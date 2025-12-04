台灣「長城」端倪初顯？小紅書因「涉詐案過多」被當局封鎖一年

中國內地常因封鎖 FB、IG 等社交平台被批評扼殺言論自由，但一向標榜自己站在對立面的台灣如今卻也開始主動設限，網路「長城」似已初現端倪。今日台灣刑事警察局對外宣布，將對小紅書發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，封鎖期限暫定為一年。根據該命令，凡使用台灣網路就會被直接阻斷與小紅書 app、網站的連線。除非使用 VPN「翻牆」（咦？），否則任何在台用家都將無法正常使用小紅書。

當局給出的封殺理由，是「在台擁有超過 300 萬名使用者」的小紅書自 2025 年以來，已經「涉入 1,706 件詐騙案，造成財產損失高達 2.4768 億新台幣」。但由於平台不受台灣法律管轄，且母公司中國行吟信息科技對海基會發出的改善要求無任何回應，刑事局故決定啟動為期一年的封鎖。與此同時內政部也建議用家立即停止使用該 app，如已下載應盡快刪除，另外官方亦呼籲 Google 等企業全面停止刊登小紅書的廣告。

廣告 廣告

如果你對小紅書有一定了解的話，估計都會覺得台灣當局的這番解釋並不是很站得住腳。作為社交平台，小紅書對網路詐騙勢必也無法免疫，但由於其推薦演算法、DM 系統的特殊性，實施欺詐的難度其實遠高於 Facebook、Line 等平台。小紅書究竟為什麼被封？相信大家都有自己的答案。年初 TikTok「難民」大量湧入，中、美網民在小紅書上的熱烈交流曾一度「危及」美國的國家安全，諸如德州政府也因此頒布過禁令。現在台灣的情況，難免給人一種似曾相識的感覺呢。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk