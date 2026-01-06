台慶頒獎禮播許紹雄生前作品致敬 愛女感性發文：今晚又特別想你了！

「最強綠葉」許紹雄離世，令人惋惜！前晚（4日）台慶頒獎禮悼念藝人環節中，大螢幕上播出許紹雄在電視劇、電影中的演出片段，又略過許紹雄和周驄電影《新紮師妹》經典片段，悼念兩位老前輩，現場的佘詩曼和高海寧都難掩傷感。許紹雄女兒許惠菁亦收看頒獎典禮，看到爸爸的片段，在社交平台上發文：「今晚又特別想你了！」

許惠菁在社交網轉發頒獎禮上播放許紹雄舊作的片段，她抒發思念之情道：「好掛着你呀爸爸，再過多一陣我會好好咁睇你拍過嘅每一部戲，每一部電視劇，每一個節目。」她在另一平台上再發文道：「今晚又特別想你了 如果被想念會被通知的話，你今晚應該會很忙吧，大家都想你了，你一切都很好吧！」不少人留言安慰鼓勵她。

許紹雄離世，女兒許惠菁最傷最痛。

台慶頒獎禮向穿許紹雄致敬。

高海寧睇到眼濕濕。

佘詩曼都好感觸。