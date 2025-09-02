台批大陸閱兵意在威嚇 洪秀柱抵北京將出席

【on.cc東網專訊】北京周三（3日）將舉行閱兵，據台灣安全單位掌握，包括國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等人將出席，台灣安全單位人士周一（1日）呼籲政黨明確表態。台陸委會警告，任何人參加上述活動，涉及與陸方從事任何形式的合作行為，將依法裁罰。

台灣安全單位人士稱，這次確認或計劃赴大陸的藍營和統派人士包括國民黨的洪秀柱、前秘書長李乾龍、中常委何鷹鷺；新黨主席吳成典、副主席李勝峯及10多名黨員；勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨副主席李尚賢、台南市黃埔三軍五校校友會創會理事長李春峰與眷屬等10多人。該人士指出，大陸閱兵意在強化與西方對抗的象徵聯盟形象，若台灣政黨人士高調參與，恐讓國際社會以為台灣主要政黨默許或認同陸方主張，呼籲相關政黨明確表態出席者的行為不代表台灣立場。

台陸委會副主委沈有忠指出，北京舉辦閱兵有威嚇台灣用意，透過閱兵展示新型武器，不斷在台海周邊軍演，逼迫台灣接受其政治安排。他表示，已退役人員、可能涉及台灣機密或公務人員若參加，將依規定處置；又稱國民黨政要參加閱兵，是非常大的歷史諷刺。國民黨主席朱立倫回應指，歷史事實是抗戰由中華民國政府、國民黨領導，歷史不容扭曲；至於兩岸間的訪問都要遵守政府相關法律，法律規範下不用去禁止任何個人，曾從事重要公職者要遵守相關法律。

台媒周二（2日）報道，洪秀柱周一晚已抵達北京，並將出席閱兵。她表示，抗日戰爭是中華民族之戰，不分省籍、黨派。若非當年國共合作、全民族抗戰，中華民國的國祚命脈也不能延續至今。她曾任國民黨主席，有責任延續這段抗戰精神，此行只為傳承歷史真相，向英靈致敬。李乾龍承認確有受邀，但因身體因素不會前往；何鷹鷺則表示未接獲邀請。

