台指陸斥逾360億人民幣閱兵 展示核威懾能力

【on.cc東網專訊】中國大陸周三（9月3日）在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式，將有東風17高超音速導彈、鷹擊21高超音速反艦導彈等新銳武器裝備。台媒周日（8月31日）引述台灣安全部門情資，指北京為此次閱兵整體斥資超過360億元（人民幣，下同，約398億港元），準備「大騷肌肉」威懾美國，空警600預警機等新款軍機也有望首度亮相。
台媒指，大陸今年閱兵規模非常大，相關部隊今年3、4月已進駐北京的陽坊閱兵村綵排，周邊很多工廠一個多月前已停工，避免工業排放造成空氣污染，周邊商務、觀光景點、活動、外賣等可能都要暫停。根據情報，大陸整體斥資包括4月起展開的人員訓練約8億元（約8.8億港元），45個方隊的油料維保費用約2億元（約2.2億港元），增加武警、保安等維穩費用約46億元（約51億港元），工廠停工補貼約290億元（約321億港元），其他商業活動暫停約需11億元（約12億港元）。
台安全部門指閱兵分為徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊三部分，裝備方隊將凸顯大陸自研的新銳武器和無人裝備等，特別的武器包括東風41洲際導彈、巨浪3型潛射彈道導彈、東風17等，向全球展示核威懾能力。大陸官媒新聞評論員魏東旭表示，東風17未來可能增加誘餌彈頭，可提升突防能力，突防手段或變得更多樣化，誘餌彈頭可針對敵方預警體系和反導系統進行最大程度迷惑。他認為，微波、定向能、激光等反無人機手段效果可觀，其中激光武器可瞬間秒殺這些低慢小目標，也可最大程度提升效率，降低成本。
