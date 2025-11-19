台慶︱謝天華相隔13年返娘家 孖30性感小花跳唱

前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前