台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫

一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。

曾志偉受訪時回應離巢傳聞時指將繼續擔任總經理一職：「繼續！點解唔繼續啊？都會繼續掛！暫時未炒魷魚都係呢個位！」曾志偉透露暫未有計劃離開TVB，重提早前受訪提到「台慶先講」僅因當日訪問內容充足，而非有重要事情宣布，純屬誤傳。

宣傳片提及神秘嘉賓

至於網傳台慶神秘嘉賓有張學友或譚詠麟，最於卻沒有任何一位登場，曾志偉透露一直都未有神秘嘉賓，解畫並非有任何藝「甩底」，而宣傳片中的神秘嘉賓其實是多次出現的AI機械人。

原來係AI機械人

至於台慶尾聲另一爭議，抽大獎時本來由屬於譚俊彥的藍色球突圍而出，結果突然重來「嚟多Round」，結果重來一次大獎由陳煒奪得，隨即惹來網民熱議認為賽果不公。曾志偉對此解畫指原定計劃抽獎會抽兩次，其後有認為時間太長一度改為抽一次，不過因消息傳遞誤會，結果繼續抽出兩次唯有繼續。曾志偉表示：「呢個世界所有嘢整定嘅，理想係咁，結果未必一定係咁，但係人哋嗰邊慶祝咗咁就算啦，最緊要開心！」