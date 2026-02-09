黎智英被判監 20 年
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。
1. 品質高又平價的藥妝店，日本果然是購物天堂！
每位消費者當然都想用便宜的價格購買品質好的商品。在日本，有各種商店，能買到從日常生活用品到禮品等各式各樣的商品。在這之中必推的是藥妝店。日本知名的藥妝連鎖店如「松本清」、「Welcia」、「大國藥妝」等，也有個人經營的藥妝店等，總之數量相當多。就連日本人也時常會選擇藥妝店進行購物。藥妝店裡販售著跟健康及美容相關的醫藥品、日用品、食品及飲料等五花八門的商品，能用低價購買到在台灣看不到的商品也是一大優點。
其次，是能以非常低價享受購物樂趣的百元商店，無論食品、食器、調理器具及電池等，還有各式各樣的日用品及文具等商品。百元商店跟藥妝店一樣擁有四家大型連鎖品牌（大創、Seria、CanDo、Watts），遍布日本全國各地。如同店名，大多數的商品都用以日幣百元購入，不過也有商品是超過百元的，請注意標價再購買喔！
最後是到日本旅行絕對不能錯過的綜合折扣商店「唐吉訶德」。有到過唐吉訶德的人就知道，店內有食品、化妝品、服飾、休閒用品、室內裝飾、家電、手機、珠寶、名牌商品、派對用品、雜貨甚至成人用品等，幾乎沒有不賣的商品，重點是價格便宜。因此除了日本人，也相當受外國觀光客歡迎。
2. 日本人超親切的待客之道！
即使是沒有去過日本的人，對日本的印象也都是待客相當親切。在日本，處處可以感受到他們「客人至上」的服務精神。進入餐廳或是商店，服務人員對待客人總是笑臉迎人，同時盡全力滿足客人的需求。
其中令人驚訝地的是，到居酒屋或是高級餐廳時，店員常會以蹲坐姿勢點餐（站著點餐時，視線由上往下，許多餐廳認為這對客人不夠禮貌）。此外，公車司機在駕駛時也會出聲提醒客人「即將右轉」、「紅燈暫停」、「有彎道請握緊扶手」等。起初可能會覺得有點太親切了，但漸漸適應後，就會開始對日本的專業待客之道以及笑容感到佩服，被如此對待的感受也很好。除此之外，在遊樂園、購物中心或是旅館飯店等地，也都可以感受到日本服務精神。
3. 不可錯過便利商店！特別推薦美味甜點
Tooykrub / Shutterstock.com
常見的便利商店品牌「7-11」、「全家」、「Lawson」、「MINISTOP」、「sunkus」等，跟台灣一樣，日本便利商店的品牌眾多。乍看之下也許跟台灣的便利商店差不多，但仔細觀察就可以發現日本便利商店食品的品質之高。
其中最令人醉心的就是甜點類了！假如有在日本的便利商店品嚐過麵包或蛋糕類的甜點的話，絕對會百分之百同意。其販售商品的品質與美味可以說是跟麵包或甜點專門店並駕齊驅。此外，還有台灣便利商店便當始祖的日本便利商店便當，還有御飯糰、關東煮、熱食等即食商品，也都可以盡情享受。
4. 日本人守秩序的文化令人醉心！
放眼世界，日本可以說是最守秩序的國家之一。其內含的便是「不給他人添麻煩」精神滲透到社會整體，因此人人都循規蹈矩，遵守秩序。反映在交通上，便能看到他們交通機關徹底守時，遵守交通秩序的車輛與市民（據說跟大阪相比，東京較為遵守交通號誌）。此外，乾淨的街道以及互相禮讓等習慣，在日本旅遊時，碰到不禮貌的人事物應該都相對較少一些。
5. 在日本品嚐的食物中覺得美味的是這個！
若是問日本的代表食物是什麼時，多數人都會回答壽司、拉麵或天婦羅等。究竟在日本品嚐日本料理，與在台灣品嚐相比是否有很大的差異呢？每個人對口味的喜好都不同，但筆者認為，在日本品嚐日本料理是相對更加美味的。其中在當地吃更美味的料理筆者認為包含壽司、蕎麥麵（烏龍麵）。
壽司的話，雖然在台灣也有美味的壽司店，但壽司上魚肉熟成的品質以及醋飯，確實在日本能吃到一般台灣較難嚐到的品質與口味。烏龍麵或是蕎麥麵等麵類料理，在日本能吃到手作麵條搭配日本的醬汁（烏龍麵或蕎麥麵使用的以醬油為基底的湯汁），特色是其偏濃的重口味。
其他像拉麵、天婦羅、丼飯（牛丼、天丼等）、生魚片及烤魚等，在日本也可以吃到許多外國人喜愛的口味。
6. 番外篇：日本住宿設施超多種，網咖也能睡！
日本的住宿設施通常設備皆很完善，大致分為飯店、日本傳統旅館、青年旅館、Guest house、膠囊旅館等。此外也有外國旅客較少人知道的網咖，對我們來說網咖可以住宿聽起來也許很不可思議，不過日本的網咖基本上有包廂，根據不同種類，甚至可以當成住宿的房間。使用夜間方案的話，不僅可以以便宜的價格住宿一晚，還能享受三溫暖、網路、飲料喝到飽及食物（需另外收費）、漫畫及遊戲等，在自己的個人空間內盡情享受。此外，日本網咖也大多可以沖澡（另外收費），不過網咖對於團體客來說較不方便，還是比較適合個人旅行。當然，飯店等普通的住宿設施會比較舒適，但機會難得，下次到日本時不妨體驗住宿日本的網咖吧！
▼你還會有興趣
其他人也在看
被問何時參拜靖國神社 高市早苗稱營造有利環境
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗周日（8日）在電視節目被問及計劃何時參拜靖國神社，她指正努力營造一個有利於參拜的環境。
「ASIA esports EXPO 2026」觀賽票現已發售！以你的雙眼見證選手贏得亞洲大賽門票的那一刻！
「ASIA esports EXPO 2026」的舞台前觀覽門票已於2026年2月7日（六）10:00開賣。 []
Longchamp馬年限定膠囊系列與農曆新年Pop-In體驗閃耀登場！帶你踏進充滿童真的奇妙旅程
Longchamp為慶祝 2026 年農曆馬年，發佈向其創始標誌致敬的活動。為紀念這個別具意義的時刻，品牌更精心打造一系列以喜慶紅色為主調的限定膠囊系列，注入活力、自由與樂觀的嶄新能量。
日自民黨大勝 華專家料日本再軍事化勢加速
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗去年11月初發表「台灣有事論」，導致日中關係急速惡化，持續緊張。內媒引專家分析指，日本眾議院選舉後，日本「再軍事化」進程勢必加速發展，戰後和平體制的核心約束會進一步被削弱，日本進一步成為地區安全緊張、陣營對立、軍備競賽乃至核
鳳梨酥推介2026｜港台鳳梨酥、土鳳梨酥精選10間！低至$53/排隊名店鳳凰酥、創新貓咪造型一次看
每次行過機場或者手信店，見到琳瑯滿目的鳳梨酥，是否覺得眼花撩亂選不出來？有人追求入口酥脆的傳統滋味，亦有人偏愛酸甜鮮明的土鳳梨纖維，一塊優質的鳳梨酥總能讓人在繁忙生活中找到一絲治癒感。這次Yahoo購物專員為大家搜羅了10款網購的超人氣鳳梨酥，從香港老字號到台灣排隊名店一應俱全。即看下文推介，助大家精明選擇最適合自己的那一份「酸甜回憶」！
Lisa重演《摘星奇緣Notting Hill》？與《白蓮會》團隊聯手拍Netflix浪漫喜劇
Lisa正式加入Netflix全新浪漫喜劇陣容，故事靈感來自1999年經典《摘星奇緣》（Notting Hill），講述當紅女星意外愛上普通書店店員的甜虐戀情。她將一人分飾類似茱莉亞·羅伯茨的超級偶像，展現舞臺魅力轉戰大銀幕。
財律指揮｜馬斯克團隊視察中國光伏 太空光伏或有炒作 協鑫科技發光｜曲鳴
馬斯克的SpaceX上市如箭在弦，近期就開始為太空光伏吹風，先是年初力捧太空光伏的想法，聲稱是人類「能源自由」...
日相高市早苗允諾提升日本安全
（法新社東京7日電） 日本眾議院選舉明天投開票，首相高市早苗今天在選前造勢中向選民喊話，允諾促進日本繁榮和提升安全。選前民調顯示，自民黨領導的高市早苗執政陣營有望在明天選舉大獲全勝，在眾議院拿下2/3席次。
氣象冷知識｜消失的年三十？
【Now新聞台】不知大家有否留意到2026年的農曆除夕是年廿九，而非大家熟識的年三十。自2025年起，更會連續五年(即2025至2029年)都沒有年三十。今集「氣象冷知識」將為大家講解。 #要聞
泰國大選爆冷 保皇派意外擊敗人民黨獲勝
【彭博】— 泰國執政的保守黨派周日出人意料地乾淨利落贏得大選，這是本世紀以來該國保皇派首次獲勝，也意味著進步運動遭到了明顯挫折。
教師執業證書新制｜ 中學校長會關注行政安排、時數計算等 促公布諮詢學界日程｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】教育局擬修改《教育條例》，引入教師執業證書制度，建議教師須每 3 年續牌一次，並符合每3年專業進修150小時等要求。香港中學校長會周四（5 日）去信立法會議員、教育局、行會非官守議員召集人葉劉淑儀等，關注是否不能「持證 上崗」、行政安排及時數計算問題等。校長會亦指，現時未見諮詢學界日程，及「業界」涵蓋對象，促政府盡快公布諮詢日程，聽取和吸納學界意見。
高才通申請跌30% 改道投資移民
港府2022年底推出一系列政策吸納人才，「高才通」推出至今逾3年，去年申請數字按年回落三成，優才計劃申請更減少七成。綜合移民顧問分析，「高才通」及優才計劃申請高峰已過，由爆發性增長轉為平穩階段。據悉，由於「高才通」續簽要求申請者在香港工作及發展，不少有經濟能力的申請人「用錢解決問題」，轉向申請新資本投資者入境計劃（CIES）。
奶粉中毒｜一歲女童食能恩全護日屙5次！衞生署查明屬致吐毒素中毒 即對家中批次編號保平安
雀巢能恩全護奶粉繼續陷入食安風波。衞生署於2月6日公布正調查一宗懷疑由蠟樣芽孢桿菌產生的致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用能恩全護2號配方 (7HMO) 的一歲女童。 女童進食後隨即出現嚴重腹瀉，一日多達5次！ 署方呼籲市民立即停止讓嬰幼兒食用受影響批次的奶粉。即睇內文核對批次編號，以保平安。
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
PizzaExpress會員堂食單點主菜74折、L'occitane玫瑰潤唇膏低至$52｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物專員為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。