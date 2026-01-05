台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄 得獎變頒獎？

【on.cc東網專訊】現年19歲嘅歌手詹天文（Windy）獻唱《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》在《萬千星輝頒獎典2025》中勇奪「最佳電視歌曲」殊榮，獲樂壇前輩林敏驄頒獎，點知年紀輕輕嘅Windy可能少見大場面，當下即緊張大師上身，竟於鏡頭前自行「搶獎」講感受，嚇到林敏驄要立即截停佢，奪回獎座再重新頒獎畀佢，而Windy就成個呆晒，舉起雙手狂講「對唔住」，成為全場笑料，連台下嘅黃宗澤、佘詩曼等笑翻肚皮。

Windy繼續驚慌失措Mode，先於鏡頭前作自我介紹，下一句就繼續失言，口誤稱自己嚟頒獎，講多錯多：「大家好，我係詹天文！多謝可以以芳齡19歲嘅年齡嚟到呢個舞台頒獎，唔係…係攞獎，多謝大家！」台下即傳出有人大笑，真係睇到大家非常尷尬。有網友指以佢嘅年齡，確係好細個：「錯在未夠大方得體」，但仍會理解同原諒，但亦有人大彈佢「全程無視前輩存在」、「Kam到要轉台」，留言不留情面。

