強抵抗力湯水食療，即看食譜：

Yahoo Food ・ 23 小時前