台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊

【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周奕瑋這兩位台慶頒獎近年常客，再沒有出席今年司儀陣容名單中，有不少網民老實不客氣指：「今年陣容最弱！」

冇份主持台慶頒獎禮，又沒有任何提名，麥美恩和周奕瑋一於話之你，齊齊與友人飛泰國曼谷旅行玩餐飽，食當地最Dope美食，麥美思在社交網留言：「Night view🤍泰有feel！」而周奕瑋更爆今次之行是麥美恩發起：「麥小姐發起嘅「JMGo 曼谷除夕元旦隊服日」終於圓滿結束，太好喇，今日係1月2號！」未知二人今晚會否現身頒獎禮。

不過身為今年司儀車婉婉就非常認真綵排，不容有失，她在社交網留言：「的是日綵排完畢，再自己沉澱一下⋯ 希望明天一切順利🌈合作愉快呀拍檔們！」而陸浩明則表示：「萬千星輝頒獎禮聽晚舉行啦，今年嘅司儀陣容好新鮮有火花🙌🏻🙌🏻大家努力綵排中！」

