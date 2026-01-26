錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，最終花費日幣５萬円（約新台幣9,996元）和解，甚至面臨未來可能被禁止入境日本的風險。此事件引發眾多苦主共鳴，支持嚴格處理這類疏失行為。
機場拿錯行李被報警
一名網友在Threads平台發文描述，他的朋友在日本機場因為拿錯行李箱，遭對方依偷竊罪報警處理。事件最終以賠償對方日幣５萬円達成和解，但對方聘請日本律師的費用還需另外計算。更令人擔憂的是，日本律師還告知該名當事人，如果被害人沒有原諒這起事件，未來他將有前科記錄，甚至可能被日本政府禁止入境，「這輩子再也不能去日本了」。
苦主力挺嚴懲措施
文章曝光後，立即引發熱烈討論，特別是有類似經驗的受害者們，紛紛力挺嚴懲，「活該，建議所有被拿錯行李的人都這樣做」「我也是被拿錯過行李的受害者，因為那些傢伙延誤了行程，坐不了尾班車，超影響心情和睡眠」「小時候我爸去迪士尼買了一個行李箱的玩具要給我和姐姐，就是被拿錯行李箱的拿走了，都三十幾年了我還記得」「太好了，一大堆不看吊牌的天才，最好都別去日本」「我行李也曾經被拿錯，真的是會火大，到底有多像才會拿錯」「我也被拿錯行李過，行李箱上面明明用了自己專屬的吊牌」「拿錯行李根本是小偷啊」。
如何避免行李被拿錯
同時也有許多網友提供實用的預防建議，「可以用行李束帶或者行李罩，讓自己的行李特色化」「我都把輪子上套，這樣可以在轉盤上好認很多」「即便眼前的行李和自己的長得多像，拿行李第一件事情就是查看行李貼條，超重要x10000000！都不看的人、拿錯行李的人，真的眼睛裝飾用的」。根據中華航空官網資訊，該公司設有行李追蹤系統，方便旅客掌握行李運送狀況，若發生行李被錯拿的情況，每個提領行李區都有專責工作人員可協助處理，建議旅客出發前先為自己的行李拍照，以備不時之需。
機場行李被拿錯怎麼辦
要是行李真的被拿錯怎麼辦？針對在日本機場發生拿錯行李的狀況，旅遊達人林氏璧曾在臉書分享詳細的處理方式，供民眾參考。當發現行李沒到且疑似被拿走時，應立即與穿制服的工作人員聯繫，他們會協助前往負責部門，提供行李條編號、聯絡資訊、行李款式等相關資料，此時若能出示事先拍攝的行李照片會更加便利。
機場行李拿錯怎麼辦
若不慎拿錯他人行李，應馬上致電機場或航空公司地勤，讓相關單位第一時間知道遺失行李已找到，以便儘速聯絡正在焦急等待的失主，並盡快將行李送回機場認領。林氏璧特別提醒，曾有同事在桃園機場拿錯行李，２天後收到警察電話被當作偷竊處理，後續處理過程相當麻煩，因此拿行李前務必看清楚。
▲拿錯行李恐造成雙方行程延誤。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
