台灣人搭飛機「1習慣」連空姐都說讚！過來人點頭：好處很多
新冠疫情改變了許多人的生活習慣，其中戴口罩文化在台灣特別顯著。近日一名經常出國的網友觀察到，不論是在飛機上或抵達國外，都能看到台灣旅客戴著口罩，引發熱烈討論。更有空服員現身說法指出，由於飛機環境衛生不太一定，建議旅客最好戴上口罩防護。
台灣人出國仍戴口罩
一名網友日前在Dcard以「口罩已經是台灣的一種文化」為題發文，表示最近走訪多個國家時發現，不只在飛機上，台灣旅客即使到了國外依然習慣戴口罩。特別的是，雖然有些人在當地不戴口罩，但只要搭上返台班機就會自動配戴，桃機也仍然在宣導防疫或體溫檢測，讓原PO直呼「口罩已經是我們的文化之一了」。
戴口罩可預防過敏和感冒
文章曝光後，引發網友熱烈回應，表示搭乘大眾運輸一定會戴口罩，預防病毒傳染，「只要搭大眾運輸工具包括公司出遊的遊覽車都戴，還可以防別人拍你睡覺」「疫情開始習慣戴口罩之後，只要有出門就一定會戴口罩，從疫情到現在五年多沒有感冒過１次」「飛機上病毒很多欸」「自從疫情要戴口罩後，發現戴口罩好處多多，例如我自己，搭大眾運輸時必戴，之後就很少感冒了，不然疫情前的每１年至少感冒４次以上」。
另外，還有不少人提及，戴口罩可有效預防過敏，「冷氣吹太久會狂流鼻涕、氣管不舒服，這種痛苦只有鼻子過敏的人才能懂」「有灰塵或太冷就會一直打噴嚏，所以我冬天很常戴口罩」「過敏體質＋１有時候一過敏我連睡覺都要戴著」。
搭飛機建議戴口罩
一名空服員也留言提醒，「飛機真的沒有很乾淨，真的能戴口罩就戴著」，因為飛機經濟艙單趟載客量從190人到接近400人不等，且區域之間並非完全隔離，當乘客在密閉空間相處數小時，病毒容易傳播，因此建議旅客盡可能戴上口罩保護自己。
飛機設有空氣過濾系統
衛福部疾管署表示，目前的研究顯示，經飛航旅行造成傳染性疾病散播的危險性極低，主要是大型航機機艙的空氣都有嚴格的品質控制，機艙內的換氣頻率是每小時20～30次，再循環的空氣量可以達到50％，且再循環的空氣多會經過HEPA濾網過濾，可去除大多數的致病原，但旅客仍應遵守當地的衛生政策及法規，如確診麻疹等高傳染性疾病也建議暫緩非必要的搭機。
▲台灣人搭大眾交通工具時習慣戴口罩。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
