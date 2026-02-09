台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻

在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。

1. 品質高又平價的藥妝店，日本果然是購物天堂！

每位消費者當然都想用便宜的價格購買品質好的商品。在日本，有各種商店，能買到從日常生活用品到禮品等各式各樣的商品。在這之中必推的是藥妝店。日本知名的藥妝連鎖店如「松本清」、「Welcia」、「大國藥妝」等，也有個人經營的藥妝店等，總之數量相當多。就連日本人也時常會選擇藥妝店進行購物。藥妝店裡販售著跟健康及美容相關的醫藥品、日用品、食品及飲料等五花八門的商品，能用低價購買到在台灣看不到的商品也是一大優點。

其次，是能以非常低價享受購物樂趣的百元商店，無論食品、食器、調理器具及電池等，還有各式各樣的日用品及文具等商品。百元商店跟藥妝店一樣擁有四家大型連鎖品牌（大創、Seria、CanDo、Watts），遍布日本全國各地。如同店名，大多數的商品都用以日幣百元購入，不過也有商品是超過百元的，請注意標價再購買喔！

最後是到日本旅行絕對不能錯過的綜合折扣商店「唐吉訶德」。有到過唐吉訶德的人就知道，店內有食品、化妝品、服飾、休閒用品、室內裝飾、家電、手機、珠寶、名牌商品、派對用品、雜貨甚至成人用品等，幾乎沒有不賣的商品，重點是價格便宜。因此除了日本人，也相當受外國觀光客歡迎。

2. 日本人超親切的待客之道！

即使是沒有去過日本的人，對日本的印象也都是待客相當親切。在日本，處處可以感受到他們「客人至上」的服務精神。進入餐廳或是商店，服務人員對待客人總是笑臉迎人，同時盡全力滿足客人的需求。

其中令人驚訝地的是，到居酒屋或是高級餐廳時，店員常會以蹲坐姿勢點餐（站著點餐時，視線由上往下，許多餐廳認為這對客人不夠禮貌）。此外，公車司機在駕駛時也會出聲提醒客人「即將右轉」、「紅燈暫停」、「有彎道請握緊扶手」等。起初可能會覺得有點太親切了，但漸漸適應後，就會開始對日本的專業待客之道以及笑容感到佩服，被如此對待的感受也很好。除此之外，在遊樂園、購物中心或是旅館飯店等地，也都可以感受到日本服務精神。

3. 不可錯過便利商店！特別推薦美味甜點

Tooykrub / Shutterstock.com

Tooykrub / Shutterstock.com

常見的便利商店品牌「7-11」、「全家」、「Lawson」、「MINISTOP」、「sunkus」等，跟台灣一樣，日本便利商店的品牌眾多。乍看之下也許跟台灣的便利商店差不多，但仔細觀察就可以發現日本便利商店食品的品質之高。

其中最令人醉心的就是甜點類了！假如有在日本的便利商店品嚐過麵包或蛋糕類的甜點的話，絕對會百分之百同意。其販售商品的品質與美味可以說是跟麵包或甜點專門店並駕齊驅。此外，還有台灣便利商店便當始祖的日本便利商店便當，還有御飯糰、關東煮、熱食等即食商品，也都可以盡情享受。

4. 日本人守秩序的文化令人醉心！

放眼世界，日本可以說是最守秩序的國家之一。其內含的便是「不給他人添麻煩」精神滲透到社會整體，因此人人都循規蹈矩，遵守秩序。反映在交通上，便能看到他們交通機關徹底守時，遵守交通秩序的車輛與市民（據說跟大阪相比，東京較為遵守交通號誌）。此外，乾淨的街道以及互相禮讓等習慣，在日本旅遊時，碰到不禮貌的人事物應該都相對較少一些。

5. 在日本品嚐的食物中覺得美味的是這個！

若是問日本的代表食物是什麼時，多數人都會回答壽司、拉麵或天婦羅等。究竟在日本品嚐日本料理，與在台灣品嚐相比是否有很大的差異呢？每個人對口味的喜好都不同，但筆者認為，在日本品嚐日本料理是相對更加美味的。其中在當地吃更美味的料理筆者認為包含壽司、蕎麥麵（烏龍麵）。

壽司的話，雖然在台灣也有美味的壽司店，但壽司上魚肉熟成的品質以及醋飯，確實在日本能吃到一般台灣較難嚐到的品質與口味。烏龍麵或是蕎麥麵等麵類料理，在日本能吃到手作麵條搭配日本的醬汁（烏龍麵或蕎麥麵使用的以醬油為基底的湯汁），特色是其偏濃的重口味。

其他像拉麵、天婦羅、丼飯（牛丼、天丼等）、生魚片及烤魚等，在日本也可以吃到許多外國人喜愛的口味。

6. 番外篇：日本住宿設施超多種，網咖也能睡！

日本的住宿設施通常設備皆很完善，大致分為飯店、日本傳統旅館、青年旅館、Guest house、膠囊旅館等。此外也有外國旅客較少人知道的網咖，對我們來說網咖可以住宿聽起來也許很不可思議，不過日本的網咖基本上有包廂，根據不同種類，甚至可以當成住宿的房間。使用夜間方案的話，不僅可以以便宜的價格住宿一晚，還能享受三溫暖、網路、飲料喝到飽及食物（需另外收費）、漫畫及遊戲等，在自己的個人空間內盡情享受。此外，日本網咖也大多可以沖澡（另外收費），不過網咖對於團體客來說較不方便，還是比較適合個人旅行。當然，飯店等普通的住宿設施會比較舒適，但機會難得，下次到日本時不妨體驗住宿日本的網咖吧！

