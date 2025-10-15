【2025最新版】台灣人都愛去這裡？從台灣住宿客排行榜，看最受歡迎的日本旅遊地點！

隨著臉書、Instagram、Threads等社群媒體使用普及，每天滑著手機，我們都會看見身邊親友美麗的旅日照片，笑稱去國旅不如去日本，可見得台灣民眾有多喜歡日本，但你知道在日本47都道府縣中，台灣人最愛去哪裡玩？住在哪個縣市嗎？根據日本國土交通省觀光廳所公布的2024年最新「宿泊旅行統計調査」中發現，萬人擁戴的京都竟然不在前五名，到底是哪些縣市魅力如此大，連京都都被比下去，現在就立刻帶大家揭曉秘密吧！

台灣人最愛住的縣市 TOP5 都猜對了嗎？

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

不知不覺疫情解封後已經過了快二年的日子，終於又慢慢恢復到說走就走的旅遊時光，尤其離台灣最近的日本幾乎已經成為出國首選，根據日本國土交通省觀光廳最新的統計，公佈了最熱門入住的縣市排行榜，當仁不讓首都「東京」最受台灣遊客的青睞，第二至第五名依序為「大阪、沖繩、北海道、福岡」。

另外，根據大區域統計分析，比起東京、關西等人氣選項，在所有海外國家中台灣遊客似乎對於「東北地區」獨愛有加，2024年東北地區的外國人入住比率，台灣遊客竟高達47%，幾乎二個外國觀光客中就有一位是台灣人，日後前往青森縣、秋田縣、岩手縣、山形縣、宮城縣和福島縣等地遊玩，遇見同鄉的機率非常高！

第5名：福岡

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

近年來除了知名縣市，越來越多台灣遊客選擇前往其他城市，而位於北九州的福岡，不但擁有四通八達的交通便利，還多了福岡城、 太宰府天滿宮、博多運河城、大濠公園等城市間的人文藝術，加上豐富的自然景觀與美食，來到這裡你可以欣賞廣闊的海景，也可以前往山上眺望城市建築，是座讓所有到訪遊客深感驚豔的城市。每年五月黃金週舉辦的「博多咚打鼓海港節 」以及七月的「博多祇園山笠祭典」都吸引大批民眾爭相參與，感受日本傳統活力！

福岡在日本有「美食之都」稱號，例如風靡全世界的豚骨拉麵、令人食指大動的內臟鍋（牛腸鍋）、雞肉水炊鍋以及鐵鍋煎餃與明太子，美味的料理多到十根手指都數不過來，無論選擇品嚐哪一道都能滿足你的口腹之慾，甚至還能引發選擇困難症！

如果你也正在計畫今年度要到福岡旅遊，以下kkday網站提供的深度導覽與一日遊，讓重點行程一個不漏，絕對能為你的旅遊地圖留下另一場精彩的回憶！

第4名：北海道

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

北海道一直以來都是許多台灣遊客心中的夢想國度，位於日本最北的北海道，擁有台灣沒有的雄偉北國風光與四季變化美景，引此深深吸引台灣遊客一而再、再而三的回訪。在這座充滿浪漫情懷的土地上，你可以漫步在宛若大正昭和時代的小樽運河、到札幌公園體驗道地的人文氣息、前往白色戀人公園挑選人氣伴手禮、或是拜訪富良野一望無際的薰衣草田，人文與自然相容兼併的魅力，或許只有到北海道才能感受得到！

入夜後的北海道也是每到令人睜不開眼，札幌函館山、函館藻岩山和小樽天狗山三地並列北海道三大夜景，其中札幌函館山更有百萬夜景的美名！而畜牧業興盛的北海道，也少不了要試試牛奶、起司與霜淇淋，一口就能重新定義你對奶製品的想像；愛吃肉的朋友則是推薦成吉思汗烤肉與炸雞ZANKI，味增拉麵、湯咖哩也是美味亮點！

如果你也正在計畫今年度要到北海道旅遊，以下kkday網站提供的深度導覽與一日遊，讓重點行程一個不漏，絕對能為你的旅遊地圖留下另一場精彩的回憶！

第3名：沖繩

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

沖繩除了是日本著名的帥哥美女眾多的縣市、你還可以感受到其他日本縣市少有的熱情與奔放氣息，這裡保留了獨特的琉球文化，更揉合了美日等多國風情，現在沖繩首里城（因火災重建中）仍保有過去琉球時期留下的建築遺跡，在城市間你可以清楚看見新舊交融所留下的痕跡，你可能剛走過人潮擁擠的國際通購物大道，下一秒就來到如詩如畫的碧海藍天。此外，來到這裡當然不能錯過每年八月舉辦的「沖繩全島EISA祭」，看著舞者在三味線的陪襯下吟歌善舞，絕對讓你忍不住隨之擺動，舞出夏季節奏！

沖繩的美食也是多不勝數，加之氣候與台灣較相近，料理的調味方式也比較讓台灣人接受，像是沖繩麵、苦瓜炒豆腐、阿古豬以及墨西哥風塔可飯都是擁有沖繩特色的必吃美食喔！

最後要特別推薦的就是沖繩其實是座樂園島，像是美麗海水族館、OKINAWA水果樂園、琉球村、名護鳳梨園、體驗王國MURASAKI MURA、沖繩世界文化王國等都是非常適合親子同遊的景點，而且話題十足的沖繩全新恐龍樂園「JUNGLIA 沖繩」也正式在2025年7月隆重開幕，玩到讓你不想搭回機回台灣！

如果你也正在計畫今年度要到沖繩旅遊，以下kkday網站提供的深度導覽與一日遊，讓重點行程一個不漏，絕對能為你的旅遊地圖留下另一場精彩的回憶！

第2名：大阪

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

如果你熱愛美食、鍾情於歷史遺跡，大阪則是你選擇落腳的好選擇，來到這座城市，每一處都是好吃又好玩的景點，你可以去大阪城公園緬懷豐臣秀吉統一天下的壯麗情懷，帶小朋友前往天王寺動物園感受被可愛動物們療癒的時光，情侶則推薦日本第一高樓的阿倍野HARUKAS展望台，感受居高臨下驚喜，還有梅田重畫區開幕後的時尚購物氛圍。當然這座號稱「吃到倒下（食い倒れ）」的美食之城，頓堀道地章魚燒、香氣四溢的大阪燒、炸串都能讓你流連忘返。

歷史超過千年的日本三大祭典之一「天神祭」，是大阪天滿宮的學問之神「菅原道真」乘坐神轎出巡的活動，意義上類似台灣的媽祖遶境，只是這場祭典還會配合舞蹈與音樂，祭典最後還會施放長達90分鍾的煙火表演作為重頭戲，熱鬧又親民的活動反應了大阪人熱情幽默的性格！

以大阪為中心，京都、神戶、奈良、和歌山、滋賀等關西近郊縣市都能一班車抵達，如此方便的交通網，相信也是許多初次到訪關西的台灣遊客選擇入住的原因之一！

如果你也正在計畫今年度要到大阪旅遊，以下kkday網站提供的深度導覽與一日遊，讓重點行程一個不漏，絕對能為你的旅遊地圖留下另一場精彩的回憶！

第1名：東京

照片來源：PIXTA

照片來源：PIXTA

東京的魅力不是走馬看花兩三天就能感受的，這裡富含的城市建築與歷史文化值得大家細細品嚐，漫步在東京的街道上，你可以感受到即使這座城市裡居住超過千萬居民，但卻掩蓋不了濃濃的藝術、時尚、流行與次文化層層堆疊出的日式氣息，古色古香的古蹟與現代大樓的城市，彷彿雙腳踏在不同的世紀，也是讓人流連忘返的一大因素，重複造訪的遊客不在少數，也成了台灣遊客最愛遊玩並下榻的城市第1名。

而你也不用擔心東京沒有好吃的料理，當你深入探訪會發現熟知的壽司、鰻魚、天婦羅和蕎麥麵，竟然就是大名鼎鼎的「江戶美食四大天王」，在東京只要你功課做足，就能用少少的旅費盡情享受美食並大肆採買伴手禮，只要來過一次就會深深沈迷於東京的魅力！

東京四季都可以參加各式各樣的祭典，像是春季的神田祭與三社祭，夏季有原宿表參道元氣祭Super Yosakoi、隅田川花火大會，秋季則有吉祥寺秋祭、酉之市等，探索不完的祭典帶給旅人不經意的驚喜。而下町文化濃厚的淺草則是不可錯過的重要景點，淺草寺、雷門、晴空塔的精彩庶民感動，唯有親眼看見才能夠體會！

如果你也正在計畫今年度要到東京旅遊，以下kkday網站提供的深度導覽與一日遊，讓重點行程一個不漏，絕對能為你的旅遊地圖留下另一場精彩的回憶！

東京果然不負期望地奪下的台灣人住宿第一名，較令人訝異的是京都竟然不在五名內，或許這跟疫情結束後的京都深受觀光公害的影響，到處人擠人的窘況也讓許多台灣遊客止步不前，進而轉往關西其他縣市過夜。

雖然以上五大熱門區域可能觀光人潮多了一點，但其實只要善用kkday網站上的「一日／半日遊行程」，一樣可以玩得比別人更加盡興輕鬆，而且偷偷說有些行程甚至還有中文導覽，讓你在自由行的同時，依然可以享受跟團的服務呦，事不宜遲如果行程還看不夠的話，請點選以下網址，超過千團精選行程推薦任你選！

※本文數據資料整理自「国土交通省代表観光庁：宿泊旅行統計調査」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shukuhakutokei.html

kkday日本觀光行程

